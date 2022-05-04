Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 173
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Mensch, du bist so ein Verfechter der Zweideutigkeit, Roman... "Zwei, besser drei"... Welcher Satz ist es? Zwei oder drei?
Allerdings scheinen mir drei nicht viel vernünftiger zu sein als dreißig. Welchen Sinn hat es, die Systeme für die Zeit des Lockerungsprogramms zu optimieren, wenn der Eur jeden Tag zusammenbricht? Das ist jetzt schon lange vorbei...
GUT. Hier ist die Rechnung.
Optimierungszeitraum 2, dann 1 Quartal vorwärts, dann Handel ab 1 Quartal.
als Ergebnis, wenn 2 Jahre nehmen wir 100% Optimierung, dann 1 Quartal (12,5% der Optimierung Zeit) vorwärts, wenn es gut ist, dann den Handel sofort nach 2 Jahren der Optimierung und ein Viertel der vorwärts - bis die Kontrolle erschossen.
Damit die Gebotsabgabe vor 25 % der Optimierungszeit beginnt.
Die Trockenzeit beträgt 2 - 0,25 ?
ja. 2 Jahre - 100 %, dann vierteljährlich 12,5 % vorwärts, dann Bieten bis zum Kontrollschuss.
Beachten Sie, dass pro Optimierungszeitraum mindestens 100 Geschäfte zustande kommen sollten.
Wenn weniger, dann verlängern Sie den Zeitraum.
ja. 2 Jahre - 100 %, dann vierteljährlich 12,5 % vorwärts, dann Bieten bis zum Kontrollschuss.
Hinweis: mindestens 100 Angebote pro Optimierungszeitraum.
Wenn weniger, dann verlängern Sie den Zeitraum.
Okay, ab morgen wird der TS in diesem Zeitraum überoptimiert sein.
OK, ab morgen werden die TCs in diesem Zeitraum überoptimiert sein.
ja. 2 Jahre - 100 %, dann vierteljährlich 12,5 % vorwärts, dann Bieten bis zum Kontrollschuss.
Hinweis: mindestens 100 Geschäfte pro Optimierungszeitraum.
Wenn weniger, dann verlängern Sie den Zeitraum.
Genossinnen und Genossen, haben Sie verstanden, was"dann ein Viertel von 12,5 % vorwärts" bedeutet? Ich denke, dass jeder von Ihnen das auf seine Weise versteht.
Ich habe mir die Überwachung von Roman angesehen und bin auf dieses Artefakt gestoßen:
Handelt es sich um einen einzigen Magier mit einem ausgeklügelten Algorithmus oder um verschiedene Magier, aber warum haben sie sich dann alle synchronisiert?
Genossinnen und Genossen, verstehen Sie die Definition von "nächstes Quartal 12,5 % vorwärts"? Mir scheint, dass jeder von Ihnen etwas anderes darunter versteht.
Deshalb habe ich wiederholt klargestellt, dass Roman wirklich zu vage ist. Bislang lautet die Lösung wie folgt:
24 Monate zurück, 3 Monate vorwärts, dann finden wir bessere Breakeven-Parameter und schützende SL und TP (wo nötig) für den gesamten Zeitraum. Wir setzen auf die Demo, Berichte sind noch wöchentlich.
Deshalb stelle ich immer wieder klar, dass Roman wirklich zu vage ist. Bislang lautet die Lösung wie folgt:
24 Monate zurück, 3 Monate vorwärts, dann für den besten Durchgang während des gesamten Zeitraums finden wir die besten Break-Even-Parameter und schützende SL und TP (wo nötig). Wir setzen auf die Demo, Berichte sind noch wöchentlich.
3 Monate Vorwärtsoptimierung innerhalb von 24 Monaten? Oder 24 Monate Rückwärtsoptimierung+ 3 MonateVorwärtsoptimierung(insgesamt 27 Monate Optimierung)?
Und danach, ist es eine Demo? Oder nach dem üblichen Verfahren mit 10 Trades?
3 Monate Vorwärtsoptimierung innerhalb von 24 Monaten? Oder 24 Monate Rückwärtsoptimierung+ 3 Monate Vorwärtsoptimierung?
Und danach, ist es KREATIV, eine Demo zu machen, oder nach dem üblichen Verfahren mit 10 Trades?
Nun, so wie ich es verstehe, 24 + 3.
Und auf der Demo sofort, wie jetzt, nur kein System kann in den Bericht zu bekommen, bis es 10 Trades macht.
3 Monate Vorwärtsoptimierung innerhalb von 24 Monaten? Oder 24 Monate Rückwärtsoptimierung+ 3 Monate Vorwärtsoptimierung(insgesamt 27 Monate Optimierung)?
Und danach auf Demo? Oder nach dem üblichen Verfahren mit 10 Trades?
Es gibt keineVorwärtsoptimierung, es gibt eine Optimierung, dann gibt es eine Vorwärtsprüfung nach der Optimierung auf die ausgewählten Werte der Eingangsvariablen, und dann gibt es einen Handel auf diese Werte.
24 Monate - Optimierung mit Auswahl der optimalen Werte der Variablen. Darüber hinaus beträgt die Vorwärtsprüfung in Q1 12,5 %. Weiter zum Handel.
Was nicht klar ist - alles ist in einem Schritt angelegt...