- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Nach dem Kauf, senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.



Auto Screenshot Utility - Das ultimative Trading Session Tracker & Screenshot Tool

Revolutionieren Sie Ihre Handelsdokumentation mit präzisem Timing

Fällt es Ihnen schwer, die Marktbewegungen während wichtiger Handelssitzungen zu verfolgen? Benötigen Sie eine automatische Dokumentation Ihrer Charts in bestimmten Abständen? Wir stellen Ihnen das Auto Screenshot Utility vor - Ihre Komplettlösung zur Verfolgung asiatischer, europäischer und amerikanischer Handelssitzungen und zur automatischen Erfassung Ihrer Charts in präzisen Intervallen.

Was macht dieses Dienstprogramm?

Das Auto Screenshot Utility kombiniert zwei leistungsstarke Tools in einem:

Echtzeit-Tracker für Handelssitzungen: Zeigt aktive Handelssitzungen (asiatisch, europäisch, amerikanisch) mit Countdown-Timern und Farbcodierung an Automatisches Screenshot-System: Macht qualitativ hochwertige Screenshots Ihrer Charts in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf

Hauptmerkmale:

Automatische Intervall-Screenshots - Einstellen und vergessen!

Anpassbare Screenshot-Intervalle (Standard: alle 30 Minuten)

Visueller Session-Tracker mit farbkodierten Indikatoren

Echtzeit-Countdown-Timer mit Anzeige der verbleibenden Zeit in der aktuellen Sitzung

Sitzungsübergangswarnungen mit anpassbarer Vorankündigung

Manuelle Screenshots mit einem Klick, wann immer Sie sie brauchen

Einfacher Zugriff auf gespeicherte Screenshots mit integriertem Ordnerzugriff

Vollständig anpassbare Oberfläche, die überall auf Ihrem Chart positioniert werden kann

Erkennung von Sitzungsüberschneidungen, wenn mehrere Sitzungen aktiv sind

Saubere und professionelle Benennung der Screenshots mit Symbol, Zeitrahmen, Datum und aktiven Sitzungen

Die Logik hinter dem Dienstprogramm - Wie es funktioniert:

Session Tracking System:

Das Dienstprogramm überwacht kontinuierlich die GMT-Zeit, um festzustellen, welche Handelssitzungen aktiv sind

Asiatische, europäische und amerikanische Sitzungszeiten sind vollständig anpassbar.

Das System berechnet die bevorstehenden Sitzungsübergänge und bietet genaue Countdown-Timer

Wenn sich Sitzungen überschneiden, zeigt das Dienstprogramm alle aktiven Sitzungen mit visueller Priorisierung an.

Die Farbcodes werden je nach aktiver Sitzung automatisch aktualisiert (blau für Asien, gold für Europa, grün für Amerika)

Screenshot-Engine:

Das intervallbasierte Screenshot-System arbeitet unabhängig und macht automatisch Screenshots in den von Ihnen festgelegten Minuten

Die Screenshots werden in täglichen Ordnern mit intuitiven Namenskonventionen organisiert

Das System enthält einen intelligenten Entprellungsschutz, um doppelte Screenshots zu verhindern.

Alle Screenshots enthalten eingebettete Informationen über aktive Handelssitzungen zum Zeitpunkt der Aufnahme

Die fortschrittliche Fehlerbehandlung gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über verschiedene Terminal-Konfigurationen hinweg

Benutzeroberfläche:

Sauberes, professionelles Overlay, das Ihre Chartanalyse nicht beeinträchtigt

Zeigt wichtige Informationen auf einen Blick an, einschließlich aktiver Sitzungen und Zeit für den nächsten Screenshot

Fortschrittsindikatoren zeigen den Countdown bis zum nächsten Screenshot und die prozentuale Fertigstellung an

Ein-Klick-Schaltflächen für On-Demand-Screenshots und Ordnerzugriff

Vollständig anpassbare Positionierung, Farben und Benutzeridentifikation

Perfekt für:

Day Trader, die mehrere Handelssitzungen verfolgen müssen

Swing Trader, die Chartbedingungen zu bestimmten Zeiten dokumentieren

Handelsjournale, die eine konsistente Dokumentation der Marktbedingungen erfordern

Trading-Ausbilder, die Lehrbeispiele festhalten müssen

Strategie-Backtesting zur Aufzeichnung von Setup-Bedingungen

Marktanalyse über mehrere Sitzungen und Zeitrahmen

Technische Spezifikationen:

Funktioniert mit jedem MT5-kompatiblen Broker

Kompatibel mit allen Timeframes und Charttypen

Minimale CPU-Auslastung durch optimierten Code

Intelligente automatische GMT-Offset-Erkennung

Automatische Verzeichnisverwaltung

Anpassbare Einstellungen für die Bildqualität

Ausfallsichere Fehlerbehandlung und Wiederherstellung

Einfache Installation und Einrichtung:

Kaufen und downloaden Sie das Dienstprogramm

Hinzufügen zu Ihrer MT5-Plattform

Anhängen an jeden Chart

Passen Sie Ihre Einstellungen an (optional)

Lassen Sie es automatisch laufen oder verwenden Sie es auf Abruf

Kundensupport

Wenn Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder Fragen zur Anpassung haben, kontaktieren Sie mich bitte per Direktnachricht. Ich biete prompten und professionellen Support, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus diesem Programm herausholen.

Sehen Sie sich meine anderen Expert Advisors und Utilities an

Besuchen Sie meine Entwicklerseite für weitere professionelle Trading-Tools.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Handelsdokumentation zu diesem Sonderpreis von nur $30 zu verbessern!

Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit professioneller, automatisierter Chart-Dokumentation und Session-Tracking!