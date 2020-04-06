GoldenCross EA - Reiten Sie mit Zuversicht auf dem Trend

GoldenCross EA ist ein leistungsstarker, professioneller Expert Advisor für Trader, die Trendfolgestrategien lieben. Er basiert auf der bewährten EMA-Crossover-Logik und hilft Ihnen, frühe Trendwechsel zu erkennen und starke Marktbewegungen mit Präzision zu verfolgen.

Dieser EA ist einfach und dennoch effektiv - perfekt für Anfänger und fortgeschrittene Trader, die ein Plug & Play-System ohne unnötige Komplexität wünschen.

🔑 Hauptmerkmale

Bewährte EMA-Crossover-Strategie - Verwendet benutzerdefinierte schnelle und langsame EMAs, um Schwungverschiebungen zu erkennen.

Automatische Kauf- und Verkaufssignale - Kein Rätselraten, EA führt die Trades sofort aus.

Anpassbare Risikoeinstellungen - Legen Sie Ihre eigene Lotgröße, Stop Loss und Take Profit fest.

Ein Handel pro Signal - Vermeidet Overtrading und hält das Risiko unter Kontrolle.

Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen - Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen.

Optimiert für Trending Markets - Perfekt zum Erfassen starker Richtungsbewegungen.

Einfach zu bedienen - Keine komplizierten Filter, nur eine saubere und effiziente Handelslogik.





🎯 Am besten geeignet für

Trader, die trendfolgende Strategien bevorzugen.

Scalper und Swing Trader, die einen einfachen, zuverlässigen EA suchen.

Jeder, der eine automatische Ausführung ohne emotionale Voreingenommenheit wünscht.

⚡️ Fangen Sie Trends ein wie ein Profi mit GoldenCross EA - Lassen Sie das Marktmomentum für sich arbeiten!