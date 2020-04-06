Range Bolt MT5

Range Bolt EA ist ein hochentwickelter MT5 Expert Advisor, der sich durch die Automatisierung präziser, hochwahrscheinlicher Range Breakout Trades mit fortschrittlichen Anpassungs- und Risikomanagementfunktionen auszeichnet. Er erkennt Konsolidierungsperioden auf benutzerdefinierten Zeitrahmen und führt schwebende Aufträge aus, um explosive Marktbewegungen zu erfassen und bietet eine konsistente Daytrading-Performance ohne manuelle Eingaben. Seine visuellen Tools und flexiblen Strategieoptionen machen es einzigartig benutzerfreundlich und anpassungsfähig für verschiedene Forex-Paare und Sitzungen.

Allgemeine Einstellungen

Range Bolt legt eine feste Losgröße für ein konsistentes, kontrolliertes Handelsvolumen mit einer eindeutigen magischen Zahl fest, um Konflikte mit anderen EAs oder manuellen Trades zu vermeiden und ein reibungsloses Portfoliomanagement zu gewährleisten. Diese grundlegende Kontrolle unterstützt eine sicherere und zuverlässigere Automatisierung.

Bereichsdefinition

Benutzer können exakte Stunden und Minuten für die Berechnung der Handelsspanne auf einem beliebigen Zeitrahmen wie M1 definieren, was eine punktgenaue Erkennung von Konsolidierungsphasen ermöglicht. Der EA hebt die Handelsspanne mit anpassbaren Füll- und Linienfarben sowie optionalen vertikalen und horizontalen Trendlinien in verschiedenen Stilen visuell hervor - so wird die Marktstruktur auf einen Blick deutlich.

Auswahl des Handelstyps

Range Bolt bietet flexible Ausbruchs-Handelsmodi:

Einzeldirektional : Nur eine Ausbruchsrichtung wird gehandelt, wobei die entgegengesetzte schwebende Order nach der Aktivierung automatisch gelöscht wird.

Nur Kaufen : Platziert ausschließlich schwebende Buy Stop-Orders über dem Range-Hoch.

Nur Verkaufen : Platziert ausschließlich Verkaufs-Stop-Orders unterhalb des Range-Tiefs.

TRADE_BOTH: Setzt gleichzeitig Buy- und Sell-Stop-Orders, um Ausbrüche in beide Richtungen zu erfassen.

Diese Flexibilität ermöglicht es Händlern, den EA an verschiedene Marktbedingungen und persönliche Strategien anzupassen.

Stop-Loss-Modus

Der EA enthält intelligente Stop-Loss-Optionen:

Kein Stop : Es wird kein automatischer Stop Loss an den Bereichsgrenzen angewendet.

Gegenüberliegendes Tief/Hoch verwenden: Positionen werden automatisch geschlossen, wenn der Kurs die entgegengesetzte Bereichsgrenze überschreitet, was das Kapital ohne feste Pip-Stops schützt und sich dynamisch an die Marktstruktur anpasst.

Einstellungen für den Positionsausstieg

Range Bolt erzwingt einen disziplinierten Handel, indem es alle Trades und schwebenden Orders zu festgelegten Ausstiegszeiten automatisch schließt. Dies ist ideal für sitzungsbasierte Handelsansätze wie die Londoner oder New Yorker Sitzungen. Dies reduziert das Übernachtrisiko und hält den Handel innerhalb der bevorzugten Zeitrahmen.

Trailing-Stop-Einstellungen

Der EA unterstützt unkomplizierte Trailing-Stops, die nach einer festgelegten Gewinnschwelle aktiviert werden und den Stop-Loss bei günstigen Kursbewegungen schrittweise um konfigurierte Pips verschieben. Der EA berechnet auf intelligente Weise Trailing-Stops auf der Grundlage des gewichteten durchschnittlichen Einstiegskurses sowohl für Einzel- als auch für Rasterpositionen und hilft so, die Gewinnmitnahme zu maximieren und gleichzeitig die Gewinne zu schützen.

Skalierungseinstellungen

Range Bolt verfügt über ein einzigartiges, sicheres und flexibles Skalierungssystem für Gitterpositionen:

Optionale Rasteraufträge öffnen sich in definierten Abständen vom ersten Ausbruch.

Die Losgrößen können schrittweise mit einem Multiplikator erhöht werden, der bei einem Maximum begrenzt ist, um das Risiko zu kontrollieren.

Limits für die Gesamtzahl der Rasteraufträge sorgen für eine Risikokontrolle und verhindern ein übermäßiges Engagement im Martingal-Stil.

Diese Funktion hilft, sich von Rücksetzern zu erholen und von Trendausbrüchen zu profitieren, ohne ein übermäßiges Risiko einzugehen.

Warum Range Bolt sich abhebt

Range Bolt EA zeichnet sich durch die Kombination von präziser Range-Erkennung, visueller Klarheit und anpassbaren Ausbruchsstrategien mit professionellem Risikomanagement aus, einschließlich dynamischem Stop-Loss, Trailing und Grid-Skalierung. Seine flexiblen Einstellungen für den Handelstyp und die sitzungsbasierte Ausstiegskontrolle machen ihn anpassungsfähig an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelsvorlieben. Das integrierte Dashboard verbessert die Benutzererfahrung, indem es Konto- und Handelsstatistiken in Echtzeit auf einen Blick bereitstellt, was Range Bolt zu einer äußerst zuverlässigen und benutzerfreundlichen Lösung für den automatisierten Range-Breakout-Handel macht.