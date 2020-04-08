Current Price Line
- Indicadores
- Ryu Tamagami
- Versión: 1.0
El indicador Línea de precio actual muestra el precio actual como una línea horizontal en tiempo real en el gráfico.
Características de la línea de precio actual
- A diferencia de las líneas de compra/venta estándar, no se ve afectada por los diferenciales, lo que permite una identificación precisa del precio.
- Identifica instantáneamente zonas reactivas de precios (como líneas de resistencia/soporte), facilitando entradas de alta precisión.
- Ofrece un alto rendimiento en scalping y day trading.
- La visualización simultánea de líneas en varios marcos temporales facilita el análisis multitemporal.
- Extremadamente ligero, funciona sin problemas incluso con varios gráficos abiertos.
Descripción de funciones
- El color, el estilo y el grosor de las líneas son personalizables.
- Disponible para múltiples pares de divisas y todos los marcos temporales.
#precio actual #tiempo real #línea horizontal #línea de precio #tendencia #escalado