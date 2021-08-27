Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 9

Nikolai Semko:
In jedem Fall werden die letzten Balken neu gezeichnet, was bedeutet, dass der Wert des Codes = 0 ist.
Aleksey Panfilov:

Über die "vier Ziffern"?

ja, auf 4

wenn mehr als das, das Signal

 
Renat Akhtyamov:
keine
Sie sind entweder getäuscht oder betrogen worden.
Oder Sie haben eine Zeitmaschine erfunden. Dann herzlichen Glückwunsch!
Sie können mit bloßem Auge erkennen, dass mindestens ein nächster Balken an der Konstruktion des aktuellen Balkens beteiligt ist.
 
Nikolai Semko:
Sie sind entweder wahnhaft oder trügerisch.
Oder Sie haben eine Zeitmaschine erfunden. Dann herzlichen Glückwunsch!
Sie können mit bloßem Auge erkennen, dass mindestens ein nächster Balken an der Konstruktion des aktuellen Balkens beteiligt ist.

zustimmen

am Aufbau des letzten sichtbaren Taktes der nächste, nicht vorhandene Takt beteiligt ist

der nächste Takt fehlt

Ich glaube, es ist das, was in dem Zitat fehlt, das wir sehen.

es ist nur ein letzter Takt versteckt, der nicht länger als 10 Minuten dauert

Ich habe angefangen, es zu berechnen, aber bisher habe ich noch nicht den Kopf dafür gehabt.
 
Renat Akhtyamov:

zustimmen

der nächste Balken ist an der Bildung des letzten sichtbaren Balkens beteiligt, der nicht vorhanden ist

der nächste Takt fehlt.

Ich vermute, dass das Zitat, das wir sehen, genau das ist, was fehlt

nur ein letzter Balken ist versteckt und dauert nicht länger als 10 Minuten

Ich habe angefangen, es zu berechnen, aber bisher habe ich noch nicht den Kopf dafür gehabt.

Hier sehen Sie zum Beispiel eine nachzeichenbare Fourier-Näherung:

Und hier ist ein regulärer, nicht gezeichneter SMA mit einer Periode von 4, aber mit einer Verschiebung nach links um 2:

Das sind alles Spielzeuge und Selbstbetrug

 
Nikolai Semko:

Hier ist zum Beispiel eine neu zeichenbare Fourier-Näherung:

Und hier ist ein regulärer SMA mit einer Periode von 4 und einer Verschiebung nach links um 2:

Das ist alles nur Spielzeug und Selbsttäuschung.

Die Fourier-Approximation ist noch steiler als meine.

Was wird dort neu gezeichnet?

 
Renat Akhtyamov:

Fourier ist noch cooler als meiner.

Was wird neu gezeichnet?

Alles wird neu gezeichnet. Ich habe den Code für diesen Indikator hier abgelegt

Animiertes GIF:


 
Nikolai Semko:

Alles wird neu gezeichnet. Ich habe den Code für diesen Indikator hier abgelegt

Animiertes GIF:

sowohl kühl als auch kühl auf der anderen Seite

/Muss auch Animation lernen

wirklich schwer neu zu zeichnen

Was ist, wenn der Startpunkt der Berechnung an einen bestimmten Zeitstempel gebunden ist?
 
Renat Akhtyamov:

wirklich schwer neu zu zeichnen

Was ist, wenn der Startpunkt der Berechnung an einen bestimmten Zeitstempel gebunden ist?
Die Fourier-Extrapolation in dieser Form ist ein nutzloses Spielzeug.
Vielleicht ist es bei RSI in dieser Form nützlich

 

Um die Dynamik zu sehen.

Derselbe Experte für M15.



