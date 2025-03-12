Auto Screenshot Utility
- Utilitys
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Version: 1.35
- Aktualisiert: 12 März 2025
- Aktivierungen: 5
Auto Screenshot Utility - Das ultimative Trading Session Tracker & Screenshot Tool
Revolutionieren Sie Ihre Handelsdokumentation mit präzisem Timing
Fällt es Ihnen schwer, die Marktbewegungen während wichtiger Handelssitzungen zu verfolgen? Benötigen Sie eine automatische Dokumentation Ihrer Charts in bestimmten Abständen? Wir stellen Ihnen das Auto Screenshot Utility vor - Ihre Komplettlösung zur Verfolgung asiatischer, europäischer und amerikanischer Handelssitzungen und zur automatischen Erfassung Ihrer Charts in präzisen Intervallen.
Was macht dieses Dienstprogramm?
Das Auto Screenshot Utility kombiniert zwei leistungsstarke Tools in einem:
- Echtzeit-Tracker für Handelssitzungen: Zeigt aktive Handelssitzungen (asiatisch, europäisch, amerikanisch) mit Countdown-Timern und Farbcodierung an
- Automatisches Screenshot-System: Macht qualitativ hochwertige Screenshots Ihrer Charts in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf
Hauptmerkmale:
- Automatische Intervall-Screenshots - Einstellen und vergessen!
- Anpassbare Screenshot-Intervalle (Standard: alle 30 Minuten)
- Visueller Session-Tracker mit farbkodierten Indikatoren
- Echtzeit-Countdown-Timer mit Anzeige der verbleibenden Zeit in der aktuellen Sitzung
- Sitzungsübergangswarnungen mit anpassbarer Vorankündigung
- Manuelle Screenshots mit einem Klick, wann immer Sie sie brauchen
- Einfacher Zugriff auf gespeicherte Screenshots mit integriertem Ordnerzugriff
- Vollständig anpassbare Oberfläche, die überall auf Ihrem Chart positioniert werden kann
- Erkennung von Sitzungsüberschneidungen, wenn mehrere Sitzungen aktiv sind
- Saubere und professionelle Benennung der Screenshots mit Symbol, Zeitrahmen, Datum und aktiven Sitzungen
Die Logik hinter dem Dienstprogramm - Wie es funktioniert:
Session Tracking System:
- Das Dienstprogramm überwacht kontinuierlich die GMT-Zeit, um festzustellen, welche Handelssitzungen aktiv sind
- Asiatische, europäische und amerikanische Sitzungszeiten sind vollständig anpassbar.
- Das System berechnet die bevorstehenden Sitzungsübergänge und bietet genaue Countdown-Timer
- Wenn sich Sitzungen überschneiden, zeigt das Dienstprogramm alle aktiven Sitzungen mit visueller Priorisierung an.
- Die Farbcodes werden je nach aktiver Sitzung automatisch aktualisiert (blau für Asien, gold für Europa, grün für Amerika)
Screenshot-Engine:
- Das intervallbasierte Screenshot-System arbeitet unabhängig und macht automatisch Screenshots in den von Ihnen festgelegten Minuten
- Die Screenshots werden in täglichen Ordnern mit intuitiven Namenskonventionen organisiert
- Das System enthält einen intelligenten Entprellungsschutz, um doppelte Screenshots zu verhindern.
- Alle Screenshots enthalten eingebettete Informationen über aktive Handelssitzungen zum Zeitpunkt der Aufnahme
- Die fortschrittliche Fehlerbehandlung gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über verschiedene Terminal-Konfigurationen hinweg
Benutzeroberfläche:
- Sauberes, professionelles Overlay, das Ihre Chartanalyse nicht beeinträchtigt
- Zeigt wichtige Informationen auf einen Blick an, einschließlich aktiver Sitzungen und Zeit für den nächsten Screenshot
- Fortschrittsindikatoren zeigen den Countdown bis zum nächsten Screenshot und die prozentuale Fertigstellung an
- Ein-Klick-Schaltflächen für On-Demand-Screenshots und Ordnerzugriff
- Vollständig anpassbare Positionierung, Farben und Benutzeridentifikation
Perfekt für:
- Day Trader, die mehrere Handelssitzungen verfolgen müssen
- Swing Trader, die Chartbedingungen zu bestimmten Zeiten dokumentieren
- Handelsjournale, die eine konsistente Dokumentation der Marktbedingungen erfordern
- Trading-Ausbilder, die Lehrbeispiele festhalten müssen
- Strategie-Backtesting zur Aufzeichnung von Setup-Bedingungen
- Marktanalyse über mehrere Sitzungen und Zeitrahmen
Technische Spezifikationen:
- Funktioniert mit jedem MT5-kompatiblen Broker
- Kompatibel mit allen Timeframes und Charttypen
- Minimale CPU-Auslastung durch optimierten Code
- Intelligente automatische GMT-Offset-Erkennung
- Automatische Verzeichnisverwaltung
- Anpassbare Einstellungen für die Bildqualität
- Ausfallsichere Fehlerbehandlung und Wiederherstellung
Einfache Installation und Einrichtung:
- Kaufen und downloaden Sie das Dienstprogramm
- Hinzufügen zu Ihrer MT5-Plattform
- Anhängen an jeden Chart
- Passen Sie Ihre Einstellungen an (optional)
- Lassen Sie es automatisch laufen oder verwenden Sie es auf Abruf
Kundensupport
Wenn Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder Fragen zur Anpassung haben, kontaktieren Sie mich bitte per Direktnachricht. Ich biete prompten und professionellen Support, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus diesem Programm herausholen.
