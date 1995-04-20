¡Libera tu potencial de trading con Trend Whisperer! 🚀

¿Cansado de indicadores rezagados y señales confusas? Trend Whisperer es un sistema de trading adaptativo de última generación diseñado para ofrecerle una visión más clara del mercado y señalar entradas y salidas de alta probabilidad. No se trata de una media móvil más, sino de un indicador inteligente que utiliza potentes bandas dinámicas ATR y un filtro EMA para eliminar el ruido del mercado y ofrecer señales nítidas y confirmadas.

Ventajas clave:

Adelántese a la multitud: A diferencia de los indicadores tradicionales que se retrasan, la avanzada línea de regresión de Trend Whisperer proporciona una estimación de tendencia mucho más suave y sensible , ayudándole a captar nuevas tendencias antes que las masas.

Confianza en las señales: El sistema genera flechas claras de COMPRA y VENTA basadas en la ruptura del precio de las bandas dinámicas de volatilidad. Esta lógica de ruptura de bandas, combinada con un filtro de tendencia EMA opcional, garantiza que sus señales sean sólidas y estén alineadas con la dirección general del mercado.

Volatilidad adaptativa: Las bandas superior e inferior se calculan utilizando el Average True Range (ATR) , lo que significa que se amplían automáticamente en los mercados volátiles y se estrechan en los tranquilos. Esto hace que el indicador sea lo suficientemente inteligente como para ajustarse a las condiciones actuales del mercado.

Vea el panorama general: El panel de información integrado proporciona un resumen de un vistazo de la señal actual, la posición de la banda y la tendencia general filtrada por la EMA, manteniéndole totalmente informado sin saturar su gráfico.

Parámetros para personalizar su ventaja:

LookbackWindow (h): Controla el periodo de retroceso para la regresión central, permitiéndole afinar la respuesta del indicador al precio.

Ponderación relativa (r): Ajusta el peso relativo que se da a los precios recientes frente a los más antiguos, lo que influye en la suavidad de la curva.

StartRegressionBar: Define el número mínimo de barras necesarias para que comience el cálculo, asegurando la estabilidad de los datos.

MostrarMedio: Alterna la visibilidad de la línea de regresión principal de Trend Whisperer .

ATRPeriod: Establece el periodo utilizado para el cálculo del Average True Range, que determina el ancho de las bandas dinámicas.

Multiplicador: Controla a qué distancia se colocan las bandas superior e inferior de la línea media (un valor más alto significa bandas más anchas).

Usar filtro EMA: Un interruptor crucial para activar o desactivar el potente filtro de tendencia EMA 200 para la confirmación de la señal.

EMAPeriod: El periodo para el filtro de Media Móvil (por defecto es 200 para tendencia a largo plazo).

EMAAppliedPrice: Especifica qué precio (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.) debe utilizar la EMA para su cálculo.

EnableNotify: Interruptor maestro para activar todas las opciones de alerta.

SendAlert, SendApp, SendEmail: Seleccione sus métodos preferidos para las notificaciones instantáneas de señales.

AlertDelaySeconds: Evita el spam de señales estableciendo un tiempo mínimo entre alertas.

ArrowOffset: Ajusta la distancia vertical entre la flecha de señal y la vela.

Desplazamiento: Permite desplazar horizontalmente la visualización del indicador en el gráfico.

Potencie su toma de decisiones:

Maximice el poder de Trend Whisperer confirmando sus señales con herramientas complementarias de primer nivel. No deje dinero sobre la mesa: ¡construya un sistema de análisis de nivel institucional!

Utilice indicadores adicionales para obtener los máximos resultados, como:

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar su análisis y tomar decisiones de trading con más confianza.

¡Deje de adivinar, comience a operar con confianza!

El mercado no espera a nadie. Descargue Trend Whisperer hoy mismo y obtenga la ventaja adaptativa e inteligente que su operativa necesita. 📈