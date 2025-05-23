Alpha Wave Buy Sell Signal

Alpha-Wellen-Indikator: Pure Präzision! Dies ist ein Werkzeug, das Ihr Trading auf die nächste Stufe heben wird. Glauben Sie mir!!

Dieses fortschrittliche Tool verwendet ein Gauß-Fenster zur Glättung von Kursdaten und stellt grüne obere und rote untere Bänder dar, um wichtige Trends zu erkennen. Mit der anpassbaren Bandbreite, dem Multiplikator und dem Rückblickzeitraum sowie den Crossover-Pfeilen für klare Signale hilft Ihnen Alpha Wave, den Markt mit Zuversicht zu navigieren. Alpha Wave eignet sich perfekt für Händler, die zuverlässige, nicht nachmalende Einblicke suchen, und kann für mehrere Währungen und alle Zeitrahmen verwendet werden.

Empfohlene Produkte
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indikatoren
US30 Ninja ist ein 5-Minuten-Scalping-Indikator, der Sie informiert, wenn ein Handel möglich ist (Kauf oder Verkauf). Sobald der Indikator die Handelsrichtung angibt, können Sie einen Handel eröffnen und einen Stop-Loss von 30 Pips und einen Take-Profit von 30 bis 50 Pips verwenden. Bitte handeln Sie auf eigenes Risiko. Dieser Indikator wurde ausschließlich für den US30-Markt entwickelt und liefert möglicherweise keine positiven Ergebnisse für andere Paare .
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Eine der Zahlenfolgen heißt „Forest Fire Sequence“. Es wurde als eine der schönsten neuen Sequenzen anerkannt. Sein Hauptmerkmal ist, dass diese Sequenz lineare Trends vermeidet, selbst die kürzesten. Diese Eigenschaft bildete die Grundlage dieses Indikators. Bei der Analyse einer Finanzzeitreihe versucht dieser Indikator, alle möglichen Trendoptionen abzulehnen. Und nur wenn er scheitert, dann erkennt er das Vorhandensein eines Trends und gibt das entsprechende Signal. Dieser Ansatz ermöglicht
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Heiken Ashi CE Filtered MT5 ist ein technischer Indikator für die Plattform MetaTrader 5. Er integriert ein geglättetes Candlestick-Charting mit einer dynamischen Ausstiegsstrategie und einem anpassbaren Trendfilter, um klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Der Indikator wurde entwickelt, um die Trenderkennung und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern, indem er das Marktrauschen reduziert. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer e
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Provided Trend ist ein komplexer Indikator zur Signalbildung. Als Ergebnis der Arbeit interner Algorithmen können Sie nur drei Arten von Signalen auf Ihrem Chart sehen. Das erste ist ein Kaufsignal, das zweite ist ein Verkaufssignal und das dritte ist ein Marktaustrittssignal. Optionen: CalcFlatSlow - Der erste Parameter, der die Hauptfunktion der Aufteilung des Preisdiagramms in Wellen steuert. CalcFlatFast - Der zweite Parameter, der die Hauptfunktion der Aufteilung des Preisdiagramms in Wel
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indikatoren
ROMAN5 Time Breakout Indicator zeichnet automatisch die Boxen für tägliche Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche. Er hilft dem Benutzer zu erkennen, ob er kaufen oder verkaufen soll. Er verfügt über einen Alarm, der ertönt, sobald ein neues Signal erscheint. Ihre E-Mail-Adresse und die Einstellungen für den SMTP-Server sollten im Einstellungsfenster der Registerkarte "Mailbox" in Ihrem MetaTrader 5 angegeben werden. Blauer Pfeil nach oben = Kaufen. Roter Pfeil nach unten = Verkaufen. Sie könn
FREE
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT5-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungsänderungen verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um vorherzusagen, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfung
Candle Display AG MT5
Alan Gasperi
Indikatoren
Candle Display AG MT5 - Einheitliches Multi-Timeframe-Overlay Candle Display AG zeigt Kerzen aus einem höheren (oder anderen) Zeitrahmen direkt auf Ihrem aktuellen Chart an, und zwar in einem einheitlichen Look , der bei jeder Zoomstufe konsistent bleibt. Behalten Sie den HTF-Kontext vor Augen, während Sie in Ihrem Arbeits-Zeitrahmen handeln - klarere Ergebnisse, schnellere Entscheidungen. Warum Trader es verwenden Top-Down-Ausrichtung: Sehen Sie Verzerrungen und Strukturen auf einem höheren Zei
Head and shoulders MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für die Muster #24 und #26 ("Head and Shoulders") aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) PeriodBars - Zeitraum des Indikators K - ein zusätzlicher Parameter, der die Genauigkeit der Musterformerkennung beeinflusst ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile i
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
ATR Bot
Francois Phillipus Van Niekerk
Indikatoren
Wie der ATR Bot funktioniert Verfolgt Markttrends mit Präzision: ATR Bot nutzt die Average True Range (ATR), um einen dynamischen Trailing Stop zu berechnen, der sich kontinuierlich an die Marktvolatilität anpasst. Dies stellt sicher, dass Sie immer einen klaren Überblick über die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus haben und so den Kursbewegungen immer einen Schritt voraus sind. Liefert klare Handelssignale: Der Indikator generiert leuchtende grüne Pfeile für optimale Kaufgelegen
Power Pulse
Francois Phillipus Van Niekerk
5 (1)
Indikatoren
Der digitale Buy/Sell-Power-Indikator ist ein fortschrittliches, visuell intuitives Tool, das den Kauf- und Verkaufsdruck über verschiedene Zeitrahmen (M1 bis monatlich) hinweg überwacht und die Dynamik auf einer Skala von 0-100 mit leuchtenden digitalen Anzeigen anzeigt. Ausgestattet mit einem beweglichen Panel, Zeitrahmen-Kippschaltern und einem gewichteten Algorithmus für präzise Kauf-/Verkaufs-/Neutral-Signale bietet es Händlern eine präzise, umsetzbare Marktdynamik. Alle Zeitrahmen können
FREE
Aurex
Francois Phillipus Van Niekerk
Experten
Aurex EA ist ein hochentwickelter GOLD(XAUUSD)-Handelsroboter für Meta Trader 5, der für den M1-Zeitrahmen (1 Minute) optimiert ist. Er kombiniert technische Indikatoren wie RSI und engulfing Kerzenmuster mit fortschrittlichem Risikomanagement und einer Erholungsstrategie, um Trades auszuführen. Der EA bietet anpassbare Handelssitzungen, einen Nachrichtenfilter zur Vermeidung von Ereignissen mit hohem/mittlerem Einfluss und ein Trailing-Stop-System. Aurex hat auf Live-Konten eine bessere Leistu
The Alpha
Francois Phillipus Van Niekerk
Indikatoren
Das Alpha: Ihr ultimatives Trendverfolgungs-Kraftpaket Tauchen Sie ein in die Märkte mit The Alpha , einem dynamischen MetaTrader 5-Indikator, der Ihren Handel mit seiner zentralen SuperTrend-Komponente auflädt. The Alpha basiert auf der robusten Average True Range (ATR) und liefert kristallklare, farbcodierte Signale, die Händlern aller Stufen helfen, Trends mit Präzision und Flair zu erobern. Wie The Alpha funktioniert : ATR-gestützte Präzision : The Alpha verwendet die ATR (Standardperiode: 2
Auswahl:
thelastcuco
27
thelastcuco 2025.05.29 13:23 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension