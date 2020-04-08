Der vorgeschlagene Indikator basiert auf der Methode von William D. Gann (1878-1955), die die Beziehung zwischen Preis und Zeit nutzt.

Bei dieser Methode wird die Beziehung wie folgt ausgedrückt: Preis = Zeit zum Quadrat oder P = t ² Diese Beziehung zwischen Preis und Zeit kann grafisch dargestellt werden. Dazu werden ein signifikanter Tiefstwert und ein signifikanter Höchstwert aus dem Chart entnommen. Anschließend wird mit dem Indikator "Parabolic_Gann" eine Parabel konstruiert.

Anschließend wird eine neue Parabel aus der Basis konstruiert, die beim Höchstkurs entstanden ist, und wenn diese durchbrochen wird, wird der Kurs des Vermögenswerts wahrscheinlich seine Trendrichtung ändern. Dieses Prinzip lässt sich wie folgt ausdrücken: "Wenn der Preis auf die Zeit trifft, ist eine Änderung unvermeidlich."

Eine "gerade" Parabel wird zum Verkaufen verwendet.

Eine "umgekehrte" Parabel wird für Käufe verwendet.

Die Erfahrung mit dem Indikator zeigt, dass es am besten ist, einen Handel in Richtung des Haupttrends einzugehen.

Nach einer starken Bewegung zieht der Kurs zurück, und wenn der Balken die Parabel vollständig bedeckt, ist der optimale Einstiegspunkt bestimmt. Gleitende Durchschnitte können zur Bestimmung der Trendrichtung verwendet werden.