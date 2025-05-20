GOLD CAPTURE MINING (GCM GOLD EA)



GCM GOLD EA (Gold Capture Mining) ist ein moderner Algorithmus, der speziell für das XAUUSD-Paar entwickelt wurde. Er konzentriert sich nicht auf veraltete Indikatoren, die unter den sich ständig ändernden Marktbedingungen versagen, sondern auf echte mathematische Modelle, bei denen Konsistenz und Logik im Vordergrund stehen. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert tiefgreifende Marktdynamik mit fortschrittlichen Handelsalgorithmen, um einen realistischen und nachhaltigen Handelsansatz zu bieten.



Durch die Nutzung mathematischer Strukturen minimiert der GCM GOLD EA menschliche Fehler und maximiert die Ausführungsgeschwindigkeit. Er arbeitet ausschließlich auf den Zeitrahmen M5 und M15 und nutzt die idealen Gelegenheiten auf dem volatilen Goldmarkt, so dass er sowohl für Anfänger als auch für professionelle Händler zugänglich ist.

Gold Capture Mining EA platziert schwebende Orders, indem er volumenstarke Zonen und algorithmische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus analysiert, und führt dann präzise und schnelle Trades aus.

Wichtiger Hinweis: Alle gezeigten Backtests basieren auf echten Tickdaten von Live-Konten. Es wurden keine Demodaten verwendet, da Demokonten aufgrund des instabilen Tick-Flusses zu irreführenden Ergebnissen führen können. Für genaue Tests empfehlen wir dringend die Verwendung eines echten Kontos.

Auf Gold fokussierte Strategie: Speziell für den XAUUSD entwickelt, um seinem volatilen Verhalten gerecht zu werden.

Mathematischer Algorithmus: Führt Trades mit Geschwindigkeit und Präzision aus und reduziert gleichzeitig menschliche Fehler.

Konsistenter Handel: Eröffnet Trades fast täglich. An Tagen mit geringem Handelsvolumen können schwebende Aufträge auslaufen, um Marktmanipulationen zu vermeiden.

Dynamisches Lot-Management: Passt die Positionsgröße automatisch an den Kontostand an.

Nachhaltiges Design: Konzentriert sich auf den langfristigen Erfolg - nicht übermäßig aggressiv, aber ausgewogen.

Einsteigerfreundlich: Einfach zu bedienen, ohne komplexe Einstellungen.

Intelligenter Zeitfilter: Vermeidet den Handel zu unstabilen Zeiten und konzentriert sich nur auf optimale Strukturen.



EINZELHEITEN ZUM INSTRUMENT Symbol: XAUUSD,GOLD, XAUUSDm,GOLDm,XAUUSD.r,XAUUSD+,XAUUSD.cy,XAUUSD.lmx,GOLD#

XAUUSDm,GOLDm,XAUUSD.r,XAUUSD+,XAUUSD.cy,XAUUSD.lmx,GOLD# Zeitrahmen : Nur M15

KONTOANFORDERUNGEN Konto-Typ: Absicherung

Spread : Niedriger Spread-Broker erforderlich

Mindesteinlage: $500

Hauptmerkmale:

Strategie: Mathematisches Algotrading + Dynamisches Scalping + Zeitfilter

Handelsart: Vollständig automatisiert | Inklusive Stop Loss & Take Profit & Recovey

Ausführungsfilter: Vermeidet Perioden mit hoher Volatilität mit Hilfe eines eingebauten Zeitfilters

Risiko-Management: Automatische Lot-Anpassung (Wahr oder Falsch)

Automatische Einrichtung: Funktioniert sofort mit den Standardeinstellungen; geben Sie einfach Ihren Kontostand und die Losgröße ein

Empfohlene Einstellung:

Makler: IC Markets (Raw, ECN-Typ mit niedrigem Spread und schneller Ausführung)

VPS : Dringend empfohlen, insbesondere mit niedriger Latenz für beste Performance





* Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder eine Setup-Datei benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per DM. Wir sind für Sie da!











































