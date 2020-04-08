Current Price Line

El indicador Línea de precio actual muestra el precio actual como una línea horizontal en tiempo real en el gráfico.

Características de la línea de precio actual

A diferencia de las líneas de compra/venta estándar, no se ve afectada por los diferenciales, lo que permite una identificación precisa del precio.

Identifica instantáneamente zonas reactivas de precios (como líneas de resistencia/soporte), facilitando entradas de alta precisión.

Ofrece un alto rendimiento en scalping y day trading.

La visualización simultánea de líneas en varios marcos temporales facilita el análisis multitemporal.

Extremadamente ligero, funciona sin problemas incluso con varios gráficos abiertos.