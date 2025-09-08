TST Professional Panel
- Utilitys
- Michele Calise
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TSC_Pannello_Professionale.mq4 - Dokumentation
Übersicht
Dieser Expert Advisor (EA) wurde für die professionelle Auftragsverwaltung in MetaTrader 4 entwickelt.
Er integriert ein grafisches Panel, das eine intuitive Steuerung der Handelsoperationen ermöglicht und automatische Funktionen wie Trailing Stop, Break Even und Profit Management beinhaltet.
Der EA ist für EUR-basiertes Money Management (Stop Loss, Take Profit, BE, TS in €) optimiert und kann auf jedes Symbol angewendet werden.
Hauptmerkmale
- Grafisches Kontrollpanel:
- Schaltflächen für die manuelle Eröffnung von BUY- und SELL-Orders.
- Schaltflächen zum Schließen aller offenen Positionen.
- Eingabefelder zum Festlegen von Lotgröße, Stop Loss und Take Profit direkt im Chart.
- Echtzeit-Anzeige von Open P/L und Daily P/L.
- Risikomanagement in Euro (€):
- Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE) und Trailing Stop (TS), ausgedrückt in Währungswerten statt in Pips.
- Automatische Konvertierung von Geldwerten in Punkte basierend auf dem aktuellen Symbol.
- Auftragsverwaltung:
- Automatische Anwendung von Trailing Stop und Break Even.
- Nur Positionen mit der gleichen MagicNumber wie der EA werden verwaltet.
- Schutz vor doppelten Aufträgen.
- Wyckoff-Integration (optional):
- Identifizierung von Akkumulations-/Distributionsbereichen.
- Möglichkeit der Verwendung von Wyckoff-Signalen in Kombination mit anderen Filtern (Momentum, Volumen, Trend, Stochastik).
- Ordereröffnung nur, wenn eine konfigurierbare Anzahl von Signalen (z.B. 3/5, 4/5, 5/5) erfüllt ist.
Konfigurierbare Eingaben
- LotSize_Input → Standard-Lotgröße.
- Schlupf → Maximal zulässiger Schlupf für die Ausführung.
- SLinEuro_Input / TPinEuro_Input → SL- und TP-Werte in Euro.
- BE_Active / BE_TriggerPips → Break Even-Aktivierung.
- TS_Active / TrailingStart / TrailingStep → Trailing Stop Einstellungen.
- MagicNumber → Kennung zum Filtern und Verwalten von Aufträgen, die nur zu diesem EA gehören.
Grafisches Panel
- Auf dem Chart positioniertes Panel mit anpassbaren Schaltflächen und Beschriftungen.
- Schaltflächen Kaufen/Verkaufen → Eröffnen von Marktaufträgen mit vom Benutzer festgelegten Parametern.
- Schaltfläche CloseAll → schließt alle EA-bezogenen Positionen.
- Beschriftungen für die Echtzeitüberwachung von :
- Offener Gewinn/Verlust
Täglicher Gewinn/Verlust
Bedienung
- Der Benutzer startet den EA mit dem gewünschten Symbol und Zeitrahmen.
- Der EA zeigt das Kontrollpanel auf dem Chart an.
- Der Händler kann über das Panel manuell KAUFEN/VERKAUFEN-Positionen eröffnen oder sich auf die automatische Logik verlassen, wenn Wyckoff/Filter aktiviert sind.
- Sobald die Order geöffnet ist:
- SL und TP werden automatisch in Euro berechnet.
- BE und TS werden automatisch entsprechend den Benutzereingaben verwaltet.
- P/L wird in Echtzeit auf dem Panel aktualisiert.
Anmerkungen
- Der EA verwaltet keine manuellen Orders oder Orders von anderen EAs, es sei denn, sie verwenden dieselbe MagicNumber.
- Entwickelt für den professionellen diskretionären/automatischen Handel mit Schwerpunkt auf Risikomanagement in Euro.
- Kompatibel mit allen Brokern, die MetaTrader 4 unterstützen.