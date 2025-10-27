Current Price Line
- Indikatoren
- Ryu Tamagami
- Version: 1.0
Der Indikator Aktuelle Kurslinie zeigt den aktuellen Kurs als horizontale Linie in Echtzeit im Chart an.
Merkmale der aktuellen Kurslinie
- Im Gegensatz zu Standard-Kauf-/Verkaufslinien ist sie unabhängig von Spreads und ermöglicht eine präzise Preisidentifikation.
- Er identifiziert sofort reaktive Preiszonen (wie z. B. Widerstands-/Unterstützungslinien) und ermöglicht so einen hochpräzisen Einstieg.
- Es bietet hohe Leistung für Scalping und Daytrading.
- Die gleichzeitige Anzeige von Linien in mehreren Zeitrahmen unterstützt die Analyse in mehreren Zeitrahmen.
- Das Programm ist extrem leicht und arbeitet auch bei mehreren geöffneten Charts reibungslos.
Funktionsbeschreibung
- Linienfarbe, -stil und -dicke sind anpassbar.
- Verfügbar für mehrere Währungspaare und alle Timeframes.
