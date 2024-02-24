Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2690
Was meinen Sie mit "nicht seriös"? 3-stöckige neuronale Netze natürlich, aber es ist auch nicht seriös, sie für Zeitreihen zu verwenden. Einfache trainierte Modelle sind leicht übertragbar
Natürlich müssen Sie genauer werden. Bei einfachen Modellen wie logistischen Regressionen, Holzmodellen usw. ist dies wahrscheinlich möglich. Aber ich spreche von ernsthaften Modellen sowohl für TK als auch für Tabellendaten. Diese beiden Bereiche haben sich inzwischen stark aufgeteilt und spezialisiert. Für tabellarische Daten, die hauptsächlich im maschinellen Lernen verwendet werden, ist TabNet(Papier, Implementierungen (py) 1, 2, 3) sehr vielversprechend. Und eine Menge anderer Pakete, die großartige Ergebnisse liefern. Hier ist eine Liste der Pakete, die ich erforscht habe und teilweise verwende.
Ich verwende nicht alle davon, hauptsächlich wegen der begrenzten Leistungsfähigkeit der Maschine und persönlicher Vorlieben. Für mich ist es uninteressant, länger als eine Stunde zu trainieren und zu optimieren.
Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, diese Modelle auf MCL zu übertragen. Und hier kommt man nicht umhin, eine Infrastruktur für die Verknüpfung von MKL<->Python zu schaffen.
Das ist ein kleiner Exkurs, aber das Thema ist für mich wichtig.
Der Hauptgedanke, ich wiederhole: Jeder Entwickler, ob Freiberufler, Marketer oder Forex-/Krypto-/Aktienhändler, hat seine "Lieblingssprache" und seine "Lieblingsfahrräder" mit Krücken dazu. Wir müssen unsere Erfahrungen austauschen und nicht darüber streiten, was besser ist. Und schon gar nicht über die Zukunft der JA schwadronieren.
Und nehmen Sie die Bemerkung nicht als persönliche Beleidigung. Es ist nicht im Kindergarten.
Viel Glück für alle.
Tabellarische Daten != Zeitreihen als Tabellen, das sind doch unterschiedliche Dinge
Natürlich sind tabellarische Daten und Zeitreihen unterschiedliche Dinge.
Und man kann nicht damit argumentieren.
Besonders witzig sind Artikelserien wie Neuronales Netz ist einfach. Als Beispiel für die Programmierung auf MKL - gut, aber für die Praxis - null. Na ja, das ist ja schon mal ein Grund zum Meckern.
Viel Glück an alle
Lesen Sie es, wenn Sie es noch nicht gesehen haben.
es gibt eine Rangliste der Klassifizierer
https://www.timeseriesclassification.comSoweit ich mich erinnere, standen die neuronalen Netze nicht an der Spitze der Liste
TabNet ist in hohem Maße abhängig vom Datensatz und den ausgewählten Merkmalen
Manchmal fast kein Unterschied zu anderen Klassifikatoren
Ich hätte also gerne mehr Spezifität, wenn ich auf die Anwendung von etwas dränge. Ist dieser Klassifikator so viel besser.
https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf
Ich habe ähnliche Architekturen für die Synthese neuer Daten ausprobiert. Alle neuronalen Netze schnitten bei Forex-Zeitreihen schlechter ab als GMM (weniger plausibel). Bei einfachen tabellarischen Daten funktionierten sie hingegen gut. Ich weiß nicht mehr, ob es dort Tabnet gab.Deshalb habe ich eine Klarstellung geschrieben, dass tabellarische Daten != Zeitreihen in Form von Tabellen, die Ergebnisse schlechter sein werden.
Wovon sprechen Sie? Krypto-Börsen (insbesondere Binance) bietet...
Ich habe auch darüber nachgedacht, meine Nase in die Bibeln zu stecken, aber ich habe darüber nachgedacht und es tut mir leid für die Zeit...
Wenn Sie ironisieren, schauen Sie zuerst, was Sie selbst getan haben... und in der Tat nichts, Sie haben Pakete in R gedreht.
Sie können Pakete an einander auf einem anderen Forum zu werfen, ich denke, nichts wird in Bezug auf die Entwicklung von MO im Handel ändern.
Wenn man R verwendet, ist das Produkt so cool, dass es eine Schande ist, es zu verkaufen 😁.
Ich stimme voll und ganz zu, dass das Endprodukt (für mt5) aus einer ex5-Datei ohne irgendwelche Integrationen und (vorzugsweise) ohne zusätzliche Dateien bestehen sollte. Die Geschichte, wie man es bekommt, ist nicht so wichtig - die Hauptsache ist, dass es funktionieren sollte (oder verkauft wird).
Ich stimme zu und denke, das ist der richtige Weg. Alles sollte in der Exe sein, sie sollte nichts nach oben ziehen. Andernfalls handelt es sich nicht um ein Produkt für den Verkauf.
Sag das mal amazon und google. Dass sie ihr Geschäft nicht richtig aufbauen und ihre Infrastruktur falsch ist :-)