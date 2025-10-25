ClosedAllPostionen
- Utilitys
- Dirk Reinkober
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 25 Oktober 2025
Der Expert Advisor schließt alle offenen Positionen und Orders nach einer festgelegten Anzahl. Wenn gewünscht in Abhängigkeit mit der Magic Number. Der EA ist für Grid, Martingale Systeme und manuellen Handel interessant.
Wenn die festgelegte Anzahl an offenen Positionen erreicht ist und die Magic Number übereinstimmt, werden sofort alle Positionen geschlossen, unabhängig von anderen Werten.
Des Weiteren kann nach dem Schließen aller Positionen eine Push Nachricht an die mobile Version von MT4 auf das Handy gesandt werden.
Wenn die festgelegte Anzahl an offenen Positionen erreicht ist und die Magic Number übereinstimmt, werden sofort alle Positionen geschlossen, unabhängig von anderen Werten.
Des Weiteren kann nach dem Schließen aller Positionen eine Push Nachricht an die mobile Version von MT4 auf das Handy gesandt werden.