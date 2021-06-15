1200 Abonnenten!!! - Seite 85
Kann jemand die Cent-Signale noch einmal erklären oder nicht? Es gibt viele davon, und einige haben sogar eine Beschreibung, in der es heißt: Cent-Konto.
Ich glaube, der Server des Brokers bestimmt automatisch, ob es sich um Cent oder Nicht-Cent handelt.
Wenn der Broker Cent ist, dann kann das reale Konto dieses Signal nicht für das Geld abonnieren(es sei denn, das Signal wurde erstellt, bevor die Regel durchgesetzt wurde), während Sie mit einem Demo-Konto kostenlos abonnieren können. Also, Cent-Signale = Demo-Signale für Abonnenten.
Im Falle eines Fehlers ist es besser, sich an den Dienst zu wenden.
Ich habe ein Skript geschrieben, das den Verlauf der Signale im Chart anzeigt. Dieses Signal zeigt, dass es Momente gab, die kurz vor dem Zusammenbruch standen.
Absenkung im August
es handelt sich nicht um einen maschinellen Handel, am Freitag hatte sie eine Notiz in den Nachrichten, dass heute - d.h. am Freitag - kein Handel stattfand, da sonst die Bewegung zu einem Stop-out führte
Ich denke, sie betrachtet die Fundamentaldaten, auf jeden Fall Roulette, der Preis kann an jedem anderen Tag in die falsche Richtung gehen
Die nächsthöhere Zahl von Abonnenten kommt ebenfalls meist nachts, nimmt wenig mit und geht an der Grenze.
Gutes Drehbuch.
Gutes Drehbuch.
Der Mann hat mit einem Skript und einer Analyse mehr Signale für den Dienst erzeugt als der Dienst selbst ))
Ich unterstütze Sie, solche Screenshots zeigen die Robustheit des Systems von Anfang bis Ende.
Und das Boot? Und der Hubschrauber? Sie wollen mich beleidigen?