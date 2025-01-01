DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikStatistische Eigenschaften 

Statistische Eigenschaften

Diese Gruppe von Funktionen berechnet die Standardmerkmale der Elemente eines Arrays:

  • Mittelwert,
  • Varianz,
  • Schiefe,
  • Kurtosis,
  • Median,
  • durchschnittliche Abweichung und
  • Standardabweichung.

Funktion

Beschreibung

MathMean

Berechnet den Mittelwert (erstes Moment) der Elemente eines Arrays

MathVariance

Berechnet die Varianz (zweites Moment) der Elemente eines Arrays

MathSkewness

Berechnet die Schiefe (drittes Moment) der Elemente eines Arrays

MathKurtosis

Berechnet die Kurtosis (viertes Moment) der Elemente eines Arrays

MathMoments

Berechnet die ersten 4 Momente (Mittelwert, Varianz, Schiefe, Kurtosis) der Elemente eines Arrays

MathMedian

Berechnet den Medianwert der Elemente eines Arrays

MathStandardDeviation

Berechnet die Standardabweichung der Elemente eines Arrays

MathAverageDeviation

Berechnet die durchschnittliche Abweichung der Elemente eines Arrays