Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit Trend Whisperer! 🚀

Haben Sie genug von verzögerten Indikatoren und verwirrenden Signalen? Der Trend Whisperer ist ein hochmodernes, anpassungsfähiges Handelssystem, das Ihnen einen klareren Überblick über den Markt verschafft und hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten aufzeigt. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer gleitender Durchschnitt - es ist ein intelligenter Indikator, der ein leistungsstarkes dynamisches ATR-Band und einen EMA-Filter verwendet, um das Marktrauschen zu durchbrechen und klare, bestätigte Signale zu liefern.

Die wichtigsten Vorteile:

Seien Sie der Masse voraus: Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die der Entwicklung hinterherhinken, bietet die fortschrittliche Trend Whisperer-Regressionslinie eine viel sanftere und reaktionsschnellere Trendabschätzung und hilft Ihnen, neue Trends vor der Masse zu erkennen.

Vertrauen in die Signale: Das System erzeugt klare KAUF- und VERKAUFS-Pfeile , die auf dem Ausbruch des Preises aus den dynamischen Volatilitätsbändern basieren. Diese Bandausbruchslogik in Kombination mit einem optionalen EMA-Trendfilter stellt sicher, dass Ihre Signale robust sind und mit der übergeordneten Marktrichtung übereinstimmen.

Adaptive Volatilität: Die oberen und unteren Bänder werden anhand der Average True Range (ATR) berechnet, d. h. sie verbreitern sich automatisch in volatilen Märkten und verengen sich in ruhigen Märkten. Dadurch ist der Indikator intelligent genug, um sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

Das große Bild sehen: Das integrierte Info-Panel bietet eine Zusammenfassung des aktuellen Signals, der Bandposition und des gesamten EMA-gefilterten Trends auf einen Blick, so dass Sie stets umfassend informiert sind, ohne dass Ihr Chart unübersichtlich wird.

Parameter zum Anpassen Ihres Edge:

LookbackWindow (h): Steuert die Lookback-Periode für die Kernregression und ermöglicht es Ihnen, die Reaktion des Indikators auf den Preis fein abzustimmen.

RelativeGewichtung (r): Passt die relative Gewichtung der jüngsten gegenüber den älteren Preisen an, was sich auf die Glattheit der Kurve auswirkt.

StartRegressionBar: Legt die Mindestanzahl der Balken fest, die für den Beginn der Berechnung erforderlich sind, um die Datenstabilität zu gewährleisten.

ZeigeMitte: Schaltet die Sichtbarkeit der Haupt-Regressionslinie von Trend Whisperer um.

ATRPeriode: Legt die Periode fest, die für die Berechnung der Average True Range verwendet wird, welche die Breite der dynamischen Bänder bestimmt.

Multiplikator: Steuert, wie weit die oberen und unteren Bänder von der mittleren Linie entfernt sind (ein höherer Wert bedeutet breitere Bänder).

EMAFilter verwenden: Ein wichtiger Schalter, um den leistungsstarken EMA 200 Trendfilter zur Signalbestätigung ein- oder auszuschalten.

EMAPeriode: Die Periode für den Filter des gleitenden Durchschnitts (Standardwert ist 200 für den langfristigen Trend).

EMAAngewandterPreis: Gibt an, welchen Preis (Close, Open, High, Low, etc.) der EMA für seine Berechnung verwenden soll.

AktivierenBenachrichtigen: Hauptschalter zur Aktivierung aller Alarmoptionen.

SendAlert, SendApp, SendEmail: Wählen Sie Ihre bevorzugten Methoden für sofortige Signalbenachrichtigungen.

AlertDelaySeconds: Verhindert Signalspamming, indem eine Mindestzeit zwischen den Alarmen festgelegt wird.

PfeilAbstand: Stellt den vertikalen Abstand zwischen dem Signalpfeil und dem Candlestick ein.

Verschieben: Ermöglicht die horizontale Verschiebung der Anzeige des Indikators auf dem Chart.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung:

Maximieren Sie die Leistung von Trend Whisperer, indem Sie seine Signale mit ergänzenden, erstklassigen Tools bestätigen. Lassen Sie kein Geld auf dem Tisch liegen - bauen Sie ein Analysesystem von institutioneller Qualität auf!

Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Hören Sie auf zu raten, handeln Sie zuversichtlich!

Der Markt wartet auf niemanden. Laden Sie Trend Whisperer noch heute herunter und verschaffen Sie sich den adaptiven, intelligenten Vorteil, den Ihr Handel braucht! 📈