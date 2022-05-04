Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 86
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TCs nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Top-Fünf-Tabelle nach Handelsqualität:
Was ist mit dem Schared pro?
Es hängt immer noch in der Luft". Es gibt einige Probleme zu lösen, aber ich habe nicht die Mittel, dies zu tun.
Theater ist ein Schauspieler... :-)
Werden/können die Ergebnisse/Schlussfolgerungen/Schlussfolgerungen aus dieser Aktion kommen/nicht kommen ?
Nun, die Idee ist, dass George irgendwann seine 5 Divisions-Champions auswählt und anfängt, wirklich zu handeln.
Nun, das scheint mir eine logische Fortsetzung des Epos zu sein.
Aber vielleicht ist es das nicht...
Freunde, ich habe mich mehr als einmal gefragt: Was sehen Sie unter "Summen"?
Im ersten Beitrag des Threads habe ich das Ziel der TS-Liga klar formuliert - eine Reihe von Systemen zu schaffen, die in der Geschichte getestet werden und in der Demo für einige Zeit gute Ergebnisse zeigen würden. Damit wir aus ihnen wählen können. Das erklärte Ziel - vollständig erfüllt. Wählen Sie - wollen Sie nicht...
Was brauchen Sie noch?
Ich bin den Handel auf dem realen Konto für eine lange Zeit, ich habe bereits gesagt, ich habe ein PAMM, die in tiefen Drawdown war, jetzt - nur in der Drawdown, nur wegen der Liga TS. Ich gehe davon aus, dass ich bis zum Ende des Frühjahrs aus dem Tiefstand herauskomme.
Was Sie wollen, ist mir unklar.
Wahrscheinlich erwarten die Leute, dass Sie einen bestimmten TS aus der Liga nehmen und mit ihm handeln...
Wenn ich falsch liege, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege.
Wenn ich falsch liege, korrigieren Sie mich.
Ich probiere beide aus.
Im Moment, ich habe schon mehr als einmal gesagt - ein TS (ZpnTrendSP) ist ausgewählt, und es funktioniert auf zwei Paare - Eurodollar und Dollaren mit "manueller Hilfe" während der Nachrichten.
