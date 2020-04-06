Aurean Bot
- Experten
- Sayyad Rehan Sayyad Jameel
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
💎 Aurean BOT - Pure Price Action EA für Gold (XAUUSD)
🚀 Timeframe: H1
🏆 Instrument: GOLD (XAUUSD)
💼 Kontotyp: Zero Spread Konto empfohlen
🧠 Über den EA
Aurean BOT ist ein reines preisaktionsbasiertes Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.
Es führt 1-2 hochwertige Trades pro Tag aus, ohne Raster, ohne Martingale, ohne Mittelwertbildung - nur mit einer intelligenten Preisaktionslogik, die auf langfristige Konsistenz und Stabilität ausgelegt ist.
Dieser EA wurde über einen Zeitraum von 5 Jahren mit einer Genauigkeit von 92% getestet und hat während des gesamten Backtests nicht mehr als 2 aufeinanderfolgende Verluste erlitten - ein seltener Beständigkeitsrekord im automatisierten Handel. ⚡
⚙️ Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: H1
-
Konto: Zero Spread (ECN empfohlen)
-
Stop Loss: 1000 Punkte
-
Gewinnmitnahme: 1000 Punkte
-
Trailing Stop: 100 Punkte
-
Trailing-Schritt: 50 Punkte
Verwenden Sie diese Einstellungen sowohl für den realen Handel als auch für das Backtesting, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
🧩 Highlights der Strategie
✅ Reine Preis-Aktion - kein Grid / kein Martingale / kein Hedging
✅ 5 Jahre Backtesting
✅ Maximal 2 aufeinanderfolgende Verluste in 5 Jahren 🔥
✅ Nur 1-2 Qualitäts-Trades pro Tag
✅ Funktioniert am besten bei Gold (XAUUSD) H1
📞 Unterstützung & Kontakt
Haben Sie ein Problem oder brauchen Sie Hilfe bei der Einrichtung?
💬 Erhalten Sie volle Unterstützung auf Telegram: @Rehan7071 (auf Anfrage Anleger-ID-Passwort verfügbar)
🔔 Aurean BOT - Ihr Goldhandelspartner für Präzision, Stabilität und Gewinn!