Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 175
Roman, schlagen Sie bitte die Magie für jeden Auftrag nach.
Nun, ich weiß nicht, was es ist. Nach einem gewissen Preisunterschied zu urteilen, handelt es sich schließlich um verschiedene Magieformen. Und die Tatsache, dass sie zur gleichen Zeit eröffnet wurden, ist nicht verwunderlich, vielleicht gab es dort einen großen Umzug.
George, wie Sie selbst wiederholt betont haben, ist die Liga ein Indikator oder ein Instrument.
Und ein Werkzeug muss vor dem Gebrauch kalibriert werden.
Das versuche ich auch, aber ich sehe keine Unterstützung von Ihnen :(((
Sieschlossen zur gleichen Zeit, es gab keine große Bewegung. Hier ist die Tabelle:
Um es noch überzeugender zu machen, eine minutengenaue Übersicht:
Wie kann ich wissen, was dort nicht stimmt?
Wird es Magier geben - ich werde Ihnen sagen können, nach welchem Prinzip es Ein- und Ausgänge gibt. Das werden wir dann sehen.
Ich sehe keinen Sinn darin, jeden Unterschied in der Funktionsweise der Systeme zu "erfassen". Wenn Fehler gefunden werden, werde ich sie korrigieren.
Ich wiederhole die Frage.
Die oberste Marke ist 442420, die zweite und dritte Marke sind 642422, die unterste Marke wurde manuell festgelegt (ich habe den Durchschnittspreis für den Einstieg ermittelt).
Mit dem unteren habe ich nicht abgeschlossen.
Vielleicht deckt ein Roboter alles ab, ohne die Magie zu verfolgen, d.h. sie kommt nicht durch...
Woher soll ich wissen, was dort nicht stimmt?
Wenn ich Zauberer bekomme, kann ich Ihnen sagen, auf welchem Prinzip die Ein- und Ausgänge beruhen. Dann werden wir sehen.
Ich sehe nicht den Sinn darin, jeden Unterschied in den Systemen "aufzufangen". Wenn irgendwelche Fehler auftauchen, werde ich sie beheben.
Ich "fange" mir nichts ein. Ich bin in der Lage, den Unterschied zwischen einem Fehler in der Leistung eines EA und einem Unterschied in den Trades zu erkennen, der durch unterschiedliche Slippage verursacht wird.
Ich habe bereits in #1671, S. 168, auf den Fehler des "doppelten" Handels hingewiesen.
Und ich halte die wahrscheinlichste Situation, dass Sie (in den Quellcodes der Liga) nicht über diese Fehler. Sie erscheinen nur, wenn Sie EALeague_Free erstellen.
Die obere Marke ist 442420, die zweite und dritte Marke sind 642422, die untere Marke ist manuell eingestellt (ich habe den Einstiegspreis gemittelt).
D.h. Sie hatten bereits ein offenes Gesamtvolumen von 0,87 Lots und haben es mit einem Volumen von 0,1 Lot gemittelt? Habe ich es richtig verstanden?
Bezüglich Ihrer gemeinsamen Entscheidung, auf 24 Rückraumspieler + 3 Stürmer umzustellen.
Bevor man eine so große Änderung vornimmt, ist es meiner Meinung nach eine gute Idee, eine kleine Modellierung vorzunehmen. Zum Beispiel so:
1. Wählen Sie Magie für 4 TS (besser natürlich, versuchen Sie mehr TS für die Zuverlässigkeit des Ergebnisses). Auswahlkriterium: Die TCs sollten vor etwa 3 Monaten optimiert worden sein und noch in Betrieb sein. Die Sparte spielt keine Rolle, es ist sogar besser, aus verschiedenen Sparten zu nehmen. Da ich aber nur Ligaberichte sehe, würde ich aus den Berichten 143750, 643650, 643952, 640450 vorschlagen
2. Die Ergebnisse des Handels mit diesen TS auf Demo ab dem Zeitpunkt der Optimierung bis heute nehmen wir als Kontrollwerte.
3. Beginnen Sie nun ihre Optimierung nach der vorgeschlagenen Methode (24 + 3) ab dem Datum ihrer tatsächlichen Optimierung. Lassen Sie mich dies am Beispiel von 143750 erläutern:
Es muss zu folgenden Terminen optimiert werden: Back-Optimierung vom 13.01.2017 bis 13.01.2019; Forward-Optimierung vom 14.01.2019 bis 13.04.2019
4. Nach Abschluss des gesamten Optimierungsverfahrens (einschließlich Break-even und Benchmark-SL) führen Sie einen einmaligen Durchlauf der ausgewählten Eingangsparameterwerte für den Zeitraum vom Zeitpunkt der Optimierung bis heute durch (für das Beispiel 143750 wären dies die Daten vom 13.04.2019 bis heute) und vergleichen das Ergebnis mit dem Benchmark-Wert.
Es wäre interessant, einen solchen Vergleich anzustellen.
Bei einem offenen Gesamtvolumen von 0,87 Lots haben Sie also bereits einen Durchschnitt von 0,1 Lot erreicht? Habe ich es richtig verstanden?
Ja, links ist eine Spalte mit der Öffnungszeit... Seltsam, ja, dass sie auf einmal geschlossen wurde. Es ist, als gäbe es keinen magischen Filter.
Der Autor weiß es am besten, egal wie man es betrachtet...