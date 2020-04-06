Genesis VIP
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.25
- Активации: 10
Советник Genesis VIP предназначен для автоматической торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Его цель – максимизация прибыли при минимизации рисков, используя комбинацию технических индикаторов и стратегий управления капиталом. Советник может быть гибким, настраиваемым и способным адаптироваться к различным рыночным условиям.
полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller
Genesis VIP должен содержит несколько встроенных торговых стратегий, основанных на:
Пробое уровней: Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления и открытие сделок при их пробое с подтверждением объемами.
Управление капиталом и рисками.
Автоматический расчет размера лота: В зависимости от размера депозита и заданного риска на сделку.
Использование Stop Loss (SL) и Take Profit (TP): Автоматическое размещение SL и TP на основе волатильности и уровней поддержки/сопротивления.
Trailing Stop: Автоматическое передвижение SL вслед за ценой для фиксации прибыли.
Настройки и параметры.
Советник обладает широким спектром настраиваемых параметров, позволяющих пользователю оптимизировать его под свои предпочтения и рыночные условия:
Размер лота (фиксированный или автоматический).
Риск на сделку (в процентах от депозита).
Уровни SL и TP (в пунктах или процентах).
Время торговли.
Встроенный фильтр новостей, который временно приостанавливает торговлю во время выхода важных экономических данных, минимизируя влияние волантильности на результаты.
- Валютная пара: XAUUSD (GOLD)
- Таймфрейм: M5 - H1
- Минимальный депозит: 300 долларов США.
- Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.
- Кредитное плечо: Любое
- Тип аккаунта: Любой
- Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)
Бэктестинг: Возможность тестирования советника на исторических данных с различными настройками.
Оптимизация: Встроенные инструменты для автоматической оптимизации параметров советника.
Интерфейс: Удобный и интуитивно понятный интерфейс для настройки и мониторинга работы советника.
Перед тем как использовать любой советник, убедитесь, что:
Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера.