GoldenCross EA
- Rishabh Trivedi
- Version: 1.1
GoldenCross EA - Reiten Sie mit Zuversicht auf dem Trend
GoldenCross EA ist ein leistungsstarker, professioneller Expert Advisor für Trader, die Trendfolgestrategien lieben. Er basiert auf der bewährten EMA-Crossover-Logik und hilft Ihnen, frühe Trendwechsel zu erkennen und starke Marktbewegungen mit Präzision zu verfolgen.
Dieser EA ist einfach und dennoch effektiv - perfekt für Anfänger und fortgeschrittene Trader, die ein Plug & Play-System ohne unnötige Komplexität wünschen.
🔑 Hauptmerkmale
-
Bewährte EMA-Crossover-Strategie - Verwendet benutzerdefinierte schnelle und langsame EMAs, um Schwungverschiebungen zu erkennen.
-
Automatische Kauf- und Verkaufssignale - Kein Rätselraten, EA führt die Trades sofort aus.
-
Anpassbare Risikoeinstellungen - Legen Sie Ihre eigene Lotgröße, Stop Loss und Take Profit fest.
-
Ein Handel pro Signal - Vermeidet Overtrading und hält das Risiko unter Kontrolle.
-
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen - Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen.
-
Optimiert für Trending Markets - Perfekt zum Erfassen starker Richtungsbewegungen.
-
Einfach zu bedienen - Keine komplizierten Filter, nur eine saubere und effiziente Handelslogik.
🎯 Am besten geeignet für
-
Trader, die trendfolgende Strategien bevorzugen.
-
Scalper und Swing Trader, die einen einfachen, zuverlässigen EA suchen.
-
Jeder, der eine automatische Ausführung ohne emotionale Voreingenommenheit wünscht.
⚡️ Fangen Sie Trends ein wie ein Profi mit GoldenCross EA - Lassen Sie das Marktmomentum für sich arbeiten!