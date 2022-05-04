Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 179
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
George, schreiben Sie Empfehlungen auf Ihrem IMHO, vielleicht können Sie die Entscheidung automatisieren, was mit Magiern zu tun, die nicht mehr in Ihrem LIGI-Konto sind, aber ich habe Transaktionen mit ihrer Teilnahme ...
Die Frage - verstehe ich richtig, zum Beispiel für die Zauberer, die zuvor von LIGI Exponenten der TS verwendet wurden, aber aus verschiedenen Gründen jetzt nicht verwendet werden, dass gerade TS wurde zur Überoptimierung von Parametern und einfach so ein Zauberer nicht mehr existiert, und ich habe sie (diese TS) sind noch im Handel, in der Tat, ohne einen "Testschuss",dann expa und LIGI-Module Kontrolle in Bezug auf die Trennung von ihnen aus dem Handel, wenn Stops erreicht werden, gibt es den gleichen Gegenschuss nicht mehr? D.h. werden sie von sich aus "ausgesetzt"...
oder wird der Handel immer noch gestoppt, wenn er die Kontrollwerte (die Sie beim Drawdown definiert haben) erreicht?
Ich interessiere mich für die Zauberer 543050, 442420, 642952, 642342. Ich habe LIGI verfallen auf diese Magier zu machen Geschäfte ...
Wenn sie sich im "Streubesitz" befinden und es keine Kontrolle durch LIGI-Roboter gibt, werde ich selbst in dieser Richtung nachdenken...
Roman, das ist richtig.
Ein fehlgeschlagener TS wird zur erneuten Optimierung geschickt und die darin enthaltene Magie kann geändert werden (die Magie spiegelt die Laufzeit und den Zeitrahmen wider). Solche Magie wird irrelevant.
Es ist durchaus möglich, dass in meiner Liga die Magier nicht mehr arbeiten, aber in anderen Konten, in denen es keinen "Check Shot" gab, arbeiten sie noch.
Theoretisch kann ich schreiben, welche TK der High Division überoptimiert wurden, aber ich fürchte, ich kann diese Einträge überspringen - denn etliche TK aus den mittleren und unteren Divisionen wechseln täglich zwischen den Divisionen und werden etwas überoptimiert. Na ja... Sehen wir mal.
Nehmen wir an, 542442 haben heute das Hoch verlassen.
Es wurde nicht überoptimiert, es gab noch keinen "Testschuss", aber die Qualität des Handels entspricht nicht der Oberliga.
Ebenfalls überoptimiert 643650, Grund: inakzeptabler SL, Schlussbilanz -12,34
Nach der Überoptimierung erhielt die CU die Mag. 643640 und wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorgeschichte in die mittlere Abteilung geschickt.
Roman, alles ist richtig.
1. ein fehlgeschlagener TS wird zur erneuten Optimierung geschickt und die Magie darin kann geändert werden (die Magie spiegelt die Laufzeit und den Zeitrahmen wider). Solche Magie wird irrelevant.
Es ist möglich, dass in meiner Liga Magier nicht mehr funktionieren, aber in anderen Konten, in denen der "Kontrollschuss" nicht war - sie weiterhin funktionieren.
2. Im Idealfall kann ich schreiben, welche der High Division TCs überoptimiert waren, aber ich fürchte, ich kann diese Einträge auch weglassen - denn jeden Tag wechseln etliche TCs aus den mittleren und unteren Divisionen zwischen den Divisionen und sind etwas überoptimiert. Na ja... Sehen wir mal.
Nehmen wir an, 542442 haben heute das Hoch verlassen.
Es wurde nicht überoptimiert, es gab noch keinen "Testschuss", aber die Qualität des Handels ist nicht auf dem Niveau der Oberliga.
Ebenfalls überoptimiert 643650, Grund: inakzeptabler SL, Saldo bei Schluss -12,34
Nach der Überoptimierung erhielt die CU die Mag. 643640 und wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorgeschichte in die mittlere Abteilung geschickt.
1. OK.
(2) Es ist möglich, dies nicht zu schreiben.
Mich interessiert folgendes - wenn Ihr TS bereits überoptimiert ist (dieser Magier existiert nicht mehr oder wurde in eine andere Abteilung mit demselben Magier übertragen), ich ihn aber immer noch auf meinem Konto handeln lasse,bedeutet das, dass ich exp LIGI auf diesem Magier habe - nicht weiter handeln werde, wenn ich die Drawdown-Grenzen, den "Kontrollschuss" oder was auch immer Sie sonst noch daran geschraubt haben,erreiche?
Ich interessiere mich für die folgenden - wenn Sie bereits überoptimiert TS (dieser Zauberer ist nicht mehr oder in eine andere Abteilung mit dem gleichen Zauberer übertragen), aber ich habe ein Konto ist es immer noch den Handel, bedeutet dies, dass ich eine exp LIE auf diesem Zauberer - wird nicht zulassen, dass der Handel weiter an der Grenze des Drawdown, "Kontrolle Schuss" oder was auch immer Sie haben es verdreht?
Ja, wenn der TS feststellt (durch Analyse der Geschäfte in der Kontohistorie), dass Ihr Konto die Grenzen überschritten hat, schreibt er eine Meldung in das Protokoll und stoppt den Handel.
Die Grenzparameter sind fünf:
1. Die maximal zulässige Preisabweichung.
2. Maximal zulässiger Verlust in der Warteschlange.
3. die maximal zulässige Wartezeit für die maximale Aktualisierung.
4. Maximal zulässige Wartezeit pro Geschäft.
5. Wegfall des unzulässigen Stoploss (für diejenigen TK, für die im "reinen" System kein SL vorgesehen ist).
Wenn einer dieser Werte überschritten wird, stellt der TS den Handel ein.
t
Ja, wenn TS feststellt (durch die Analyse der Transaktionen in der Geschichte des Kontos), dass Ihr Konto die Limit-Parameter überschritten hat, wird es eine Meldung in das Protokoll schreiben und den Handel stoppen.
Die Grenzparameter sind fünf:
1. Die maximal zulässige Preisabweichung.
2. Maximal zulässiger Verlust in der Warteschlange.
3. die maximal zulässige Wartezeit für die maximale Aktualisierung.
4. Maximal zulässige Wartezeit pro Geschäft.
5. Knockout eines unzulässigen Stop-Loss (für diejenigen TS, für die SL im "reinen" System nicht vorgesehen ist).
Wenn einer dieser Werte überschritten wird, stellt der TS den Handel ein.
Wenn es nicht zu schwierig ist - beim Eröffnen einer Order und beim Platzieren einer Pending Order - zeigen Sie die Farbe mit Pfeilen auf dem Symbolchart an, so dass wir leicht visuell erkennen können, welches exp LIGI auf welchem Paar die Order eröffnet/platziert hat (natürlich, dass jedes exp unter der entsprechenden Magie im Handel auf seinem Handelsinstrument, dem TF M15, platziert ist)...
es ist einfach einfacher zu kontrollieren, wenn alles auf einem Bild dargestellt wird
als wenn alles unpersönlich ist, arbeiten viele Exponenten an dem Symbol :-) mit verschiedenen Magiern... Es ist nicht klar, wer wann hineingegangen ist, wohin sie gegangen sind und wann sie gegangen sind...
Wenn es nicht zu schwierig ist - beim Eröffnen einer Order und beim Platzieren einer Pending Order - zeigen Sie die Farbe mit Pfeilen auf dem Symbolchart an, so dass wir leicht visuell erkennen können, welches exp LIGI auf welchem Paar die Order eröffnet/platziert hat (natürlich, dass jedes exp unter der entsprechenden Magie im Handel auf seinem Handelsinstrument platziert ist, TF M15)...
es ist einfach einfacher zu kontrollieren, wenn alles auf einem Bild dargestellt wird
als wenn alles unpersönlich ist, arbeiten viele Exponenten an dem Symbol :-) mit verschiedenen Magiern... Es ist nicht klar, wer wann hineingegangen ist, wohin sie gegangen sind und wann sie gegangen sind...
Alle verstehen, aber leider, vor allem, was in einem Magier erscheint - wird sofort in den anderen erscheinen. Die Trennung und die Tatsache, dass ein Magier das eine tut und ein anderer etwas anderes - das erfordert erhebliche Raffinesse.
Deshalb habe ich ursprünglich darauf bestanden, dass ich Regexe für Demosignale nach dem Prinzip "ein Konto - ein Magier" herausgebe. Niemand hat auf mich gehört. Und jetzt... Da... Es hat sich herausgestellt, dass es "bequemer" ist...
Zweitens war die Liga ursprünglich gar nicht für visuelle Arbeit geplant, jede visuelle Aktion verlangsamt den Code spürbar. Ich habe praktisch überhaupt keine visuellen Blöcke in meinem Code.
Leider, meine Freunde, erfordern alle visuellen Funktionen jetzt zu viel Bearbeitung meiner Bibliothekscodes. Dazu habe ich keine Möglichkeit und keine Lust.
Ich kann also nur vorschlagen, jeden einzelnen Zauberer auf ein eigenes Signal zu setzen.
Ich verstehe, aber leider ist es so, dass das, was bei dem einen Magier auftaucht, sofort bei den anderen auftaucht. Zu trennen, und für einen Magier das eine zu tun, für einen anderen - etwas anderes - es erfordert erhebliche Verfeinerung.
Deshalb habe ich ursprünglich darauf bestanden, dass ich nach dem Prinzip "ein Konto - ein Magier" Regcodes für die Anzeige auf Demosignalen verteile. Niemand hat auf mich gehört. Und jetzt... Da... Es hat sich herausgestellt, dass es "bequemer" ist...
Zweitens war die Liga ursprünglich gar nicht für die visuelle Arbeit geplant, jede visuelle Aktion verlangsamt den Code spürbar. Ich habe fast gar keine visuellen Blöcke in meinem Code.
Unglücklicherweise, meine Freunde, erfordern alle visuellen Funktionen jetzt eine zu starke Bearbeitung meiner Bibliothekscodes. Dazu bin ich nicht in der Lage und möchte es auch nicht.
Ich kann also nur vorschlagen, jede einzelne Magie auf ein eigenes Signal zu legen.
Nein. Es besteht keine Notwendigkeit, irgendetwas separat zu visualisieren - fügen Sie in der Funktion zum Öffnen/Belegen von OrderSend ()-Aufträgen einfach eine Option hinzu, um das Öffnen mit Farbe anzuzeigen, ebenso wie das Schließen.
Das einfache Einfügen einer Farbe ist möglich.
Aber wie kann man erkennen, welche Farbe zu welchem Zauberer gehört?
Jeder TS des Expert Advisors führt seine eigene Analyse nacheinander durch und stellt - falls erforderlich - Anfragen für Handelsaktionen (reqests) in die Warteschlange.
Danach wählt der Block für die Handelsoperationen nacheinander die Anforderungen aus der Warteschlange aus, analysiert die Möglichkeit ihrer Ausführung und führt sie, wenn eine solche Möglichkeit besteht, aus.
Mit anderen Worten: Wir sollten zunächst die Struktur der Warteschlange ändern, zumindest aber Farbe in sie bringen. Dann organisieren Sie innerhalb der Strategieklassen die Fähigkeit, die benötigte Farbe an den Anforderer weiterzugeben, je nach Magier. Berücksichtigen Sie dann im Handelsblock die Informationen, die in der Suche aufgetaucht sind, und zeigen Sie sie zum Zeitpunkt des Absendens der Anfrage an.
All das ist sicherlich möglich, aber es ist ziemlich viel Arbeit, ich habe solche Möglichkeiten nicht. Zumindest nicht im Moment.
1. Das einfache Einfügen einer Farbe ist möglich.
2. Aber wie kann man erkennen, welcher Magier welche Farbe hat?
3. Jeder TS des Expert Advisors führt nacheinander seine eigene Analyse durch und stellt - falls erforderlich - Anfragen für Handelsaktionen (Requester) in die Warteschlange.
Danach wählt der Block für die Handelsoperationen nacheinander die Anforderungen aus der Warteschlange aus, analysiert die Möglichkeit ihrer Ausführung und führt sie, wenn dies möglich ist, aus.
Mit anderen Worten: Wir sollten zunächst die Struktur der Warteschlange ändern, zumindest aber Farbe in sie bringen. Dann organisieren Sie innerhalb der Strategieklassen die Fähigkeit, die benötigte Farbe an den Anforderer weiterzugeben, je nach Magier. Im Handelsblock werden dann die Informationen, die in der Suche aufgetaucht sind, berücksichtigt und in dem Moment angezeigt, in dem die Anfrage gesendet wird.
All das ist sicherlich möglich, aber es ist ziemlich viel Arbeit, ich habe keine solchen Möglichkeiten. Zumindest im Moment nicht.
1. das ist es, was es braucht. Es ist für alle das Gleiche. Alle Roboter haben die gleiche Farbe.
2. es ist nicht notwendig, zu unterscheiden. ich werde das entsprechende Diagramm des Instruments mit dem entsprechenden Magier öffnen, um die eingehenden - ausgehenden Werte zu sehen, alle Farben sollten in der gleichen Funktion gleich sein. Sie brauchen nur die Farbe einzustellen und das ist alles - zum Beispiel blau - kaufen, rot - verkaufen, schließen - grau.
3. das alles ist nicht notwendig.