Range Bolt MT5

Range Bolt EA es un sofisticado Asesor Experto de MT5 que destaca por automatizar operaciones de ruptura de rango precisas y de alta probabilidad con funciones avanzadas de personalización y gestión de riesgos. Detecta periodos de consolidación en marcos temporales personalizados y ejecuta órdenes pendientes para capturar movimientos explosivos del mercado, proporcionando un rendimiento de trading diario consistente sin intervención manual. Sus herramientas visuales y opciones de estrategia flexibles hacen que sea especialmente fácil de usar y adaptable a varios pares de divisas y sesiones.

Ajustes generales

Range Bolt establece un tamaño de lote fijo para un volumen de operaciones constante y controlado, con un número mágico único para evitar conflictos con otros EAs o con operaciones manuales, asegurando una gestión fluida de la cartera. Este control fundamental apoya una automatización más segura y fiable.

Definición de rangos

Los usuarios pueden definir horas y minutos exactos para el cálculo de rangos en cualquier marco temporal como M1, proporcionando una precisión milimétrica en la detección de fases de consolidación. El EA destaca visualmente el rango de negociación con colores de relleno y de línea personalizables, y líneas de tendencia verticales y horizontales opcionales en varios estilos, lo que aclara la estructura del mercado de un vistazo.

Selección del tipo de operación

Range Bolt ofrece modos de negociación de ruptura flexibles:

  • Unidireccional: Sólo se negocia una dirección de ruptura, auto-eliminando la orden pendiente opuesta después de la activación.

  • Sólo Compra: Coloca exclusivamente órdenes pendientes Buy Stop por encima del máximo del rango.

  • Sólo Venta: Coloca exclusivamente órdenes Sell Stop por debajo del mínimo del rango.

  • TRADE_BOTH: Establece simultáneamente órdenes Buy y Sell Stop para capturar rupturas en cualquier dirección.

Esta flexibilidad permite a los operadores adaptar el EA a diversas condiciones de mercado y estrategias personales.

Modo Stop Loss

El EA incluye opciones inteligentes de Stop Loss:

  • Sin Stop: No se aplica un stop loss automático en los límites del rango.

  • Usar mínimo/alto opuesto: Las posiciones se cierran automáticamente si el precio se mueve más allá del límite opuesto del rango, lo que protege el capital sin pip stops fijos, adaptándose dinámicamente a la estructura del mercado.

Ajustes de salida de posición

Range Bolt impone una negociación disciplinada cerrando automáticamente todas las operaciones y órdenes pendientes a las horas de salida programadas, ideal para enfoques de negociación basados en sesiones, como las sesiones de Londres o Nueva York. Esto reduce el riesgo durante la noche y mantiene la negociación dentro de los plazos preferidos.

Ajustes de trailing stop

El EA admite trailing stops directos que se activan después de un umbral de beneficios establecido, moviendo el stop loss de forma incremental en pips configurados en movimientos de precios favorables. Calcula de forma inteligente los trailing stops basándose en el precio de entrada medio ponderado tanto para posiciones simples como en cuadrícula, ayudando a maximizar la captura de beneficios a la vez que se protegen las ganancias.

Ajustes de escala

Range Bolt incorpora de forma única un sistema de escalado de cuadrícula seguro y flexible:

  • Las órdenes de cuadrícula opcionales se abren a una distancia definida desde la ruptura inicial.

  • El tamaño de los lotes puede aumentar progresivamente con un multiplicador, con un tope máximo para controlar la exposición.

  • Los límites sobre el total de órdenes de rejilla refuerzan los controles de riesgo, evitando la sobreexposición al estilo martingala.

Esta característica ayuda a recuperarse de los retrocesos y capitalizar las rupturas de tendencia sin un riesgo excesivo.

Por qué destaca Range Bolt

Range Bolt EA destaca por combinar una precisa detección de rangos, claridad visual y estrategias de ruptura personalizables con una gestión del riesgo de nivel profesional, incluyendo stop loss dinámico, trailing y escalado de rejilla. Su configuración flexible del tipo de operación y el control de salida basado en la sesión lo hacen adaptable a las distintas condiciones del mercado y preferencias de negociación. El panel de control integrado mejora la experiencia del usuario proporcionando estadísticas de la cuenta y de las operaciones en tiempo real de un vistazo, lo que convierte a Range Bolt en una solución muy fiable y fácil de usar en la negociación automatizada de ruptura de rangos.


