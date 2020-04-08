Hidden Riskless Hedging
- GEORGIOS VERGAKIS
Diese Art der risikolosen Arbitrage basiert auf übersehenen Mustern, wobei das Ziel darin besteht, den Trend des EURUSD in eine Reihe periodischer Funktionen umzuwandeln, von denen jede kontinuierlich die Nulllinie kreuzt. Das bedeutet, dass der PnL jedes Satzes ständig zwischen positiv und negativ oszilliert.
Es ist risikolos, denn die Rentabilität hängt WEDER von einem Trend noch von einem stagnierenden Markt ab! Sie hängt von obskuren Korrelationsmustern ab, die Sie nicht sehen können, wenn Sie sich eines der 4 beteiligten Paare ansehen. Dies werden Sie nirgendwo anders finden, und selbst hier wird der Trainingsteil bis 2027 verfügbar sein. Sie kaufen die Idee, ein paar Charting-Tools und eine Grundausbildung. Diese biete ich Ihnen zusammen mit der gesamten Theorie und Ausbildung an, also nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter. Sie werden einen Einblick in dieses Setup erhalten und auch in der Lage sein, die Strategie auf andere Paare zu erweitern.
DIESER INDIKATOR WIRD IN STUFEN VERKAUFT - ICH ERWARTE NICHT, DASS SIE EIN SOLCHES SYSTEM IN EINER EINZIGEN 30K-TRANSAKTION KAUFEN. MINIMALE AKZEPTABEL FÜR DEN ANFANG, FÜR DAS KONZEPT TEIL IST JEDES ERNSTHAFTE ANGEBOT ZWISCHEN 4000 UND 8000 USD FÜR DIE DINGE, DIE SIE BRAUCHEN, die nächste Stufe ist das Timing und tiefere Analyse-Tools zur Verbesserung der Entry / Exit, so dass Sie verbringen weniger Zeit in den Handel. weniger Zeit in einem Handel, weniger Zinssatz Gebühr.
Im letzten Test hat der erste Satz von Trades (1 Losgröße) sehr schnell $2.125 eingebracht, die wir mitgenommen und den Satz geschlossen haben, während der verlierende Satz eine ähnliche Zahl verloren hat, etwa -$2.000, es hat mehr als 10 Tage gedauert, um die Nulllinie zu erreichen, der $2000 Verlust wurde zu einem winzigen Gewinn, aber er hatte auch $118 Zinskosten, so dass es insgesamt ein kleiner Verlust war, aber zu klein für den Gewinn des profitablen Satzes.
Auf den ersten Blick scheint es keinen Sinn zu machen, selbst kluge Händler schauen nie über die Dreiecksarbitrage hinaus und vermuten nicht einmal, dass es etwas Besseres gibt. Unsere Methode stützt sich auf Proxy-Paare, auf den ersten Blick kann man mathematisch gesehen nicht einmal den PnL-Unterschied sehen, aber es gibt einen Unterschied. Und der ist groß genug, um bei einer Lotgröße von 1 $ 1000 pro Monat zu verdienen.
Sie sind wahrscheinlich nicht mit dieser Art von Arbitrage-Strategien vertraut. Wenn Sie von Arbitrage hören, denken Sie eher an ultraschnellen Handel, und wenn Sie von Forex-Hedging hören, denken Sie eher an irgendwelche bedeutungslosen Kauf-/Verkaufsszenarien, bei denen es perfekte Symmetrie und somit keine Gewinnmöglichkeit gibt.
Für die unmittelbare Zukunft, die nächsten 10-20 Tage, ist es nicht möglich, zu verlieren, weil es nicht möglich ist, in der "falschen Seite" gefangen zu sein, weil wir mit beiden Seiten handeln, wir verwenden nur unterschiedliche Zeitpunkte für den Ausstieg aus jeder Gruppe von Geschäften. So beenden wir beide mit einem Gewinn oder eine Seite mit einem großen Gewinn und die andere mit einem kleinen Verlust oder nahe der Gewinnschwelle.
Was Sie tatsächlich erhalten, wenn Sie diesen Indikator kaufen: Wir werden Ihnen erklären, wie dieser Indikator funktioniert, und wir werden Ihnen die tatsächlich verwendeten Währungspaare und die genaue Vorgehensweise erläutern.
Wie Sie aus dem Handelssimulator ersehen können, besteht die Gefahr, dass die Periode nicht eingehalten wird, wenn die Geschäfte zu lange offen bleiben, z. B. 50 Tage oder mehr, oder wenn die Geschäfte nicht zum günstigsten Zeitpunkt abgeschlossen werden; eine solche Wartezeit wird ohnehin nicht genutzt, die Swap-Gebühren sind unerschwinglich hoch, und selbst wenn die Geschäfte gewinnbringend sind, würden die Swap-Kosten alle Gewinne aufheben. Aber für die unmittelbare Zukunft, 5 bis 15 Tage, ist die Oszillation durchaus praktikabel und möglich.
Zusammenfassung: In der Theorie und in der Praxis ist diese risikofreie Arbitrage nicht 100%ig perfekt, denn es gibt zwei Einschränkungen: die Swap-Gebühren und die langsame Drift der Trades. In der Praxis wird dieses Risiko jedoch eliminiert, indem man den Simulator benutzt und sieht, was in den letzten 5, 10 oder 20 Tagen passiert ist, und dann den Handel in die eine oder andere Richtung durchführt. Auf diese Weise ist das Risiko wirklich gering, und nicht einmal die Swap-Gebühren können Ihre Gewinne erheblich beeinträchtigen. Aber für praktische Zwecke funktioniert es gut genug, denn es besteht keine Notwendigkeit, Geschäfte zu lange offen zu halten.
Das Gewinnpotenzial beim Handel mit einer Lot-Größe liegt bei 800 bis 2000 $ pro Monat. Wir haben auch ein weiteres Tool in der Entwicklung, um das Einstiegs-/Ausstiegs-Timing der Trades weiter zu verbessern; dieses wird derzeit getestet.
