Auto Screenshot Utility

Utilidad de Captura de Pantalla Automática - La Herramienta Definitiva de Captura de Pantalla y Seguimiento de Sesiones de Trading

Revolucione su Documentación de Operaciones con Precision Timing

¿Tiene problemas para seguir los movimientos del mercado durante las sesiones clave? ¿Necesita documentación automatizada de sus gráficos a intervalos específicos? Le presentamos la Utilidad de Captura de Pantalla Automática - su solución completa para el seguimiento de las sesiones bursátiles asiáticas, europeas y americanas, a la vez que captura automáticamente sus gráficos a intervalos precisos.

¿Qué hace esta utilidad?
La Utilidad Auto Captura de Pantalla combina dos potentes herramientas en una:

  1. Rastreador de Sesiones de Negociación en Tiempo Real: Muestra las sesiones de negociación activas (asiáticas, europeas, americanas) con temporizadores de cuenta atrás y códigos de colores.
  2. Sistema automatizado de capturas de pantalla: Realiza capturas de pantalla de alta calidad de sus gráficos a intervalos regulares o bajo demanda.

Características principales:

  • Capturas de pantalla automáticas a intervalos: ¡configúrelas y olvídese!
  • Intervalos de captura de pantalla personalizables (por defecto: cada 30 minutos)
  • Seguimiento visual de la sesión con indicadores codificados por colores
  • Temporizadores de cuenta atrás en tiempo real que muestran el tiempo restante de las sesiones actuales
  • Alertas de transición de sesión con antelación personalizable
  • Capturas de pantalla manuales con un solo clic siempre que las necesite
  • Fácil acceso a las capturas de pantalla guardadas con acceso integrado a carpetas
  • Interfaz totalmente personalizable que puede colocarse en cualquier lugar del gráfico
  • Detección de solapamiento de sesiones que muestra cuándo hay varias sesiones activas.
  • Nombre limpio y profesional de las capturas de pantalla, incluyendo símbolo, marco temporal, fecha y sesiones activas.

La lógica detrás de la utilidad - Cómo funciona:
Sistema de seguimiento de sesiones:

  • La utilidad monitoriza continuamente la hora GMT para determinar qué sesiones de negociación están activas.
  • Los horarios de las sesiones asiáticas, europeas y americanas son totalmente personalizables.
  • El sistema calcula las transiciones de las próximas sesiones y proporciona temporizadores de cuenta atrás precisos.
  • Cuando las sesiones se solapan, la utilidad muestra todas las sesiones activas con priorización visual.
  • Los códigos de color se actualizan automáticamente en función de la sesión activa (azul para las asiáticas, dorado para las europeas y verde para las americanas).

Motor de capturas de pantalla:

  • El sistema de capturas de pantalla basado en intervalos funciona de forma independiente, realizando capturas de pantalla automáticas en los minutos especificados.
  • Las capturas de pantalla se organizan en carpetas diarias con convenciones de nomenclatura intuitivas.
  • El sistema incluye protección inteligente contra rebotes para evitar la duplicación de capturas de pantalla.
  • Todas las capturas de pantalla incluyen información sobre las sesiones de negociación activas en el momento de la captura.
  • La gestión avanzada de errores garantiza un funcionamiento fiable con distintas configuraciones de terminal.

Interfaz de usuario:

  • Superposición limpia y profesional que no interfiere con su análisis gráfico
  • Muestra la información crítica de un vistazo, incluidas las sesiones activas y la hora de la próxima captura de pantalla.
  • Los indicadores de progreso muestran la cuenta atrás hasta la siguiente captura de pantalla con el porcentaje de finalización.
  • Botones de un solo clic para realizar capturas de pantalla a petición y acceder a carpetas.
  • Posicionamiento, colores e identificación de usuario totalmente personalizables

Perfecto para:

  • Operadores diarios que necesitan realizar un seguimiento de varias sesiones de negociación
  • Swing Traders que documentan las condiciones de los gráficos en momentos específicos
  • Diarios de operaciones que requieren una documentación coherente de las condiciones del mercado
  • Educadores que necesitan capturar ejemplos educativos
  • Backtesting de estrategias para registrar condiciones de configuración
  • Análisis de mercado en múltiples sesiones y plazos

Especificaciones técnicas:

  • Funciona con cualquier broker compatible con MT5
  • Compatible con todos los plazos y tipos de gráficos
  • Uso mínimo de CPU con código optimizado
  • Detección automática e inteligente del desfase GMT
  • Gestión automática de directorios
  • Ajustes de calidad de imagen personalizables
  • Gestión y recuperación de errores a prueba de fallos

Instalación y configuración sencillas:

  • Compre y descargue la utilidad
  • Añádala a su plataforma MT5
  • Adjuntar a cualquier gráfico
  • Personalice su configuración (opcional)
  • Deje que se ejecute automáticamente o utilícelo bajo demanda

Atención al cliente
Si necesita ayuda con la instalación o tiene preguntas sobre la personalización, póngase en contacto conmigo a través de mensaje directo. Proporciono apoyo rápido y profesional para asegurar que usted obtenga el máximo provecho de esta utilidad.

