Cascade Champion Happy 5 Happy Live

Leistungsstarker Expert Advisor für den automatisierten Multi-Asset-Handel

Produktbeschreibung:
Dieser Expert Advisor ist für den Handel mit fünf unabhängigen Finanzinstrumenten konzipiert und steht jetzt zum Kauf zur Verfügung. Zu den abgedeckten Märkten gehören GOLD, BRENT, EURUSD, Dow Jones und DAX.

Handelsstrategie:

  • Risikominderung: Die Strategie konzentriert sich auf die frühzeitige Risikominimierung, um das Kapital zu schützen.

  • Trend-Auslastung: Gleichzeitig ermöglicht es eine optimale Ausnutzung von Trendpositionen.

  • Zeitrahmen: Der Handel wird auf dem 15-Minuten-Chart durchgeführt.

  • Intelligente Anpassung: Jedes Symbol hat seine eigene magische Zahl. Der EA erkennt das gehandelte Instrument automatisch (auch über verschiedene Broker hinweg) und passt bestimmte Parameter wie Rasterabstand, Wiedereintrittsstrategie und Ausstiegslogik präzise an.

Technologie & Entwicklung:

  • Kompliziertheit: Dabei handelt es sich um ein hochentwickeltes System, das über mehrere Jahre hinweg entwickelt wurde.

  • Eindeutigkeit: Es gibt keine vergleichbare Lösung auf dem Markt.

  • Hohe Codequalität: Mit mehr als 2.400 Codezeilen enthält der EA umfangreiche Sicherheitsfunktionen, die vor unerwarteten Ereignissen wie Stromausfällen oder Computerabstürzen schützen.

  • Haltbarkeit: Das System ist für einen langfristigen und zuverlässigen Betrieb ausgelegt.

Betriebs- und Risikomanagement:

  • Benutzerfreundlichkeit: Hängen Sie den Roboter einfach an den 15-Minuten-Chart des jeweiligen Symbols an – der Handel ist vollständig automatisiert.

  • Standard-Risikoeinstellung: Das Standard-Risikomanagement ist auf 5 % ausgelegt.

  • Empfehlung für Anfänger: Beginnen Sie auf kleineren Konten mit EURUSD, das die niedrigsten Margin-Anforderungen hat. Die anderen Instrumente können Sie nach Belieben aktivieren.

Kontakt & Transparenz:
Für Fragen oder weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden. Backtest-Ergebnisse und weitere Details sind auf Anfrage erhältlich. Dieses System steht für ehrliche und transparente Leistung.

Ansprechpartner:
Sebastian


