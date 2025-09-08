TST Professional Panel

TSC_Pannello_Professionale.mq4 - Dokumentation

Übersicht

Dieser Expert Advisor (EA) wurde für die professionelle Auftragsverwaltung in MetaTrader 4 entwickelt.
Er integriert ein grafisches Panel, das eine intuitive Steuerung der Handelsoperationen ermöglicht und automatische Funktionen wie Trailing Stop, Break Even und Profit Management beinhaltet.

Der EA ist für EUR-basiertes Money Management (Stop Loss, Take Profit, BE, TS in €) optimiert und kann auf jedes Symbol angewendet werden.

Hauptmerkmale

  • Grafisches Kontrollpanel:
    • Schaltflächen für die manuelle Eröffnung von BUY- und SELL-Orders.
    • Schaltflächen zum Schließen aller offenen Positionen.
    • Eingabefelder zum Festlegen von Lotgröße, Stop Loss und Take Profit direkt im Chart.
    • Echtzeit-Anzeige von Open P/L und Daily P/L.
  • Risikomanagement in Euro (€):
    • Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE) und Trailing Stop (TS), ausgedrückt in Währungswerten statt in Pips.
    • Automatische Konvertierung von Geldwerten in Punkte basierend auf dem aktuellen Symbol.
  • Auftragsverwaltung:
    • Automatische Anwendung von Trailing Stop und Break Even.
    • Nur Positionen mit der gleichen MagicNumber wie der EA werden verwaltet.
    • Schutz vor doppelten Aufträgen.
  • Wyckoff-Integration (optional):
    • Identifizierung von Akkumulations-/Distributionsbereichen.
    • Möglichkeit der Verwendung von Wyckoff-Signalen in Kombination mit anderen Filtern (Momentum, Volumen, Trend, Stochastik).
    • Ordereröffnung nur, wenn eine konfigurierbare Anzahl von Signalen (z.B. 3/5, 4/5, 5/5) erfüllt ist.

Konfigurierbare Eingaben

  • LotSize_Input → Standard-Lotgröße.
  • Schlupf → Maximal zulässiger Schlupf für die Ausführung.
  • SLinEuro_Input / TPinEuro_Input → SL- und TP-Werte in Euro.
  • BE_Active / BE_TriggerPips → Break Even-Aktivierung.
  • TS_Active / TrailingStart / TrailingStep → Trailing Stop Einstellungen.
  • MagicNumber → Kennung zum Filtern und Verwalten von Aufträgen, die nur zu diesem EA gehören.

Grafisches Panel

  • Auf dem Chart positioniertes Panel mit anpassbaren Schaltflächen und Beschriftungen.
  • Schaltflächen Kaufen/Verkaufen → Eröffnen von Marktaufträgen mit vom Benutzer festgelegten Parametern.
  • Schaltfläche CloseAll → schließt alle EA-bezogenen Positionen.
  • Beschriftungen für die Echtzeitüberwachung von :
    • Offener Gewinn/Verlust

Täglicher Gewinn/Verlust

Bedienung

  1. Der Benutzer startet den EA mit dem gewünschten Symbol und Zeitrahmen.
  2. Der EA zeigt das Kontrollpanel auf dem Chart an.
  3. Der Händler kann über das Panel manuell KAUFEN/VERKAUFEN-Positionen eröffnen oder sich auf die automatische Logik verlassen, wenn Wyckoff/Filter aktiviert sind.
  4. Sobald die Order geöffnet ist:
    • SL und TP werden automatisch in Euro berechnet.
    • BE und TS werden automatisch entsprechend den Benutzereingaben verwaltet.
    • P/L wird in Echtzeit auf dem Panel aktualisiert.

Anmerkungen

  • Der EA verwaltet keine manuellen Orders oder Orders von anderen EAs, es sei denn, sie verwenden dieselbe MagicNumber.
  • Entwickelt für den professionellen diskretionären/automatischen Handel mit Schwerpunkt auf Risikomanagement in Euro.
  • Kompatibel mit allen Brokern, die MetaTrader 4 unterstützen.


