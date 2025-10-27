Current Price Line

Der Indikator Aktuelle Kurslinie zeigt den aktuellen Kurs als horizontale Linie in Echtzeit im Chart an.

Merkmale der aktuellen Kurslinie

  • Im Gegensatz zu Standard-Kauf-/Verkaufslinien ist sie unabhängig von Spreads und ermöglicht eine präzise Preisidentifikation.
  • Er identifiziert sofort reaktive Preiszonen (wie z. B. Widerstands-/Unterstützungslinien) und ermöglicht so einen hochpräzisen Einstieg.
  • Es bietet hohe Leistung für Scalping und Daytrading.
  • Die gleichzeitige Anzeige von Linien in mehreren Zeitrahmen unterstützt die Analyse in mehreren Zeitrahmen.
  • Das Programm ist extrem leicht und arbeitet auch bei mehreren geöffneten Charts reibungslos.

Funktionsbeschreibung

  • Linienfarbe, -stil und -dicke sind anpassbar.
  • Verfügbar für mehrere Währungspaare und alle Timeframes.

#Aktueller Preis #Echtzeit #Horizontale Linie #Preislinie #Trend #Skalierung


