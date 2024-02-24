Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2685
Du hast natürlich Recht. Warum sich die Mühe machen, wenn es nicht einmal einen Hauch von Verarbeitbarkeit gibt. Ich habe es versucht, es ist nicht gut.
und auf so alte Weise.
Mit welchen Mitteln?
Auf alten Büchern, zum Beispiel, technische Analyse, Martingale aller Art, auf Indikatoren.
Dokumentation über die neuen Funktionen der eingebauten Matrizen und Vektoren veröffentlicht:
Bitte gehen Sie die Beschreibungen der einzelnen Funktionen durch.
Wenn Sie uns Ihre Kommentare und Ideen mitteilen können, wären wir Ihnen sehr dankbar.
Renat, könnten Sie mir bitte sagen, ob mehrdimensionale Matrizen nicht verfügbar sind?
Dabei stellt die Matrix einen n-dimensionalen Raum dar.
Eine mehrdimensionale Darstellung wäreschön.
matrix matrix_a(4, 8, 3);
Man kann die üblichen Standard-Arrays bis zur 4. Dimension oder eigene Klassen verwenden. Aber die Mathematik müsste man schon selbst machen.
Wir haben mit der grundlegenden Mathematik von Vektoren und Matrizen einen guten Job gemacht. Wenn die Entwickler diese verwenden, werden 99 % des Bedarfs gedeckt.
Natürlich werden wir die Menge der Matrizen weiter ausbauen.
Die neuen sind nicht besser.
Woher weiß ich, ob dieses Signal Alpha hat?
Ich habe keine Initialisierung durch Array-Werte gefunden, es wäre bequem, Schleifen loszuwerden.
Zum Beispiel müssen Sie Werte aus dem Indikatorpuffer in einen Vektor oder eine Matrix übertragen.
Bis jetzt habe ich keine weiteren Fragen, alles ist gut beschrieben.
Die nächste Gruppe von Funktionen ist der verschiedene Austausch zwischen MqlRates, MqlTick usw., einschließlich des direkten Empfangs von Preisdaten in Vektoren und Matrizen.
Der Artikel mit ausführlichen Beispielen ist fast fertig.