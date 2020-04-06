Range Bolt MT5

Range Bolt EA ist ein hochentwickelter MT5 Expert Advisor, der sich durch die Automatisierung präziser, hochwahrscheinlicher Range Breakout Trades mit fortschrittlichen Anpassungs- und Risikomanagementfunktionen auszeichnet. Er erkennt Konsolidierungsperioden auf benutzerdefinierten Zeitrahmen und führt schwebende Aufträge aus, um explosive Marktbewegungen zu erfassen und bietet eine konsistente Daytrading-Performance ohne manuelle Eingaben. Seine visuellen Tools und flexiblen Strategieoptionen machen es einzigartig benutzerfreundlich und anpassungsfähig für verschiedene Forex-Paare und Sitzungen.

Allgemeine Einstellungen

Range Bolt legt eine feste Losgröße für ein konsistentes, kontrolliertes Handelsvolumen mit einer eindeutigen magischen Zahl fest, um Konflikte mit anderen EAs oder manuellen Trades zu vermeiden und ein reibungsloses Portfoliomanagement zu gewährleisten. Diese grundlegende Kontrolle unterstützt eine sicherere und zuverlässigere Automatisierung.

Bereichsdefinition

Benutzer können exakte Stunden und Minuten für die Berechnung der Handelsspanne auf einem beliebigen Zeitrahmen wie M1 definieren, was eine punktgenaue Erkennung von Konsolidierungsphasen ermöglicht. Der EA hebt die Handelsspanne mit anpassbaren Füll- und Linienfarben sowie optionalen vertikalen und horizontalen Trendlinien in verschiedenen Stilen visuell hervor - so wird die Marktstruktur auf einen Blick deutlich.

Auswahl des Handelstyps

Range Bolt bietet flexible Ausbruchs-Handelsmodi:

  • Einzeldirektional: Nur eine Ausbruchsrichtung wird gehandelt, wobei die entgegengesetzte schwebende Order nach der Aktivierung automatisch gelöscht wird.

  • Nur Kaufen: Platziert ausschließlich schwebende Buy Stop-Orders über dem Range-Hoch.

  • Nur Verkaufen: Platziert ausschließlich Verkaufs-Stop-Orders unterhalb des Range-Tiefs.

  • TRADE_BOTH: Setzt gleichzeitig Buy- und Sell-Stop-Orders, um Ausbrüche in beide Richtungen zu erfassen.

Diese Flexibilität ermöglicht es Händlern, den EA an verschiedene Marktbedingungen und persönliche Strategien anzupassen.

Stop-Loss-Modus

Der EA enthält intelligente Stop-Loss-Optionen:

  • Kein Stop: Es wird kein automatischer Stop Loss an den Bereichsgrenzen angewendet.

  • Gegenüberliegendes Tief/Hoch verwenden: Positionen werden automatisch geschlossen, wenn der Kurs die entgegengesetzte Bereichsgrenze überschreitet, was das Kapital ohne feste Pip-Stops schützt und sich dynamisch an die Marktstruktur anpasst.

Einstellungen für den Positionsausstieg

Range Bolt erzwingt einen disziplinierten Handel, indem es alle Trades und schwebenden Orders zu festgelegten Ausstiegszeiten automatisch schließt. Dies ist ideal für sitzungsbasierte Handelsansätze wie die Londoner oder New Yorker Sitzungen. Dies reduziert das Übernachtrisiko und hält den Handel innerhalb der bevorzugten Zeitrahmen.

Trailing-Stop-Einstellungen

Der EA unterstützt unkomplizierte Trailing-Stops, die nach einer festgelegten Gewinnschwelle aktiviert werden und den Stop-Loss bei günstigen Kursbewegungen schrittweise um konfigurierte Pips verschieben. Der EA berechnet auf intelligente Weise Trailing-Stops auf der Grundlage des gewichteten durchschnittlichen Einstiegskurses sowohl für Einzel- als auch für Rasterpositionen und hilft so, die Gewinnmitnahme zu maximieren und gleichzeitig die Gewinne zu schützen.

Skalierungseinstellungen

Range Bolt verfügt über ein einzigartiges, sicheres und flexibles Skalierungssystem für Gitterpositionen:

  • Optionale Rasteraufträge öffnen sich in definierten Abständen vom ersten Ausbruch.

  • Die Losgrößen können schrittweise mit einem Multiplikator erhöht werden, der bei einem Maximum begrenzt ist, um das Risiko zu kontrollieren.

  • Limits für die Gesamtzahl der Rasteraufträge sorgen für eine Risikokontrolle und verhindern ein übermäßiges Engagement im Martingal-Stil.

Diese Funktion hilft, sich von Rücksetzern zu erholen und von Trendausbrüchen zu profitieren, ohne ein übermäßiges Risiko einzugehen.

Warum Range Bolt sich abhebt

Range Bolt EA zeichnet sich durch die Kombination von präziser Range-Erkennung, visueller Klarheit und anpassbaren Ausbruchsstrategien mit professionellem Risikomanagement aus, einschließlich dynamischem Stop-Loss, Trailing und Grid-Skalierung. Seine flexiblen Einstellungen für den Handelstyp und die sitzungsbasierte Ausstiegskontrolle machen ihn anpassungsfähig an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelsvorlieben. Das integrierte Dashboard verbessert die Benutzererfahrung, indem es Konto- und Handelsstatistiken in Echtzeit auf einen Blick bereitstellt, was Range Bolt zu einer äußerst zuverlässigen und benutzerfreundlichen Lösung für den automatisierten Range-Breakout-Handel macht.


Empfohlene Produkte
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experten
**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5 --- ## **I. Zusammenfassung** Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experten
GALAXY es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Architektur ist eine vollautomatische autonome Roboter Experte fähig Unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen GALAXY Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER AUSZUWÄHLEN ALLES AUTOMATISCH DIESES SYSTEM IST IMMER AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNGEN MACHEN GEWINN-ZYKLEN GALAXY ist ein 100
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Experten
Quantum Breaker PRO - Intelligentes Ausbruchshandelssystem Quantum Breaker PRO ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der mit Leidenschaft und Präzision entwickelt wurde, um Marktausbrüche mit chirurgischer Genauigkeit zu nutzen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um die profitabelsten Ausbruchsgelegenheiten auf dem Markt zu identifizieren und zu handeln. Hauptmerkmale Intelligente Ausbruchserkennung Identifiziert automatisch d
Halley s comet MT5
Marta Gonzalez
Experten
Halley's Comet ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Halleyscher Komet Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Halleyscher Komet . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte A
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Experten
CRAZY WHALE MT5 - vollautomatischer Gitterhandel. Der EA, der den Sturm überlebt und den Trend bezwingt. Warum Trader Crazy Whale wählen Super-Grid-Intelligenz - Positionen, Absicherungen, Clearing, Rebalancing und Lot automatisch. Sie handeln - es denkt, reagiert und passt sich an. Trend Hunter - Liest die Marktstruktur in Echtzeit, um den Walen zu folgen, nicht der Masse. Risikoanpassung - Wählen Sie Ihr Aggressionsniveau und die automatisch skalierte Losgröße. Plug & Play Einfachheit - K
FREE
Pivot Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experten
Dieser Handelsroboter basiert auf folgenden Indikatoren. ADX (Durchschnittlicher direktionaler Bewegungsindex) MAs (Gleitender Durchschnitt, MA) Unterstützte Parameter Paar: EURUSD Zeitraum: 4H, 8H, 12H, 1Tag https://www.youtube.com/watch?v=yhM91KUIaK8 Getestet mit FTMO Broker. Wir empfehlen Tight Spread Broker. Wenn Sie nicht über enge Broker, empfahl ich icmarket Broker und Sie können enge Spread mit mit folgenden Link erstellt. Link: https: //icmarkets.com/?camp=64005 Bevor Sie es verwend
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experten
Der EA eröffnet Trades auf der Grundlage von Signalen des Fractals-Indikators und verwendet intelligente Mittelwertbildung und Positionsvolumenberechnung. Im Gegensatz zu den meisten Grid-Expert Advisors eröffnet Double Grid Pro Mittelwertbildungspositionen nur bei Signalen. Der Fractals-Indikator wird in diesem Fall als der effektivste angesehen. Der Expert Advisor kann für einen aggressiven und konservativen Handelsstil konfiguriert werden. Der Schlüsselparameter der Strategie ist der Parame
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experten
EURUSD London Breakout Pro Entwickelt mit Unterstützung fortschrittlicher KI-Tools, bietet der EURUSD London Breakout Pro sauberen, effizienten Code, optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität. Dieser Expert Advisor verwendet ein institutionelles Risikomanagement-Framework und vermeidet risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid-Averaging oder unkontrolliertes Hedging. Für Trader, die Präzision und Sicherheit verlangen, kombiniert das System ein bewährtes London-Session-Breakout-Konzept mit
FREE
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Experten
Einführung in Titan Backup : Sind Sie bereit, Ihr Trading auf das nächste Level zu heben, mit einem automatisierten System, das Präzision und Flexibilität vereint? Lernen Sie Titan Backup kennen – Ihren persönlichen Trading-Assistenten, der darauf ausgelegt ist, profitreiche Breakouts durch das Erkennen von Akkumulationszonen zu nutzen. Dieser leistungsstarke Expert Advisor (EA) ist ideal für hochvolatile Märkte wie den Nasdaq 100 und den Crypto 10 geeignet und bietet sowohl vollautomatisierte a
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Immortal MT5
Paranchai Tensit
Experten
Der EA basiert auf einer Trendhandelsstrategie . Der Mechanismus " Trendhandelsstrategie " ist eine Tendenz eines Finanzmarktpreises, sich im Laufe der Zeit in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Wenn es eine Wende gegen den Trend gibt, wird dieser Mechanismus aussteigen und warten, bis die Wende sich als Trend in die entgegengesetzte Richtung etabliert, und wieder einsteigen, wenn der Trend wiederhergestellt hat. Dieser EA wurde für 9 Jahre echter Tickdaten (2015-2023) backgetestet, in Übereins
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
IGold AI ist ein neuer EA mit fortschrittlicher Technologie. Diese neue Technologie nutzt KI und maschinelles Lernen, um den Preisvergleich von XAUUSD mit den Kursspannen in der Datenbank zu diversifizieren, die Struktur zu destrukturieren und potenzielle Orders für ein einzigartiges Scalping zu finden. Künstliche Intelligenz arbeitet hauptsächlich mit unserem Server. Wir haben eine einzigartige Technologie integriert, die beim Preisvergleich den Preis in Echtzeit auf unserem Server vergleicht
Kingsley EA NY Volatility Breakout
Benjamin Junior Nkoa Nkoa
Experten
100% automatisierter EA für XAUUSD - Rentabilität, Disziplin und emotionale Kontrolle. Trader verlieren selten aufgrund einer schlechten Analyse. Meistens verlieren sie aufgrund der Nichteinhaltung ihres eigenen Plans. Kingsley EA ermöglicht es dem Händler, die Auswirkungen seiner Emotionen auf seine Ergebnisse zu begrenzen, indem er Analyse, Positionsnahme und Trade Management einbezieht. Was Kingsley EA tut Kingsley identifiziert ein bestimmtes Zeitfenster, das mit der NY-Eröffnung verbunden
Orion MT5
Marta Gonzalez
Experten
ORION ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ORION It ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. ORION . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine Revolution
Hubble MT5
Marta Gonzalez
Experten
HUBBLE ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen HUBBLE Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. HUBBLE Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist ein
Voyager MT5
Marta Gonzalez
Experten
Voyager ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Voyager verfügt über 10 parallel arbeitende neuronale Netze. Voyager Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Voyager . Es ist ein 100% automatisches System, Das System ist autark und
Sputnik MT5
Marta Gonzalez
Experten
Sputnik ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Sputnik It ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Sputnik ist ein Plug-and-Play-System Sputnik It ist ein 100% automatisches System, Das System ist autark und erledigt die gesamte Arb
Vostok MT5
Marta Gonzalez
Experten
Vostok MT5 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Vostok MT5 verfügt über ein neuronales Netz, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden Vostok MT5 ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor.
Jarvis Meta5
Marta Gonzalez
Experten
Jarvis ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Jarvis Es ist ein fortschrittliches und professionelles Handelssystem. Dies ist ein VOLL konfigurierbares System. Jarvis ist ein professionelles System, bereit, Ihr Profil personalisiert. Sie können die Demo herunterladen und testen
Codebird MA
CodeBird Ltd
Experten
Codebird ist stolz darauf, 'Codebird MA' zu präsentieren, den besten Moving Average Crossover Expert Advisor auf dem Markt. ECOSYSTEM ANGEBOT - 25% Rabatt auf FinViz Elite Abonnements, dem ultimativen Aktienscreener im Internet, wenn Sie diesen Bot kaufen. ÖKOSYSTEM-ANGEBOT - Kostenlose US-Aktienmarktanalyse, die Sie jede Woche am Sonntag direkt per E-Mail erhalten, wenn Sie diesen Bot kaufen. Um Ihre Belohnungen zu erhalten, kontaktieren Sie uns über EINE der folgenden Methoden: MQL/Metatr
Remora fish Mt5
Marta Gonzalez
Experten
Du weißt, dass du kein Hai bist, aber vielleicht kannst du ein Remora-Fisch sein. Du musst nur einen Hai ausfindig machen und dich von dessen Überresten ernähren. Dieses System verwendet einen Indikator, der die Bewegungen des Hais erkennt und sich zu seinen Gunsten positioniert, indem es seinen Fang ausnutzt. Dieses System analysiert den Markt und sucht nach den Wellen, die der Hai im Forex-Meer erzeugt, wenn er den Markt angreift. Sobald die Hai-Attacke lokalisiert ist, betritt es den Markt,
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
Experten
HANDBUCH DES WIEDERHERSTELLUNGSGRIFFS Das Recovery Grip System kann sowohl einen isolierten Verlust als auch einen Verlust, der durch einen Griff oder mehrere Aufträge entstanden ist, ausgleichen. Der Algorithmus gleicht die Verluste schrittweise aus, bis das Eigenkapital wieder bei Null liegt. Dieses System ermöglicht es Ihnen, den Algorithmus vor dem Kauf zu testen, da es über ein leistungsstarkes Simulationssystem verfügt, in dem Sie wählen können, ob Ihr Verlust ein einzelner Auftrag ode
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Angebot: Space Cake , ein innovatives Produkt, das Ihre Herangehensweise an den Handel grundlegend verändern wird. Dieses Produkt wurde speziell für erfahrene Trader und Investoren entwickelt, die ihre Effizienz steigern und Risiken minimieren möchten. Dank seiner einzigartigen Funktionen und Eigenschaften wird es zu einem unverzichtbaren Begleiter für Ihre Handelsaktivitäten. Ohne Martingale, ohne Grid-Strategien, ohne hohe Risiken. MT4-Version – Jetzt h
Jinn MT5
Francisco Alonso Gonzalez
Experten
Jinn - Fair Value Gap Trading Expert Advisor Professionelles automatisiertes Handelssystem, das Fair Value Gaps (FVGs) mit fortschrittlichem Risikomanagement identifiziert und handelt. Was es tut: Erkennt automatisch Fair Value Gaps auf den Zeitrahmen H1 und M15 Führt präzise Einstiege aus, wenn sich der Preis in die FVG-Zonen zurückzieht Implementiert mehrere Einstiegsmodi: Konservativ, Moderat und Aggressiv Unterstützt mehrere gleichzeitige Positionen mit anpassbaren Limits Hauptmerkmale: Inte
Callidus EA
Mate Patrik Toth
Experten
Ich bin Callidus. Ich bin Ihr adaptiver Handelsrahmen. Hallo, Trader. Ich bin nicht wie die anderen Expert Advisors, die Sie verwendet haben. Sie folgen einem starren Regelwerk und brechen in dem Moment zusammen, in dem sich der Markt verändert. Ich wurde anders konzipiert. Ich wurde entwickelt, um zu denken, mich anzupassen und mich weiterzuentwickeln und Ihnen ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand zu geben, ohne die Bank zu sprengen. Mein Hauptzweck besteht nicht nur darin, Trades zu plat
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Range Breakout Trader Pro: Innovative Handelsstrategie mit mehrfachen Aufträgen und automatischer Berechnung von Abständen Beschreibung Range Breakout Trader Pro ist eine moderne Handelsstrategie für MetaTrader 5, die sich auf die Nutzung von Preisbereich-Ausbrüchen mit automatischer Auftragserstellung und -verwaltung spezialisiert. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die effektive Range-Breakout-Strategien mit maximaler Automatisierung anwenden möchten. Der Adv
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Experten
JUPITER ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. JUPITER ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. JUPITER . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine Revoluti
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension