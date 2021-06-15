1200 Abonnenten!!! - Seite 183

Neuer Kommentar
 
Aleksei Stepanenko:

Ja, im Grunde ist es ein Zickzack, mit ein paar Verbesserungen:)

Das ist es, was ich mit diesen Wellen meine: Bewegung+Rückstoß=Welle.

Oh. Solche Wellen spülen die Ablagerung weg.

 
Gehen Sie zu Signale-MT4-geben Sie "NatureFo" ein (unvollständiger Servername, aber das reicht aus). 5 Signale. Alles über vietnamesische Jungs, die kürzlich (sozusagen in zwei Wellen - im August und September) zamonitored wurden. Einige haben sogar schon Bewertungen (obwohl das wahrscheinlich normal ist). Die Geschichte von Domonitoring ist nicht 67 Jahre alt, sondern auch anständig...
 
Uladzimir Izerski:

Oh. Solche Wellen werden die Ablagerungen wegspülen.

Also, großes Schiff, kleine Lose.

Jewhenii Levchenko:
Keine 67-jährige Geschichte, aber auch eine anständige...

Wenn ich eine lange und schöne Offline-Geschichte sehe, beginne ich zu zweifeln. Können Sie dem Wort eines Brokers und eines Signalanbieters vertrauen, wenn es um Geld geht? Der Beginn der Geschichte sollte mit dem Beginn der Überwachung beginnen, so dass viele Betrügereien vermieden werden können...

 

Ist das jetzt eine regelmäßige Sache? :)


 
Yevhenii Levchenko:

Ist das jetzt eine regelmäßige Sache? :)


Nun, er machte sich Sorgen um die Abonnenten, am Montag riet er, alles nach seinen Anweisungen zu tun.


Ich habe heute die Hecke entfernt und... Kein Glück.

 
Ich frage mich, ob heute viele Leute an den Signalen lecken... )
 
Uladzimir Izerski:

Oh. Solche Wellen werden die Ablagerungen wegspülen.

+ Wie poetisch das ist.
 
Vasiliy Pushkaryov:

Nun, er kümmerte sich um die Abonnenten und riet ihnen am Montag, alles nach seinen Anweisungen zu tun.

Ich habe heute die Hecke entfernt und... Kein Glück.

Schlecht...

Auch Bush ist ins Straucheln geraten...
 
Yevhenii Levchenko:

Schlecht...

Auch Bush ist ins Straucheln geraten...
Er hat angefangen, aber er hat noch nicht einmal einen Drawdown von 10 % erreicht. Allerdings sind seine monatlichen Gewinne erheblich gesunken. Er hat bereits begonnen, Abonnenten zu verlieren, die sich darüber ärgern, dass die Abonnementgebühr die Einnahmen aus seinem Signal nicht deckt.
[Gelöscht]  
Vasiliy Pushkaryov:
Er hat damit begonnen, aber bisher noch nicht einmal einen Drawdown von 10 % erreicht. Allerdings sind seine monatlichen Gewinne erheblich gesunken. Die Abonnenten sind bereits abgewandert und ärgern sich darüber, dass die Abonnementgebühr die Einnahmen aus seinem Signal nicht deckt.
Kein einziges Terminal ist in der Lage, ein solches Pipsing zu bewältigen.
1...176177178179180181182183184185186187188189190...230
Neuer Kommentar