ClosedAllPostionen

MT4 AccountInfoEA Nikolaos Pantzos Utilitys

Account Info EA Es ist ein Tool, das alle Positionen des Kontos und spezifische Informationen zu den Positionen, aber auch zum Konto grafisch darstellt. Es ermöglicht dem Benutzer, sich auf einen Blick ein Bild von seinem Konto zu machen. Verwenden Sie es wie jeden Expertenberater. Sie können ihn nicht mit anderen Expert Advisors im gleichen Chart verbinden. Er hat nicht die Möglichkeit, Positionen zu eröffnen oder zu verwalten. Sie können ihn auf jedem Chart und in jedem Zeitrahmen einsetzen.