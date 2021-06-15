1200 Abonnenten!!! - Seite 183
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ja, im Grunde ist es ein Zickzack, mit ein paar Verbesserungen:)
Das ist es, was ich mit diesen Wellen meine: Bewegung+Rückstoß=Welle.
Oh. Solche Wellen spülen die Ablagerung weg.
Oh. Solche Wellen werden die Ablagerungen wegspülen.
Also, großes Schiff, kleine Lose.
Keine 67-jährige Geschichte, aber auch eine anständige...
Wenn ich eine lange und schöne Offline-Geschichte sehe, beginne ich zu zweifeln. Können Sie dem Wort eines Brokers und eines Signalanbieters vertrauen, wenn es um Geld geht? Der Beginn der Geschichte sollte mit dem Beginn der Überwachung beginnen, so dass viele Betrügereien vermieden werden können...
Ist das jetzt eine regelmäßige Sache? :)
Ist das jetzt eine regelmäßige Sache? :)
Nun, er machte sich Sorgen um die Abonnenten, am Montag riet er, alles nach seinen Anweisungen zu tun.
Ich habe heute die Hecke entfernt und... Kein Glück.
Oh. Solche Wellen werden die Ablagerungen wegspülen.
Nun, er kümmerte sich um die Abonnenten und riet ihnen am Montag, alles nach seinen Anweisungen zu tun.
Ich habe heute die Hecke entfernt und... Kein Glück.
Schlecht...Auch Bush ist ins Straucheln geraten...
Schlecht...Auch Bush ist ins Straucheln geraten...
Er hat damit begonnen, aber bisher noch nicht einmal einen Drawdown von 10 % erreicht. Allerdings sind seine monatlichen Gewinne erheblich gesunken. Die Abonnenten sind bereits abgewandert und ärgern sich darüber, dass die Abonnementgebühr die Einnahmen aus seinem Signal nicht deckt.