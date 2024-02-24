Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2688
Die Logik der Einführung der Python-Integration bestand darin, einige spezifische Anforderungen einer ganz bestimmten Stiftung zu erfüllen. Eine engere Integration passt eindeutig nicht in das Geschäftsmodell von metaquote und wird daher nicht stattfinden, und die Versuche, ihnen "das Geschäft beizubringen", werden wie immer vergeblich und auf amüsante Weise naiv sein.
Wenn Sie meinen Rat befolgen, werden Sie Zeit und Nerven sparen.
Der hervorgehobene Satz klingt komisch.
Und schreiben Sie mir nicht den Wunsch zu, jemanden zu belehren oder um etwas zu bitten. Ich denke nur nach und gebe meine Einschätzung ab. Dass das Projekt den Höhepunkt seiner Entwicklung bereits überschritten hat, ist offensichtlich. Das Thema Krypto ist gescheitert, das Thema ML ist in der Aufholjagd, eine normale Browserversion gibt es nicht und wird es wohl auch nicht geben.
Webterminal modern hier: https://www.mql5.com/ru/trading
Das Krypto-Thema wird jede Woche von Spielern en masse verputzt und auf den juristischen Boden geholt. Deshalb fassen wir es nicht an. Wir diskutieren dieses Thema nicht.
Beim ML-Thema sind wir nicht im Nachholbedarf, sondern in der Qualität derer, die das Thema bearbeiten und ganzheitliche Lösungen anbieten. Mal sehen, was wir in den nächsten 6 Monaten konsequent aufbauen werden.
Nur wenige Sprachen haben die nativen Typen Vektor, Matrix, Komplex und Operationen darauf. Es ist schwierig, maschinelles Lernen ohne diese zu entwickeln.
Verbrauchern anzubieten, Python + Tensorflow (+CUDA zum Nachtisch) einzusetzen, ist Selbstmord und die Unfähigkeit, die Früchte ihrer Arbeit zu schützen und zu verkaufen.
Aber wir streben eine *.ex5-Datei in einem gemeinsamen Terminal an, ohne die Notwendigkeit, etwas Zusätzliches hinzuzufügen. Und OpenCL-Unterstützung deckt die breiteste Palette von Beschleunigern im Gegensatz zu CUDA.
Wie unterscheidet sich dieses Paket von dem neuen Paket https://github.com/Kinzel/mt5R?
Das Paket ist keineswegs neu und wurde offenbar (wie die meisten) vom Autor aufgegeben. Die letzte Aktivität war vor 1,5 Jahren. R ist so gefragt, dass es nur vom Hype angetrieben wird.
Habe kurz reingeschaut - Kinzels Paket setzt Datenaustausch über Dateien oder (wenn *.mqh im Projekt fehlt) über Socket voraus; Origineller Ansatz - nicht alle Quelldateien zu veröffentlichen :-)
Der hervorgehobene Satz klingt lächerlich.
Ich stimme zu, aber das Komische ist, dass er der wahren Geschichte entspricht.
... Crypto-Thema ist gescheitert, mit ML-Thema in der Rolle der Aufholjagd, es gibt keine normale Browser-Version und, wie es scheint, wird es auch keine mehr geben.
Und es gibt auch seit langem Probleme mit dem Handel von Börseninstrumenten (mit dem ewigen Hin und Her von Metaquotes zu Brokern und zurück). Aber mit dem Forex-Handel für Privatkunden ist alles in Ordnung, was irgendwie auf den Punkt kommt.
Dort ist alles veröffentlicht, Sie haben nicht genau hingeschaut...
Oups...nicht von der Terminalauslieferung, und es ist nicht im Paket enthalten.
Nun, es spielt keine Rolle. IMHO sollten solche Dinge durch Middle-ware gelöst werden - zumindest Zwischenbasen. Das Terminal liefert Historie und Kurse, trifft Entscheidungen/Prognosen und handelt darauf. Ausgereifte und getestete Tools führen die Berechnungen durch. Normale "Arbeitsteilung" und die Infrastruktur dafür ist vorhanden. Nicht umsonst, aber da :-) Mit Ausnahme des Terminals, versteht sich. Ansonsten können Sie so viele Gigabytes und Teraflops mieten, wie Sie brauchen, und berechnen, was immer Sie wollen, was immer Sie können.
Das mt-R war irgendwann nur noch eine Terminal-Lösung - es hat R gestartet und per Pipe mit ihm kommuniziert. Wahrscheinlich ist es das immer noch
Wie unterscheidet sich dieses Bündel von dem neuen Paket https://github.com/Kinzel/mt5R?
Sie scheinen unterschiedliche Bereiche zu haben - in Ihrem Link den Handel und das Abrufen von Kursen und in meinem - den Austausch von Arrays und die Ausführung von Befehlen in R.
Es kann auch wichtig sein, dass in C# können Sie mit R in mt-R-Stil (einige Portabilität) arbeiten