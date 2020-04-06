MTF Trend EA

🦅 EA de Tendencia Multi-Timeframe: El Cazador de Oro Automatizado

Navegue por el mercado XAUUSD con un enfoque disciplinado y automatizado. El Multi-Timeframe Trend EA es un Asesor Experto diseñado para ejecutar una estrategia sistemática de trading en oro, aprovechando el análisis multi-timeframe y la confirmación multiindicador para identificar oportunidades potenciales.

Cómo funciona: El motor de la precisión

Nuestra metodología transparente se basa en una confluencia lógica de señales.

🕒 Análisis Multi-Tiempo:

El EA escanea tres marcos temporales diferentes simultáneamente para validar la fuerza de la tendencia y el momento. Marco temporal superior: Evalúa la tendencia dominante del mercado.

Marco temporal primario: Identifica posibles puntos de entrada.

Marco temporal inferior: Tiene como objetivo afinar la ejecución. 📊Consenso Multi-Indicador:

Sólo se ejecuta una operación cuando una combinación de indicadores clásicos y basados en el volumen se alinea en todos los plazos. Confirmación de la tendencia: ¿Está el mercado en tendencia?

Validación del impulso: ¿Es suficiente la fuerza de la tendencia?

Filtro de volumen:¿El movimiento del precio está respaldado por el volumen?

Sólo se realiza una operación cuando esta confluencia de señales concuerda, con el objetivo de filtrar el ruido del mercado.

🛡️ Gestión del riesgo y protección de la cuenta

Este EA incorpora un sistema de seguridad multicapa.

Stop-Loss & Take Profit dinámicos : Se adapta a la volatilidad del mercado utilizando datos de precios en tiempo real.

Gestión avanzada de operaciones: Auto Trailing Stop : Bloquea los beneficios a medida que la operación se mueve favorablemente. Breakeven Stop: Intenta eliminar el riesgo después de que una operación sea rentable.

Tamaño de posición automático: calcula el tamaño del lote en función del saldo de su cuenta y del porcentaje de riesgo predefinido.

Filtros de grado institucional: Límite de pérdidas diarias: Puede detener automáticamente las operaciones si las pérdidas diarias superan un umbral establecido. Límite máximo de reducción: Un tope duro para proteger su capital. Bloqueo de pérdidas consecutivas: detiene la negociación tras una serie de pérdidas. Filtro de horas de negociación: Evita la negociación durante determinadas sesiones.



👁️ Panel de control visual en tiempo real

Manténgase informado con un panel visual profesional sobre el gráfico que muestra:

Estado en tiempo real de las señales de negociación.

Mediciones en tiempo real del capital, la reducción y el riesgo de la cuenta.

Marcadores claros de entrada y salida en su gráfico.

Una visión general de las condiciones actuales del mercado.

🎯 ¿Para quién es este EA?

Traders que buscan automatización: Comience con la configuración predeterminada lista para usar. La gestión de riesgos automatizada y el panel visual están diseñados para facilitar su uso.

Traders experimentados: Disfrute de una personalización completa. La lógica transparente del EA permite una optimización profunda para adaptarse a su estrategia.

Inversores conscientes del riesgo: El conjunto de funciones de protección está diseñado para ayudar en la preservación del capital.

💡 Empezar es sencillo

Plug & Play: El EA viene optimizado y listo para funcionar en XAUUSD.

Pruebe primero:Recomendamos encarecidamente realizar pruebas exhaustivas en el Probador de Estrategias de MetaTrader para familiarizarse con su funcionalidad y optimizar los parámetros para su tolerancia al riesgo específica. Una versión demo está disponible para este propósito.

💰 Información de compra

Precio del Producto: $99

Número de activaciones: 5 (lo que le permite instalar el producto en hasta 5 configuraciones de hardware diferentes)

⚖️ Descargo de responsabilidad importante

Operar con divisas y CFDs implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de su capital invertido. Este software es una herramienta para ayudarle en sus operaciones y no garantiza beneficios. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Las funciones de protección de fondos están diseñadas para mitigar el riesgo, pero no pueden eliminarlo por completo.