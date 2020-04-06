Genesis VIP

Der Genesis VIP Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt. Ziel ist es, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Hierfür kombiniert er technische Indikatoren mit Strategien für das Risikomanagement. Der Expert Advisor ist flexibel, individuell anpassbar und eignet sich für unterschiedliche Marktbedingungen.

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Genesis VIP sollte mehrere integrierte Handelsstrategien enthalten, die auf Folgendem basieren:

Level-Breakouts: Identifizierung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und Eröffnung von Trades bei deren Durchbruch mit Volumenbestätigung.

Kapital- und Risikomanagement.

Automatische Losgrößenberechnung: Abhängig von der Einlagenhöhe und dem festgelegten Risiko pro Transaktion.

Verwendung von Stop Loss (SL) und Take Profit (TP): Automatische Platzierung von SL und TP basierend auf Volatilität und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

Trailing Stop: Der Stop-Loss wird automatisch dem Kursverlauf angepasst, um Gewinne zu sichern.

Einstellungen und Parameter.

Der Berater verfügt über eine breite Palette anpassbarer Parameter, sodass der Benutzer ihn optimal an seine Präferenzen und die Marktbedingungen anpassen kann:

Losgröße (fest oder automatisch).

Risiko pro Transaktion (als Prozentsatz der Einlage).

SL- und TP-Werte (in Punkten oder Prozent).

Handelszeit.

Ein integrierter Nachrichtenfilter, der den Handel während der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten vorübergehend aussetzt und so die Auswirkungen von Volatilität auf die Ergebnisse minimiert.


  • Währungspaar: XAUUSD (GOLD)
  • Zeitraum: M5 - H1
  • Mindesteinzahlung: 300 $.
  • Kontotyp: Jeder Kontotyp ist möglich, jedoch werden ECN- und Raw-Spread-Konten empfohlen.
  • Hebelwirkung: Beliebig
  • Kontotyp: Beliebig
  • Nutzen Sie einen VPS, um den EA rund um die Uhr laufen zu lassen (empfohlen).


Backtesting: Möglichkeit, den Berater anhand historischer Daten mit verschiedenen Einstellungen zu testen.

Optimierung: Integrierte Tools zur automatischen Optimierung der Beraterparameter.

Benutzeroberfläche: Komfortable und intuitive Benutzeroberfläche zum Einrichten und Überwachen des Betriebs des Beraters.

Bevor Sie einen Berater in Anspruch nehmen, stellen Sie sicher, dass Folgendes passiert:

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Gewinne (auch EA kann Verluste erleiden).
Die gezeigten Backtests (z. B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, daher lassen sich die Ergebnisse nicht auf den realen Handel übertragen.
Bei dieser Strategie wird immer ein Stop-Loss verwendet, die Ausführung des Stop-Loss hängt jedoch weiterhin von Ihrem Broker ab.

BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW Turbo EA ist in erster Linie eine Mehrwährungsstrategie. Er unterstützt 9 oder 10 Paare als Sammlung von Währungen (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). Wenn Sie Trade_Calc = false wählen, wird nur ein Paar aktiviert. Der EA hängt von einem speziellen Indikator ab, um Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop und Sell Limit Orders zu setzen. Hinweis: Wenn Pendingorders = false aktiviert ist, verwendet der EA die auf dem Chart angezeigten Preise für Live-Orders
AnyWay
Mohamed Nasseem
Experten
"ANYWAY EA" ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades nach einem anderen Konzept abwickeln können, bei dem das Trailing nicht mit einer Gewinnmitnahme beginnt. Es verschiebt einfach den Stop-Loss um 1. Es wird den SL um 1 schrittweise erhöhen, so dass für jeden 1 Pip der SL auf 19, 18, 17, etc. verschoben wird. Die Broker können dies sehen und unternehmen nichts dagegen. Während Sie dasitzen und darauf warten, dass der Kurs die bereits erzielten Punkte festhält. Alle diese Stop-Losses und Take-Profi
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Zone EA ist ein erstaunliches Werkzeug, das entwickelt wurde, um Ihre Verlustgeschäfte in einem anderen Konzept zu handhaben, anstatt die Stop-Loss-Funktion zu verwenden und fast ein profitables Ergebnis unabhängig von der Marktrichtung zu gewährleisten, wenn die Aufträge nach einem intelligenten Hedging-Mechanismus "back-and-forth" geschlossen werden. Er funktioniert, indem er die Nettorichtung Ihres Handels durch größere Hedging-Trades in entgegengesetzter Richtung ändert. Der Expert
Smart Trade
Phong Vu
Experten
Einführung in den Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action ist ein Expert Advisor (EA) mit einer flexiblen und vielfältigen Handelsstrategie, die für 15 Währungspaare auf dem All-Timeframe gilt. Dieser Ansatz erhöht die Chancen auf nachhaltiges Wachstum und reduziert gleichzeitig das Risiko, sich auf ein einziges Paar oder einzelne Trades zu verlassen. Das Risikomanagement wird streng kontrolliert, um die Sicherheit Ihres Kapitals zu gewährleisten. Smart Trade Price Ac
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experten
Mit dem Multiday Overlay Strategy EA können Sie alle Haupt-/Minor-/Cross-Paare am Forex parallel handeln. Dieser EA ist ziemlich einzigartig, da er in der Lage ist, "dem Markt zu folgen", das heißt: Es ist keine Optimierung erforderlich; derselbe Satz von Eingabeparametern ist für alle Paare geeignet; Sie brauchen die Eingabeparameter nicht zu ändern, auch wenn sich die Marktbedingungen ändern. Diese 3 Eigenschaften bedeuten, dass der EA nicht "manuell" an ein bestimmtes Paar in einem bestimmten
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experten
Price Action EA für Scalping. Öffnen Sie Trades durch bar Höhe, wenn bar Höhe erfüllen komplexe mathematische Berechnungen. Timerame ist grundlegend M1 und arbeitet alle Forex-Symbole. Prozentuales Trailing-System. Zeitliche Begrenzung. Autolot durch Prozentsatz der Balance. Einstellungen von ea automatisch. Schließen Sie Sicherheit durch Zeit in Minuten und schließen Sie Ihre Bestellung nach x Minuten, auch wenn es nicht in Gewinn oder Verlust von Ihnen. Setzen Sie Stoploss und Takeprofit Wert
AnyWay Plus
Mohamed Nasseem
Experten
"ANYWAY Plus EA" ist ein Tool, das Ihre Trades nach einem anderen Konzept abwickelt, ähnlich wie "ANYWAY EA". Es sucht jedoch nach Möglichkeiten für 28 Währungspaare und zeigt die Daten im aktuellen Chart an. Der EA beginnt sein Trailing nicht mit einer Gewinnmitnahme. Er verschiebt lediglich den Stop-Loss um 1, d. h. für jeweils 1 Pip bewegt sich der SL auf 19, 18, 17 usw. Alle diese Stop Losses und Take Profits können vor dem Broker verborgen werden, indem Sie SLnTPMode = Client auswählen. Las
Mockingjay Trend EA
Guojun Xu
Experten
Die zentrale Strategie des EAs basiert auf der Elliott-Wellen-Theorie. Wenn die zweite Welle eine Korrektur ist, können Sie eine Order in Richtung einer Trendlinie eröffnen und die Schwankungen der dritten Welle nutzen, um Gewinne zu erzielen. Der Stop-Loss wird auf den höchsten oder niedrigsten Preis der Vergangenheit gesetzt. Jeder Auftrag hat einen Stop-Loss. Der EA ist kein Martingale, so dass das Risiko kontrollierbar ist. Parameter StoplossParameter: Tatsächlicher Stop-Loss = Theoretische
CSM System
Michal Milko
Experten
Das CSM-System ist derzeit vollständig automatisiert, mit allen besonderen Merkmalen und Funktionen, gesteuert und regelmäßig überwacht. Seine Entwicklung, die Parameter und die einzelnen Algorithmen werden von einer erfahrenen Gruppe von Programmierern professionell bewertet und optimiert, die neue aktualisierte Versionen des Systems entwickeln. Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir uns darauf konzentriert, ein System zu schaffen, bei dem die erfolgreichen Backtesting-Ergebnisse mit der r
TSO Price Channel
Dionisis Nikolopoulos
Experten
TSO Price Channel ist eine komplette Handelsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, aus der Marktvolatilität Profit zu schlagen. Das System nutzt die intrinsische Tendenz des Marktes, seine periodischen Höchst- und Tiefststände zu erreichen. Durch den Einsatz mehrerer Instrumente wird die Abhängigkeit des Systems von einem einzelnen Instrument reduziert. Vollständige Strategie mit vollständig integriertem positiven und negativen Management. Funktioniert mit jedem Instrument. Es werden keine auss
