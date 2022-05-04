Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 177
Die obere Marke ist 442420, die zweite und dritte Marke sind 642422, die untere Marke wurde manuell eingestellt (ich habe den Einstiegspreis gemittelt).
und ich habe das untere nicht geschlossen.
Vielleicht besprüht ein Roboter alles, ohne die Magie zu verfolgen, d.h. sie wird nicht gefiltert...
Wir wurden abgelenkt und haben vergessen, ein anderes Merkmal zu besprechen: Warum wurden alle vier Positionen auf einmal geschlossen? 442420 ist EMAFlatSP und hat nichts mit Reverse Trawl zu tun.
Ich sehe keinen Sinn darin, so subtil zu sein.
Ich füge eine Excel-Datei mit einem Transaktionsbericht über diesen Magier bei
Wenn Sie genauere Informationen wünschen, kann ich Ihnen das Passwort für das Liga-Konto geben.
Ich habe mir die Datei angesehen, aber ich kann ihr nicht die benötigten Informationen entnehmen.
Ich habe die Kraft und den Geist: Geben Sie mir das Passwort, um im Detail zu untersuchen (gut, wirklich verstehen wollen, warum wir einen solchen Unterschied in Bezug auf den Handel Ergebnisse haben).
Ich habe den Mut und den Geist: Geben Sie mir das Passwort und ich werde es mir genauer ansehen (ich möchte wirklich verstehen, warum wir so unterschiedliche Handelsergebnisse haben).
Konto 9968945 (Oberliga)
Anmeldung: 9968945Warum schloss der EMAFlatSP - ich glaube im normalen Modus - entweder beim Break-Even oder beim Stop-Loss.
Kennwort für Anleger: iAuWgDi9
Server: Alpari-ECN-Demo
Warum hat EMAFlatSP geschlossen - ich denke, es war im normalen Modus - entweder bei Breakeven oder bei Stop-Loss.
Wir wurden abgelenkt und haben vergessen, eine andere Sache zu besprechen: Warum wurden alle vier Positionen zur gleichen Zeit geschlossen? 442420 ist EMAFlatSP und hat nichts mit Backtrawl zu tun.
Dieser Handel wurde mit einem Verlust abgeschlossen, so dass es keinen Take-or-Break-Verlust geben kann.
Ja, das ist interessant. Ich habe nicht umsonst geschrieben, dass es ein - Problem in LIGE durch die Filter des Magiers geben könnte...
WARUM wurde der manuell eröffnete Auftrag zur gleichen Zeit wie die LIGA-Roboter-Aufträge geschlossen?
Nein, 100 %. Es gibt hier kein solches und ähnliches.
...Warum schloss der EMAFlatSP - ich glaube im normalen Modus - entweder beim Break-Even oder beim Stop-Loss.
Es sieht aus wie...
IMHO: Es sieht nicht so aus, als ob es umgekehrt wäre... Ich habe die Logik oben dargelegt.
Es sollte nicht der Fall sein, dass zwei verschiedene Magier + ein manueller Handel zufällig zur gleichen Zeit auf einem flachen Markt schließen.
Nur für den Fall: Hatte der manuelle Handel nicht einen SL oder ein Schleppnetz auf diesem Niveau?PS: Überprüfen Sie den Minutenchart Ihres Brokers - vielleicht gab es um 3:41 Uhr eine Art Spike?
Konto 9968945 (Oberliga)
Anmeldung: 9968945
Kennwort des Anlegers: iAuWgDi9
Server: Alpari-ECN-Demo
Ich habe die Berufe verglichen. Ich gebe zu, dass ich mich geirrt habe.
Eine Kursdifferenz von wenigen fünf Stellen führt manchmal zu völlig anderen Ergebnissen, da das Ergebnis in den nachfolgenden Geschäften sehr unsynchronisiert ist. Aber manchmal führt derselbe Unterschied zu einem Gewinnunterschied von nur ein paar Cents.
Ja, und Sie haben auch gelegentlich "doppelte" Geschäfte offen. Ich stimme zu, dass dies eine normale Arbeitsweise ist.
1. Es gab keine. In der Tat - ja - sehr interessant - 4 Marktaufträge wurden zur gleichen Zeit geschlossen...
2. dort ist es flach
George, denken Sie darüber nach, diese Berichte gegen eine Gebühr zur Verfügung zu stellen, IMHO ist da etwas dran...
Sie haben sie für uns - wie eine Auswahl von PAMMs - eine Menge wird auf sie gegossen... :-)
Ihre Liga ist zu viel mehr in der Lage.
Mach dir nichts draus, Roman!
Ich sehe keinen Sinn in dem Versuch, die Liga zu monetarisieren, solange es keine klaren Regeln für die Auswahl der Besten gibt. Da ist Artem, der mich einer Sache verdächtigt, und der Clown Baskakov, dessen Bemühungen immer an der Spitze stehen. Sie beweisen auf brillante Weise, dass die Liga überhaupt nichts wert ist. Es ist nicht wie Baskakovs Signale... Das ist eine echte Goldgrube... Das Eigenkapital ist dort immer in einem steigenden Verhältnis. Und die Liga ist einfach... vergebliche Mühe...