Differenzialrechnung, Beispiele.
Was ist der Vorteil von RU?
Ich behaupte nicht, dass ich überhaupt einen Vorteil habe.
Meiner Meinung nach:
Wenn wir uns zunächst ein Bild des zu modellierenden Systems (selbst ein komplexes: Flugzeug, Auto) mit einiger Sicherheit vorstellen, ist es bequemer, den Raum sofort zu markieren (z. B. kartesisches System) und das System mit dem gesamten mathematischen Apparat zu modellieren. Der Ansatz "Design von oben".
Wenn man keinen vollständigen Überblick über das System hat ( ich spreche hier von mir selbst ), muss man sich auf die bereits unternommenen Schritte und eine ziemlich enge Sichtweise verlassen. Dies ist näher an der Differenzrechnung (Rekursionsrechnung). Eine "Studie von unten". Algorithmen ermöglichen es, schon anhand weniger Schritte zu verstehen, was im Sinne des"Design from the Top"-Ansatzes geschieht.
In dieser Analogie ist ein neuronales Netz ein System mit Drohnen - Sonden, die Untersuchungen anstellen, einen Weg vorschlagen und ein Gesamtbild vermitteln. Im Laufe der Erkundung trifft es viele programmierte Entscheidungen über die Bedeutung des Beobachteten und die von ihm getroffenen Auswahlen. Ich persönlich bin nicht immer bereit (oder sogar gezwungen :)) ), mich auf die Entscheidungen anderer Leute zu verlassen :)))))
Ich antwortete, so gut ich konnte. )) Nur sind wir wieder einen Schritt von Philo-Sophia entfernt. Ich möchte nicht dorthin gehen. ))
Differenzialrechnung, Beispiele.
Aleksey Panfilov, 2018.01.10 16:51
Ich schlage vor, dass es in diesem Thread keine Philosophie gibt, sondern nur Mathematik, Programmierung, Tests und Optimierung.
SMA by SMA liegt meiner Meinung nach "im Auge des Betrachters", und übrigens auch bei Fourier. Vielleicht kommen wir ja noch dazu.
P/S 01.02.2018 Ich denke, es gibt auch einen Unterschied, versuchen Sie, IhreBanzai.mq4Indikator auf dieser Linie zu wiederholen.
Der SMA ist von Natur aus ein Sägezahn, nur sehr fein, so dass ich bei der zweiten Differenz von der Sägezahnlinie des Indikators ausgehe.
Natürlich können auch die späteren Unterschiede als neue Informationen betrachtet werden.
Allerdings ist mir schon bei der ersten Differenz nicht ganz klar, welche algebraische Linie wir ziehen. Und wenn die "Hebelwirkung" zunimmt, gerät alles durcheinander. ))))
Hier ist zum Beispiel eine weitere Variante der Verwendung von Preiserhöhungen als neue Information. Hier wird das Inkrement ausdrücklich als Differenz gelesen.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
Es ist, als ob wir durch die Anwendung des Polynoms der vierten Potenz auf die ersten Differenzen (Preisschritte) die Potenz zur fünften Potenz (um die Anzahl der Punkte) erhöht hätten.
Differenzialrechnung, Beispiele.
Maxim Dmitrievsky, 2018.01.31 05:37Die Matrix ist einfach degeneriert :) In solchen Fällen wird die Regularisierung verwendet, die Grade werden reduziert
Differenzialrechnung, Beispiele.
Aleksey Panfilov, 2018.01.10 18:34
Ich denke, wir werden zu Expert Advisors und Optimierung kommen.
Zur Optimierung werden wir den in Meldung 51 beschriebenen Indikator um die Möglichkeit ergänzen, die Hebelwirkung der Extrapolation zu ändern. Extrapolation durch Polynom dritten Grades.
Um die Möglichkeiten dieses Indikators zu sehen, verwenden wir den bekanntenMoving Average.mq4 Expert Advisor.
Als einzelnes Signal wird die Kreuzung von zwei Kurven verwendet. Lassen Sie uns einige Änderungen vornehmen:
EURUSD, M15, die 2-Punkte-Spanne ist da:
Tut mir leid, aber ich kann den Code nicht einfügen.
Tut mir leid, aber ich kann den Code nicht ablegen.
EURUSD, M15, die 2-Punkte-Spanne ist da:
Sorry, aber ich kann den Code nicht einfügen
Über die"vier Ziffern"?