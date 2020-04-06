Der Genesis VIP Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt. Ziel ist es, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Hierfür kombiniert er technische Indikatoren mit Strategien für das Risikomanagement. Der Expert Advisor ist flexibel, individuell anpassbar und eignet sich für unterschiedliche Marktbedingungen.

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Genesis VIP sollte mehrere integrierte Handelsstrategien enthalten, die auf Folgendem basieren:



Level-Breakouts: Identifizierung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und Eröffnung von Trades bei deren Durchbruch mit Volumenbestätigung.



Kapital- und Risikomanagement.



Automatische Losgrößenberechnung: Abhängig von der Einlagenhöhe und dem festgelegten Risiko pro Transaktion.



Verwendung von Stop Loss (SL) und Take Profit (TP): Automatische Platzierung von SL und TP basierend auf Volatilität und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.



Trailing Stop: Der Stop-Loss wird automatisch dem Kursverlauf angepasst, um Gewinne zu sichern.



Einstellungen und Parameter.



Der Berater verfügt über eine breite Palette anpassbarer Parameter, sodass der Benutzer ihn optimal an seine Präferenzen und die Marktbedingungen anpassen kann:



Losgröße (fest oder automatisch).



Risiko pro Transaktion (als Prozentsatz der Einlage).



SL- und TP-Werte (in Punkten oder Prozent).



Handelszeit.



Ein integrierter Nachrichtenfilter, der den Handel während der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten vorübergehend aussetzt und so die Auswirkungen von Volatilität auf die Ergebnisse minimiert.





Währungspaar: XAUUSD (GOLD)

Zeitraum: M5 - H1

Mindesteinzahlung: 300 $.

Kontotyp: Jeder Kontotyp ist möglich, jedoch werden ECN- und Raw-Spread-Konten empfohlen.

Hebelwirkung: Beliebig

Kontotyp: Beliebig

Nutzen Sie einen VPS, um den EA rund um die Uhr laufen zu lassen (empfohlen).



Backtesting: Möglichkeit, den Berater anhand historischer Daten mit verschiedenen Einstellungen zu testen.



Optimierung: Integrierte Tools zur automatischen Optimierung der Beraterparameter.



Benutzeroberfläche: Komfortable und intuitive Benutzeroberfläche zum Einrichten und Überwachen des Betriebs des Beraters.