Nun, so wie ich es verstehe, 24 + 3.
Und auf der Demo sofort, wie jetzt, einfach kein System kann in den Bericht zu bekommen, bis es 10 Trades gemacht hat.
Deshalb habe ich wiederholt klargestellt, dass Roman wirklich zu vage ist. Bislang lautet die Lösung wie folgt:
24 Monate zurück, 3 Monate vorwärts, dann finden wir für den besten Pass in diesem Zeitraum die besten Breakeven-Parameter und schützende SL und TP (wo nötig). Wetten auf die Demo, Berichte sind immer noch wöchentlich.
:-)
Warum so vage - alles klar, laut gekauften Tickets!!!
GUT! "Genau das, was der Arzt verordnet hat."
Nur24 Monate - OPTIMIERUNG, 3 Monate vorwärts - Test auf ausgewählte Parameter .
Dies ist nur meine Vision und mein Vorschlag für den Ansatz.
Es gibt keine Vorwärtsoptimierung, es gibt eine Optimierung, es gibt eine Vorwärtsprüfung nach der Optimierung auf die ausgewählten Werte der Eingangsvariablen, und dann wird mit ihnen gehandelt.
24 Monate - Optimierung mit Auswahl der optimalen Werte der Variablen. Darüber hinaus beträgt die Vorwärtsprüfung in Q1 12,5 %. Weiter zum Handel.
Was nicht klar ist - es wird alles in einem Schritt erklärt...
Ich sage euch, ihr versteht euch nicht.
Der Anlasser antwortete, es sei alles in Ordnung. Es gibt allerdings eine 24-monatige Frist. - ist der Zeitraum der Optimierung.
----------------------
Was bedeutet "3 Monate im Voraus - Test an ausgewählten Parametern"??
Dies ist nur meine Vision und ein Vorschlag für den Ansatz.
Es ist nur so, dass Ihre Begriffe nicht sehr gebräuchlich sind.
Es gibt eine Back-Optimierung, d. h. die Auswahl der besten Parameter durch Genetik. Dann gibt es einen Prozess, der als Vorwärtsoptimierung bezeichnet wird. 25 % der besten Kombinationen werden genommen und in einer weiteren Periode ausgeführt. Dann wähle ich aus diesen Pässen den maximalen Pass aus - also einen Pass mit minimaler Qualität (in Rück- und Vorwärtsphasen).
Dieser Satz von Parametern ist der beste für den ausgewählten "reinen" TS.
Dann suchen wir nach Break-even-Parametern, indem wir das gesamte Verfahren (vorwärts und rückwärts) anwenden. Wenn solche Parameter gefunden werden, werden sie zu TS hinzugefügt, wenn nicht, verwendet TS keine Break-even-Parameter.
Der letzte Schritt besteht darin, (auch durch Überschreitung) schützende TP-SL zu bestimmen (wenn sie in "reinen" TS fehlen)
Dieser Parametersatz wird schließlich in den TS-Code eingegeben und für den Demohandel verwendet.
О! :-)
D.h. die Bedingung der benutzerdefinierten Auswahl der besten Werte ist dahin? (Ich meine "eine solche Passage, in der ein Minimum an Qualität (in Vor- und Rücklauf) das Maximum sein wird").
Ich habe mir die Überwachung von Roman angesehen und bin auf dieses Artefakt gestoßen:
Handelt es sich um einen einzigen Magier mit einem ausgeklügelten Algorithmus oder um verschiedene Magier, aber warum haben sie sich dann alle synchronisiert?
Ich wiederhole die Frage.
Ja.
Der Experte in der Forward-Periode sammelt automatisch die Frames und wählt daraus das Maximum aus.
Ich wiederhole die Frage.
Nun, ich weiß nicht, was es ist. Nach den Preisunterschieden zu urteilen, handelt es sich schließlich um verschiedene Zauberer. Und die Tatsache, dass sie zur gleichen Zeit eröffnet wurden, ist nicht verwunderlich, denn es könnte viel Verkehr gegeben haben.
Nun, ich weiß nicht, was sie sind. Nach den Preisunterschieden zu urteilen, handelt es sich immer noch um unterschiedliche Magier. Und die Tatsache, dass sie zur gleichen Zeit eröffnet wurden, ist nicht überraschend, vielleicht gab es eine große Bewegung.
Roman, schlagen Sie bitte die Magie für jeden Auftrag nach.