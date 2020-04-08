Hidden Riskless Hedging

Dies ist die ursprüngliche, einfachere Version unseres EURUSD-Kernalgorithmus (er berechnet und zeigt 2 Linien anstelle von 3), aber er ist immer noch in der Lage, Niveaus im Markt zu erkennen, auf die sich EURUSD wahrscheinlich zubewegen wird. Diese Niveaus werden durch ungewöhnlich große Lücken angezeigt, die von den beiden Linien gebildet werden. Alles in allem funktioniert das Programm auf sehr kurze Sicht und, was noch wichtiger ist, auf dem Tages-Chart. Der Unterschied zu unserem Top-Indik