1200 Abonnenten!!! - Seite 207
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
FXOpen-Real2 ist ein Mikrokonto-Server, verstehen Sie das Wort Mikro? (cents)
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
Alle Währungspaare haben einen Punkt im Namen - das ist ein Zeichen für ein Mikrokonto. Der Broker ist zu arm, um einen separaten Server für Mikrokonten zu unterhalten, und er hat beschlossen, einen Punkt am Ende des Währungspaares hinzuzufügen.
Die Frage ist, warum ein Mikrokonto für ein Bezahlsignal verfügbar ist? Wahrscheinlich, weil der Server für echte und Mikrokonten derselbe ist? Nun, Sie können Konten mit Währungspaaren mit einem Punkt am Ende filtern, oder ist das kompliziert?
Ist der jüngste Einbruch des Sp500 für alle ein Grund zur Sorge?
Wir dachten, der Rückgang würde sich fortsetzen. Doch der Euro hat sich gedreht.
werden die Anti-Trends wieder weinen? weder das Buch noch das Leben lehrt dich das.
Wenn Sie auf den Trend setzen, können Sie nur verlieren, wenn er sich ändert, sobald
werden die Anti-Trends wieder weinen? weder das Buch noch das Leben lehrt dich das.
Wenn Sie auf den Trend setzen, können Sie nur verlieren, wenn er sich einmal ändert.
hätte der Trend die gesamte Zeit bis zu diesem Zeitpunkt verloren.
Die Trendindikatoren hätten die ganze Zeit über verloren, bis zu diesem Zeitpunkt.
Ich habe nicht bemerkt, dass auf meinem Indikator, der Kurs muss sich sehr falsch verhalten, um den Indikator zu brechen, und ich vertraue ihm mehr als meine FreundeIch denke oft, der Markt gehorcht ihm)
Sie suchen an der falschen Stelle.
Sie sehen sich das Ergebnis an:
und das Ergebnis ist sehr gut, ich denke, er wird mehr Abonnenten haben, und nicht ein paar mehr, und er wird beides verdienen.
er hat viel Geld, er hat viele Kunden, die gierig und dumm sind, er hat vielleicht mehr als ein Dutzend Abonnenten, und es ist nicht schlimm, 100 Pfund auf das Konto einzuzahlen, und es wird als 10k angezeigt, und jeder denkt, OOOOOOOOOOOogo GOOOOOOOO, das ist der Saldo, man kann ihm vertrauen.
Zeigen Sie mir, wer wirklich mit einem 10K-Guthaben für das ganze Kotelett handelt? Zeigen Sie mir einen solchen Kerl? der einen 50-80% Drawdown auf einem 10K-Konto ohne Probleme zulässt? ich möchte diesen Millionär sehen.
Zeigen Sie mir jemanden, der wirklich mit einem 10K-Guthaben für den gesamten Cutoff handelt? Zeigen Sie mir jemanden, der 50-80% Drawdown auf einem 10K-Konto ohne Probleme zulässt? Ich möchte diesen Millionär sehen.
Hören Sie endlich auf zu jammern. Du weißt, was einem schlechten Tänzer im Weg steht.
Bei einem Cent-Konto sollten Sie es wenigstens genauso machen. 217 Mal Ihre hart verdienten Cents erhöhen.
Hören Sie endlich auf zu jammern. Du weißt, was einem schlechten Tänzer im Weg steht.
Auf einen Cent, mindestens das Gleiche tun, erhöhen Sie Ihre hart verdienten Cent 217 mal.
Haben Sie die "Nachfüllung" nicht gesehen?