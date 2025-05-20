GCM Gold EA

GOLD CAPTURE MINING (GCM GOLD EA)

GCM GOLD EA (Gold Capture Mining) ist ein moderner Algorithmus, der speziell für das XAUUSD-Paar entwickelt wurde. Er konzentriert sich nicht auf veraltete Indikatoren, die unter den sich ständig ändernden Marktbedingungen versagen, sondern auf echte mathematische Modelle, bei denen Konsistenz und Logik im Vordergrund stehen. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert tiefgreifende Marktdynamik mit fortschrittlichen Handelsalgorithmen, um einen realistischen und nachhaltigen Handelsansatz zu bieten.

Durch die Nutzung mathematischer Strukturen minimiert der GCM GOLD EA menschliche Fehler und maximiert die Ausführungsgeschwindigkeit. Er arbeitet ausschließlich auf den Zeitrahmen M5 und M15 und nutzt die idealen Gelegenheiten auf dem volatilen Goldmarkt, so dass er sowohl für Anfänger als auch für professionelle Händler zugänglich ist.

Gold Capture Mining EA platziert schwebende Orders, indem er volumenstarke Zonen und algorithmische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus analysiert, und führt dann präzise und schnelle Trades aus.

Wichtiger Hinweis: Alle gezeigten Backtests basieren auf echten Tickdaten von Live-Konten. Es wurden keine Demodaten verwendet, da Demokonten aufgrund des instabilen Tick-Flusses zu irreführenden Ergebnissen führen können. Für genaue Tests empfehlen wir dringend die Verwendung eines echten Kontos.

  • Auf Gold fokussierte Strategie: Speziell für den XAUUSD entwickelt, um seinem volatilen Verhalten gerecht zu werden.
  • Mathematischer Algorithmus: Führt Trades mit Geschwindigkeit und Präzision aus und reduziert gleichzeitig menschliche Fehler.
  • Konsistenter Handel: Eröffnet Trades fast täglich. An Tagen mit geringem Handelsvolumen können schwebende Aufträge auslaufen, um Marktmanipulationen zu vermeiden.
  • Dynamisches Lot-Management: Passt die Positionsgröße automatisch an den Kontostand an.
  • Nachhaltiges Design: Konzentriert sich auf den langfristigen Erfolg - nicht übermäßig aggressiv, aber ausgewogen.
  • Einsteigerfreundlich: Einfach zu bedienen, ohne komplexe Einstellungen.
  • Intelligenter Zeitfilter: Vermeidet den Handel zu unstabilen Zeiten und konzentriert sich nur auf optimale Strukturen.


EINZELHEITEN ZUM INSTRUMENT

  • Symbol:XAUUSD,GOLD, XAUUSDm,GOLDm,XAUUSD.r,XAUUSD+,XAUUSD.cy,XAUUSD.lmx,GOLD#
  • Zeitrahmen: Nur M15


KONTOANFORDERUNGEN

  • Konto-Typ: Absicherung
  • Spread: Niedriger Spread-Broker erforderlich
  • Mindesteinlage: $500

Hauptmerkmale:

  • Strategie: Mathematisches Algotrading + Dynamisches Scalping + Zeitfilter
  • Handelsart: Vollständig automatisiert | Inklusive Stop Loss & Take Profit & Recovey
  • Ausführungsfilter: Vermeidet Perioden mit hoher Volatilität mit Hilfe eines eingebauten Zeitfilters
  • Risiko-Management: Automatische Lot-Anpassung (Wahr oder Falsch)
  • Automatische Einrichtung: Funktioniert sofort mit den Standardeinstellungen; geben Sie einfach Ihren Kontostand und die Losgröße ein

Empfohlene Einstellung:

  • Makler: IC Markets (Raw, ECN-Typ mit niedrigem Spread und schneller Ausführung)
  • VPS : Dringend empfohlen, insbesondere mit niedriger Latenz für beste Performance


Mathilda Mathilda
41
Mathilda Mathilda 2025.07.02 08:51 
 

just buy it

Lamax888
112
Lamax888 2025.07.26 18:22 
 

I purchased the EA two weeks ago and it's working well so far, although it doesn't always close trades in the best possible way, but it's always profitable, as in the back tests. On two occasions, while sitting in front of my computer, I manually closed two accounts, while the EA automatically closed two others. I'm not denying that the profits were higher in the two manually closed accounts. I'll update my feedback in the coming weeks.

Dolares Gold MT5
Ali Eren Ak
Experten
Dolares Gold MT5 EA Live-Signale : https://www.mql5.com/en/signals/2330471?source=Site 299 USD ist ein kurzfristiger Aktionspreis Dolares Gold MT5 EA ist ein trendfolgender Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Stabilität, Disziplin und langfristiges Wachstum schätzen. Im Gegensatz zu Systemen, die auf Erholungsmethoden wie Grid oder Martingale setzen, basiert Dolares Gold MT5 EA auf einem strikten Risikomanagement mit sehr niedrigen Stop-Loss-Levels. D
Gold Whales
Ali Eren Ak
5 (1)
Experten
Die verborgenen Geheimnisse und Erfahrungen, die ich durch meine langjährige Tätigkeit in großen Investmentgesellschaften gesammelt habe, haben mir gezeigt, wie die großen Marktteilnehmer das System betrachten und wie sie es kontrollieren. Jetzt übersetze ich diese Erfahrungen in funktionierende EAs. GOLD WHALES EA: AI-Powered Smart Money Trading https://www.mql5.com/en/users/alierenak/seller Gold Whales EA ist ein fortschrittlicher KI-gesteuerter Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um
Khanh Toan Le
729
Khanh Toan Le 2025.08.08 02:35 
 

Low profit compared to risk. Just one SL hit and you will lose a lot. This happened on July 30.

Check his live signal carefully. Maximum drawdown: 87.6%. Why? Check the trading history and you will get the answer. On July 30, all positions of that day should have been stopped out at SL. However, he manually removed SL and added another $1000 to cover the loss. This is not what we expect from an EA.

Ali Eren Ak
423
Antwort vom Entwickler Ali Eren Ak 2025.08.10 17:18
Description quality and completeness: I don't think there's anything missing here, but thank you. Reliability and usability: You can follow live signals. User support: I'd like to know when you can't get support. In short, giving 1 out of three different ratings is nothing but a disservice to EA. You may reconsider your assessment in the future. Thank you. (Comment date : 2025.08.08) If you post your feedback separately, rather than as you did before, and include your subsequent evaluations, others will be able to see it. The balance has been increased because the current live signal values are set to high risk. The balance has been added to lower risk. Afterwards, -1000 USD has already been withdrawn, and the high risk level continues. The SL points value has been extended, and I've warned everyone who uses the EA and contacts me about this. I'm sorry for your unrealistic assessment of an EA you bought at a reasonable price. Time will tell the winner. Whether you use it or not is still your choice. I just ask that you be more honest and honorable. I don't have fake backtests or deleted and republished live signals like other EAs. Despite all these situations, thank you. (Comment date : 2025.10.08)
Lamax888
112
Lamax888 2025.07.26 18:22 
 

I purchased the EA two weeks ago and it's working well so far, although it doesn't always close trades in the best possible way, but it's always profitable, as in the back tests. On two occasions, while sitting in front of my computer, I manually closed two accounts, while the EA automatically closed two others. I'm not denying that the profits were higher in the two manually closed accounts. I'll update my feedback in the coming weeks.

Ali Eren Ak
423
Antwort vom Entwickler Ali Eren Ak 2025.07.30 07:47
Thanks for your review. I am always here for help and support.
Mathilda Mathilda
41
Mathilda Mathilda 2025.07.02 08:51 
 

just buy it

Ali Eren Ak
423
Antwort vom Entwickler Ali Eren Ak 2025.07.30 07:47
Thanks for your review. I am always here for help and support.
moakpinar
19
moakpinar 2025.05.27 18:40 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ali Eren Ak
423
Antwort vom Entwickler Ali Eren Ak 2025.05.28 12:46
Thanks for your review.
BrookeMiller
25
BrookeMiller 2025.05.23 06:29 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ali Eren Ak
423
Antwort vom Entwickler Ali Eren Ak 2025.05.24 08:12
Thanks for your review. I am always here for help and support.
