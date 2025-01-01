Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikStatistische Eigenschaften
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathMoments
- MathMedian
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
Statistische Eigenschaften
Diese Gruppe von Funktionen berechnet die Standardmerkmale der Elemente eines Arrays:
- Mittelwert,
- Varianz,
- Schiefe,
- Kurtosis,
- Median,
- durchschnittliche Abweichung und
- Standardabweichung.
|
Funktion
|
Beschreibung
|
Berechnet den Mittelwert (erstes Moment) der Elemente eines Arrays
|
Berechnet die Varianz (zweites Moment) der Elemente eines Arrays
|
Berechnet die Schiefe (drittes Moment) der Elemente eines Arrays
|
Berechnet die Kurtosis (viertes Moment) der Elemente eines Arrays
|
Berechnet die ersten 4 Momente (Mittelwert, Varianz, Schiefe, Kurtosis) der Elemente eines Arrays
|
Berechnet den Medianwert der Elemente eines Arrays
|
Berechnet die Standardabweichung der Elemente eines Arrays
|
Berechnet die durchschnittliche Abweichung der Elemente eines Arrays