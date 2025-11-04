Ultimate RSI Indicator for MT5
- Indikatoren
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Übersicht
Der ultimative RSI-Indikator für MT5 ist ein fortschrittlicher Oszillator, der im Vergleich zum traditionellen RSI eine adaptivere und dynamischere Interpretation der Marktdynamik bietet. Er beinhaltet Bereichsnormalisierung, adaptive Glättung und flexible Mittelwertbildungsmethoden, um die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und die Verzögerung zu reduzieren.
Funktionsweise
Im Gegensatz zum Standard-RSI, der nur die relative Kursstärke misst, passt sich der Ultimate RSI dynamisch an die jüngsten Ausdehnungen und Kontraktionen der Kursspanne an. Er berechnet einen erweiterten RSI-Wert, indem er richtungsbezogene Preisänderungen mit der gesamten Preisbewegungsspanne vergleicht.
Der Benutzer kann zwischen vier Methoden des gleitenden Durchschnitts - EMA, SMA, RMA oder TMA - sowohl für die RSI-Basis als auch für seine Signallinie wählen, was eine Feinabstimmung zwischen Sanftheit und Reaktivität ermöglicht. Überkaufte und überverkaufte Zonen werden visuell schattiert, um die Marktbedingungen schnell zu erkennen.
Wichtigste Merkmale
-
Verbesserte RSI-Berechnung mit adaptiver Preisbereichssensitivität
-
Mehrere Glättungsmethoden (EMA, SMA, RMA, TMA) für mehr Flexibilität
-
Konfigurierbare Signallinie zur Erkennung von Momentum-Verschiebungen
-
Visuelle überkaufte und überverkaufte Regionen mit Gradientenschattierung
-
Automatische Farbanpassung für eine bessere Sichtbarkeit des Charts
-
Mittellinienreferenz bei 50 für direktionales Bias-Tracking
Technische Hinweise
-
Alle Berechnungen werden vollständig in Pine-Puffern und ohne grafische Objekte durchgeführt.
-
Dies gewährleistet maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit und Kompatibilität mit automatisierten Strategien.
-
Ideal für die EA- oder Strategie-Integration aufgrund der direkten Pufferzugänglichkeit.
Verwendung
Händler können den Ultimate RSI als eigenständigen Momentum-Indikator verwenden oder ihn zur Bestätigung mit Preisaktions-Tools kombinieren. Er zeichnet sich durch die Identifizierung potenzieller Umkehrungen in der Nähe von überkauften/überverkauften Zonen und das Erkennen von Fortsetzungssignalen aus, wenn der RSI und die Signallinie übereinstimmen.