

Советник Genesis VIP предназначен для автоматической торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Его цель – максимизация прибыли при минимизации рисков, используя комбинацию технических индикаторов и стратегий управления капиталом. Советник может быть гибким, настраиваемым и способным адаптироваться к различным рыночным условиям.

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Genesis VIP должен содержит несколько встроенных торговых стратегий, основанных на:



Пробое уровней: Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления и открытие сделок при их пробое с подтверждением объемами.



Управление капиталом и рисками.



Автоматический расчет размера лота: В зависимости от размера депозита и заданного риска на сделку.



Использование Stop Loss (SL) и Take Profit (TP): Автоматическое размещение SL и TP на основе волатильности и уровней поддержки/сопротивления.



Trailing Stop: Автоматическое передвижение SL вслед за ценой для фиксации прибыли.



Настройки и параметры.



Советник обладает широким спектром настраиваемых параметров, позволяющих пользователю оптимизировать его под свои предпочтения и рыночные условия:



Размер лота (фиксированный или автоматический).



Риск на сделку (в процентах от депозита).



Уровни SL и TP (в пунктах или процентах).



Время торговли.



Встроенный фильтр новостей, который временно приостанавливает торговлю во время выхода важных экономических данных, минимизируя влияние волантильности на результаты.





Валютная пара: XAUUSD (GOLD)

Таймфрейм: M5 - H1

Минимальный депозит: 300 долларов США.

Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.

Кредитное плечо: Любое

Тип аккаунта: Любой

Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)



Бэктестинг: Возможность тестирования советника на исторических данных с различными настройками.



Оптимизация: Встроенные инструменты для автоматической оптимизации параметров советника.



Интерфейс: Удобный и интуитивно понятный интерфейс для настройки и мониторинга работы советника.