Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 178
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
George, ich bitte dich, den TS neu zu optimieren. Ich schlage vor, das Ergebnis als Datei mit der Erweiterung _Test zu speichern, um es nicht mit den Arbeitsversionen zu verwechseln.
1. EMATrendDTS (Aktuell 143750) auf GBPCHF vom 13.01.17 bis 13.01.19 Beck + vom 14.01.19 bis 13.04.19 Forward.
2) EMATrendSAR (aktuell 240640) auf USDCHF 21/12/16 - 21/12/18 Beck + 22/12/18 - 21/03/19 Forward.
3) EMAFlatRTS (aktuell 643650) auf GBPNZD 18.01.17 - 18.01.19 Beck + 19.01.19 - 18.04.19 Forward.
4) EMATrendRTS (Aktuell 742650) auf EURAUD 26.12.16 - 26.12.18 Beck + 27.12.18 - 26.03.19 Forward.
5. EMAFlatSAR (Aktuell 540450) auf USDCAD 26.12.16 - 26.12.18 Beck + 27.12.18 - 26.03.19 Forward.
Ich werde es tun.
Ich verstehe nicht, in welcher Form wird das Ergebnis benötigt?
Ich kann zwei Excel-Dateien zur Verfügung stellen, die bei der Arbeit des Testers erzeugt werden. Oder was brauchen Sie?Außerdem stellt sich die Frage, was mit Breakeven und Schutzstopps in den TS zu tun ist, in denen keine Stopps vorgesehen sind.
Ich werde es tun.
Das Ergebnis ist die aktualisierte Standarddatei EALeague_Free_Test.ex5. Es wird nur neue Assistenten anstelle der überoptimierten enthalten (bitte lassen Sie mich wissen, welche) oder vielleicht werden einige der optimierten Assistenten erhalten bleiben.
Breakeven und Schutzstopp sind Standardverfahren. Wenn sie nicht bereitgestellt oder nicht optimiert werden, sind sie weg.
Adnaka... Ich kann keine Experten mischen! Wenn Sie die Daten eingeben, erscheinen sie in allen Ligen, sowohl in der Abteilungsdatei als auch in der allgemeinen Datei.
Ich habe keine "separaten Zweige" - alle Varianten stammen aus denselben Dateien. Varianten zu "produzieren" ist ein sicherer Weg, um durch ihre Fülle verwirrt zu werden. Wenn ich also wirklich will, kann ich all diese Magie durch neu getestete ersetzen - und die Liga wird ihre Arbeit fortsetzen.
Nein, nehmen Sie nicht ohne Grund Änderungen an einem laufenden Organismus vor.
Georigii - geben Sie uns bitte die Registrierungscodes
Konto -2599118
Magier 242451
Konto -2599118
Magier 642422
Konto -2599118
Magier 643650
Überwachungslink - in meinem Profil.
Heute Abend ist es so weit. Im Moment ist der Code ein wenig "abgespeckt".
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 242451
RegCode: 1495001206
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 642422
RegCode: 2359028197
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 643650
RegCode: 597420426
-----------------------------------
