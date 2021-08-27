Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 3
Das ist nicht das, was ich meinte. Ich habe nicht gesagt, dasses sich bei der Interpolation um einen "Tracer" und nicht um eine Regression handelt.
Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht einmal die Bedeutung dieses Satzes.
Ich meinte, dass alle Arten der Interpolation neu gezeichnet werden können (und Ihre Version ist auch neu gezeichnet). Und nicht redrawable ist nur die Verfolgungsspur dieser Interpolationsfunktionen, als meine Worte unterstützt Animation gif - kami. Ich empfehle, sie noch einmal zu studieren. In diesen GIFs ist die Leiterbahn eine zweifarbige blau-violette Linie. Es handelt sich jedoch nicht um eine Interpolationsfunktion. Die blaue Farbe bedeutet, dass die Interpolationsfunktion an diesem Punkt nach oben und die violette nach unten gerichtet ist.
Wenn der Grad des Polynoms = 0 ist, ist diese Spur nur ein gleitender Mittelwert
Diese Puffer werden nicht neu gezeichnet. Bei der ersten handelt es sich um eine Interpolation und bei der zweiten um eine Extrapolation. Wie Sie aus dem Code ersehen können, gibt es einen Wert auf jedem Balken.
(eine ewig quälende Frage, weil es für jeden "Nicht-Künstler" schmerzhaft ist, eine Software für den Markt zu entwickeln :-) es ist einfacher zu schreiben)
Ich habe weitere neu zeichenbare Konstruktionslinien hinzugefügt: erster (rot), zweiter (grau) und dritter (grün) Grad.
Ich hab's:
Das Polynom zweiten Grades (grau) berührt die extrapolierte Linie am letzten Punkt, wie es sollte.
Ich schlage vor, in diesem Thread Indikatoren und Experten für die Differenzrechnung zu sammeln, und zwar im offenen Quellcode.
Wenn es Interesse gibt, werden wir schließlich etwas Nützliches bauen oder zeichnen. :)
Ich habe versucht, den Indikator in einer klareren Form als Beispiel umzuschreiben:
Vergleich des julianischen und des gregorianischen Kalenders mit dem chinesischen Neujahrsfest.
Vergleichen Sie den julianischen und den gregorianischen Kalender mit dem chinesischen Neujahrsfest.
Interessant. Warum? )))
Ziehen Sie eine Parallele zur Differenz- und Differentialrechnung?
Ich denke, das ist durchaus gerechtfertigt. )))
Haben Sie diese Formel schon ausprobiert?
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
Versuchen Sie es mit dieser Formel:
Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5
Versuchen Sie es mit dieser Formel:
Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5
Ich kann auch Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5 + a4X^7, aber was bringt das? Wie rechtfertigen Sie diesen besonderen Ansatz?
Derzeit:
X5 = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4
D.h., ich untersuche die Abhängigkeit des Preises des letzten Balkens (X5) von den Preisen der 4 vorangegangenen Balken (X1, X2, X3, X4) und betrachte die Veränderungen der Verhältnisse a0, a1, a2, a3, a4. Es kommen interessante Dinge zum Vorschein und ich werde bald über die Ergebnisse berichten.
Wie haben Sie das Video gedreht?
(es ist immer eine schmerzhafte Frage, weil es für jeden "Nicht-Künstler" so schmerzhaft ist, eine Software für den Markt zu entwickeln :-) es ist einfacher zu schreiben)
Das Video wurde vom Bildschirm aufgenommen und eine Gif-Datei mit Camtasia 9 erstellt. Es gibt eine Menge Informationen auf Youtube.
Diese Puffer werden nicht neu gezeichnet. Die erste interpoliert, die zweite extrapoliert. Aus dem Code ist ersichtlich, dass es für jeden Balken einen Wert gibt.
Ja, ich habe mich geirrt. Ich dachte, Sie würden wirklich eine Annäherung verwenden. Ich habe mir Ihren Code genauer angesehen und festgestellt, dass es sich nicht um eine Annäherung, sondern nur um eine triviale Mittelwertbildung handelt, wenn auch eine sehr ungewöhnliche. Danach verschieben Sie die violette Linie und die rote Linie um 72 Balken nach links und beenden das Zeichnen des roten Schweifs von 92 Balken, der mit jedem neuen Balken neu gezeichnet wird. Die blaue Linie wird aus der verschobenen violetten Linie gebildet. Übrigens ist es korrekter, den Schlusskurs und nicht den Eröffnungskurs zu verwenden. Wenn Sie zu close wechseln, können Sie sofort sehen, dass bei jedem Tick der rote Schweif von 92 Balken springt.
Die Verschiebung der gleitenden Durchschnitte nach links hat keinen Nutzen und keine praktische Anwendung. Sie dient nur der Schönheit, der Passform und dem Charme.
Ich muss den Unterschied zwischen Angleichung und Glättung verstehen. Bei der Approximation werden die Koeffizienten einer Funktion (Polynom, Fourier, Bezier, Spline usw.) für ein bestimmtes Datenintervall berechnet, und in der Regel ändern sich diese Koeffizienten, wenn sich mindestens ein Datenwert ändert, so dass die Funktion über das gesamte Intervall der beobachteten Daten neu gezeichnet wird. Bei der Mittelwertbildung wird jedoch nur ein aktueller Punkt auf der Grundlage der vorherigen Daten berücksichtigt; daher wird die Mittelwertbildung (Glättung) nicht neu gezeichnet, sondern bleibt im Gegensatz zur Annäherung immer hinter den Daten zurück.
Und ich verstehe nicht, was ein Polynom bestimmten Grades und das Newtonsche Binom damit zu tun haben, wenn es nicht einmal im Code Grade gibt.
Hallo, Jungs.
Nein, das ist natürlich alles sehr interessant. Vom Standpunkt der Beschäftigung aus betrachtet, gibt es jedoch verschiedene Tricks, um das Ergebnis zu übertragen und Linien in der vergangenen Periode zu ziehen. In Ihrem Beispiel { (Like)a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer [i+1+z] und TD. Wozu kann das führen? Richtig! Um das Ergebnis beim letzten Tick zu erhalten und es nur im Diagramm verwenden zu können. In Form eines ganz erstaunlichen Bildes.