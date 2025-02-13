Rapid Execution One Click Trader

Rapid Execution One-Click Trader - Das ultimative Speed Trading Tool! Sind Sie es leid, in schnelllebigen Märkten Chancen zu verpassen? Möchten Sie Trades sofort und präzise ausführen? Rapid Execution One-Click Trader ist Ihre ultimative Lösung! Mit diesem fortschrittlichen Tool können Sie alle Geschäfte mit nur einem Klick kaufen, verkaufen und schließen - das verschafft Ihnen einen entscheidenden Vorteil im Hochfrequenzhandel.

Warum Rapid Execution One-Click Trader wählen?

  • Ultraschnelle Order-Ausführung - keine Verzögerungen mehr! Führen Sie Trades sofort und ohne Bestätigungs-Pop-ups aus.
  • One-Click-Trading-Panel - Eine schlanke, benutzerfreundliche Oberfläche mit den Schaltflächen Kaufen, Verkaufen und Notschließen.
  • Anpassbare Handelsparameter - Legen Sie Losgröße, Take Profit, Stop Loss und Anzahl der Orders direkt im Panel fest.
  • Risikoberechnungsfunktion - Sehen Sie sofort den Risikoprozentsatz Ihres Handels, bevor Sie einen Auftrag ausführen.
  • Notfall-Schließungstaste - Schließen Sie alle offenen Positionen mit einem einzigen Klick während volatiler Marktbedingungen.
  • Minimale Systemressourcen - Läuft reibungslos, ohne Ihr Terminal zu verlangsamen.

Funktionsweise Dieser Expert Advisor wurde für manuelle Händler entwickelt, die eine blitzschnelle Ausführung wünschen, ohne sich mit mehreren Bestätigungen herumschlagen zu müssen. Das intuitive Bedienfeld ermöglicht es Ihnen,:

  • Anpassen von Lotgröße, Take Profit, Stop Loss und Anzahl der Orders mit einfach zu bedienenden Eingabefeldern.
  • Überwachen Sie Ihren Risikoprozentsatz in Echtzeit, bevor Sie einen Handel platzieren.
  • Führen Sie mehrere Aufträge gleichzeitig und präzise aus.
  • Verwenden Sie die Schaltfläche "Emergency Close", um alle Positionen in einem Augenblick zu schließen.

Die Handelslogik dahinter Die Logik ist einfach, aber wirkungsvoll. Wenn Sie auf KAUFEN oder VERKAUFEN klicken, liest das Programm:

  1. Liest Ihre vordefinierte Lotgröße, Take Profit, Stop Loss und Auftragsmenge.
  2. Berechnet sofort die Auftragsdetails, einschließlich des Risikos.
  3. Führt den Handel zum besten verfügbaren Preis mit minimaler Abweichung aus.
  4. Platziert mehrere Aufträge (falls konfiguriert) auf einmal.
  5. Zeigt den prozentualen Risikoanteil in Echtzeit an, der auf dem Eigenkapital Ihres Kontos basiert.

Wenn Sie den Markt schnell verlassen müssen, klicken Sie einfach auf ALLE SCHLIESSEN, und das Tool schließt alle offenen Positionen für das ausgewählte Symbol.

Warum Trader es lieben?

  • Keine komplizierten Einstellungen - Plug & Play!
  • Keine Verzögerungen, keine Pop-ups, nur sofortige Ausführung!
  • Funktioniert mit jedem Forex-Paar, Indizes und Rohstoffen.
  • Perfekt für Scalper und Hochfrequenz-Händler.

Preis: Nur $30! Eine kleine Investition für eine massive Verbesserung Ihrer Handelsausführung!

Holen Sie es sich jetzt und verbessern Sie Ihren Handel!

Brauchen Sie Unterstützung? Schicken Sie mir eine direkte Nachricht - ich helfe Ihnen immer gerne!


