Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2685

Neuer Kommentar
[Gelöscht]  
mytarmailS #:
Du hast natürlich Recht. Warum sich die Mühe machen, wenn es nicht einmal einen Hauch von Verarbeitbarkeit gibt. Ich habe es versucht, es ist nicht gut.
Das ist normal im Devisenhandel. Die Leute basteln ständig an Algorithmen herum, manchmal haben sie Glück.
 
Maxim Dmitrievsky #:
und auf so alte Weise.
Auf welche Weise?
[Gelöscht]  
mytarmailS #:
Mit welchen Mitteln?
Durch alte Bücher wie die technische Analyse, Martingale aller Art, durch Indikatoren.
Wenn man einen Trend trifft, macht man Geld, oder umgekehrt.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Auf alten Büchern, zum Beispiel, technische Analyse, Martingale aller Art, auf Indikatoren.
Trifft man einen Trend, macht man Geld, oder umgekehrt.
Die neuen sind nicht besser.
 
Renat Fatkhullin #:

Dokumentation über die neuen Funktionen der eingebauten Matrizen und Vektoren veröffentlicht:

Bitte gehen Sie die Beschreibungen der einzelnen Funktionen durch.

Wenn Sie uns Ihre Kommentare und Ideen mitteilen können, wären wir Ihnen sehr dankbar.

Renat, könnten Sie mir bitte sagen, ob mehrdimensionale Matrizen nicht verfügbar sind?
Dabei stellt die Matrix einen n-dimensionalen Raum dar.

Eine mehrdimensionale Darstellung wäreschön. 

matrix   matrix_a(4, 8, 3);

nm

 
Roman #:

Renat, können Sie mir bitte sagen, ob mehrdimensionale Matrizen nicht verfügbar sind?
Wenn die Matrix ein n-dimensionaler Raum ist.

Eine mehrdimensionale Darstellung wäre schön.

Man kann die üblichen Standard-Arrays bis zur 4. Dimension oder eigene Klassen verwenden. Aber die Mathematik müsste man schon selbst machen.

Wir haben mit der grundlegenden Mathematik von Vektoren und Matrizen einen guten Job gemacht. Wenn die Entwickler diese verwenden, werden 99 % des Bedarfs gedeckt.

Natürlich werden wir die Menge der Matrizen weiter ausbauen.

[Gelöscht]  
mytarmailS #:
Die neuen sind nicht besser.
Lesen Sie, welches Programm Sie brauchen, um das Quantum zu bestehen, finden Sie es. Natürlich einen eigenen Tester schreiben 😁, Regressions- und Korrelationsanalyse, Risikobewertung, Bonus maschinelles Lernen.
Kein Wort mehr über DSP. Besser oder nicht besser... das ist jetzt die de facto Basis, um wenigstens eine Perspektive zu haben, dann kann der Junior eingestellt werden, um Berichte auszufüllen.
 

Woher weiß ich, ob dieses Signal Alpha hat?


[Gelöscht]  
Renat Fatkhullin #:

Dokumentation über die neuen Funktionen der eingebauten Matrizen und Vektoren veröffentlicht:

Bitte gehen Sie die Beschreibungen der einzelnen Funktionen durch.

Wenn Sie uns Ihre Kommentare und Ideen mitteilen können, wären wir Ihnen sehr dankbar.

Ich habe keine Initialisierung durch Array-Werte gefunden, es wäre bequem, Schleifen loszuwerden.

Zum Beispiel müssen Sie Werte aus dem Indikatorpuffer in einen Vektor oder eine Matrix übertragen.

Bis jetzt habe ich keine weiteren Fragen, alles ist gut beschrieben.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Ich habe die Initialisierung durch Array-Werte nicht gefunden, es wäre praktisch, Schleifen loszuwerden.

Zum Beispiel müssen Sie Werte aus dem Indikatorpuffer in einen Vektor oder eine Matrix übertragen

Bis jetzt habe ich keine weiteren Fragen, alles ist gut beschrieben.

Die nächste Gruppe von Funktionen ist der verschiedene Austausch zwischen MqlRates, MqlTick usw., einschließlich des direkten Empfangs von Preisdaten in Vektoren und Matrizen.

Der Artikel mit ausführlichen Beispielen ist fast fertig.

1...267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692...3399
Neuer Kommentar