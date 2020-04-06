GoldenCross EA

GoldenCross EA - Siga la tendencia con confianza

GoldenCross EA es un potente Asesor Experto de nivel profesional diseñado para los operadores que aman las estrategias de seguimiento de tendencias. Basado en la lógica de cruce de EMA, le ayuda a capturar los primeros cambios de tendencia y a seguir los movimientos fuertes del mercado con precisión.

Este EA es simple pero eficaz - perfecto para principiantes y traders avanzados por igual que quieren un sistema plug & play sin complejidad innecesaria.

Características principales

  • Estrategia probada de cruce de EMA - Utiliza EMAs rápidas y lentas personalizadas para detectar cambios de impulso.

  • Señales automáticas de compra y venta - No hay que adivinar, EA ejecuta operaciones al instante.

  • Ajustes de Riesgo Personalizables - Establezca su propio Tamaño de Lote, Stop Loss y Take Profit.

  • Una operación por señal - Evita el exceso de operaciones y mantiene el riesgo bajo control.

  • Funciona en Todos los Símbolos y Plazos - Forex, Oro, Índices, Cripto.

  • Optimizado para Mercados en Tendencia - Perfecto para capturar movimientos direccionales fuertes.

  • Fácil de usar - No hay filtros complicados, sólo una lógica de negociación limpia y eficiente.


    Ideal para

    • Traders que prefieren estrategias de tendencia.

    • Scalpers & swing traders que buscan un EA simple y fiable.

    • Cualquiera que desee una ejecución automatizada sin sesgos emocionales.

    ⚡️ Comience a capturar tendencias como un profesional con GoldenCross EA - ¡Deje que el impulso del mercado trabaje para usted!


