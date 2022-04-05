ClosedAllPostionen
- Utilidades
- Dirk Reinkober
- Versión: 1.2
- Actualizado: 25 octubre 2025
El Asesor Experto cierra todas las posiciones y órdenes abiertas después de un número especificado. Si se desea, esto se puede hacer junto con el número mágico. El EA es útil para sistemas de rejilla y martingala y trading manual.
Cuando se alcanza el número especificado de posiciones abiertas y el número mágico coincide, todas las posiciones se cierran inmediatamente, independientemente de otros valores.
Además, después de cerrar todas las posiciones, se puede enviar una notificación push a la versión móvil de MT4 en su teléfono móvil.