DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikGeometrische Verteilung 

Geometrische Verteilung

In diesem Abschnitt sind Funktionen für die geometrische Verteilung beschrieben. Mit diesen Funktionen können Dichte, Wahrscheinlichkeit und Quantile berechnet und Pseudozufallszahlen auf Basis der geometrischen Verteilung erzeugt werden. Die geometrische Verteilung wird mit der folgenden Funktion beschrieben:

pdf_geometric_distribution

wobei:

  • x — Wert der Zufallsvariablen (integer)
  • p — Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test

DemoGeometricDistribution

Man kann sowohl einzelne Zufallsvariablen berechnen, als auch mit Arrays von Zufallsvariablen arbeiten.  

Funktion

Beschreibung

MathProbabilityDensityGeometric

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der geometrische Verteilung

MathCumulativeDistributionGeometric

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der geometrische Verteilung

MathQuantileGeometric

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der geometrischen Verteilung für eine angegebene Wahrscheinlichkeit

MathRandomGeometric

Erzeugt eine Pseudozufallszahl/ein Array für Pseudozufallszahlen auf Basis der geometrische Verteilung

MathMomentsGeometric

Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der geometrische Verteilung

Beispiel:

#include <Graphics\Graphic.mqh>
#include <Math\Stat\Geometric.mqh>
#include <Math\Stat\Math.mqh>
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input double p_par=0.2;      // Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Ereignisses in einem Test
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Anzeige des Preischarts deaktivieren
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);
//---  
   MathSrand(GetTickCount());
//--- Stichprobe einer zufälligen Größe erzeugen
   long chart=0;
   string name="GraphicNormal";
   int n=1000000;       // Anzahl der Werte in der Stichprobe
   int ncells=47;       // Anzahl der Intervalle im Histogramm
   double x[];          // Zentren der Intervalle des Histogramms
   double y[];          // Anzahl der Werte aus der Stichprobe, die innerhalb des Intervalls liegen
   double data[];       // Stichprobe 
   double max,min;      // der höchste und der niedrigste Werte in der Stichprobe
//--- Stichprobe aus der geometrischen Verteilung erhalten
   MathRandomGeometric(p_par,n,data);
//--- Daten für das Zeichnen des Histogramms berechnen
   CalculateHistogramArray(data,x,y,max,min,ncells);
//--- Grenzen der Sequenz und Schritt für das Zeichnen einer theoretischen Kurve erhalten
   double step;
   GetMaxMinStepValues(max,min,step);
   PrintFormat("max=%G min=%G",max,min);
//--- theoretisch berechnete Daten im Intervall [min,max] erhalten
   double x2[];
   double y2[];
   MathSequence(0,ncells,1,x2);
   MathProbabilityDensityGeometric(x2,p_par,false,y2);
//--- skalieren
   double theor_max=y2[ArrayMaximum(y2)];
   double sample_max=y[ArrayMaximum(y)];
   double k=sample_max/theor_max;
   for(int i=0; i<ncells; i++)
      y[i]/=k;
//--- Charts ausgeben
   CGraphic graphic;
   if(ObjectFind(chart,name)<0)
      graphic.Create(chart,name,0,0,0,780,380);
   else
      graphic.Attach(chart,name);
   graphic.BackgroundMain(StringFormat("Geometric distribution p=%G",p_par));
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- Autoskalierung der X-Achse deaktivieren
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Max(max);
   graphic.XAxis().Min(min);
//--- plot all curves
   graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_HISTOGRAM,"Sample").HistogramWidth(6);
//--- und nun die theoretische Kurve der Verteilungsdichte zeichnen
   graphic.CurveAdd(x2,y2,CURVE_LINES,"Theory");
   graphic.CurvePlotAll();
//--- plot all curves
   graphic.Update();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Calculate frequencies for data set                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateHistogramArray(const double &data[],double &intervals[],double &frequency[],
                             double &maxv,double &minv,const int cells=10)
  {
   if(cells<=1) return (false);
   int size=ArraySize(data);
   if(size<cells*10) return (false);
   minv=data[ArrayMinimum(data)];
   maxv=data[ArrayMaximum(data)];
   double range=maxv-minv;
   double width=range/cells;
   if(width==0) return false;
   ArrayResize(intervals,cells);
   ArrayResize(frequency,cells);
//--- Zentren der Intervalle setzen
   for(int i=0; i<cells; i++)
     {
      intervals[i]=minv+i*width;
      frequency[i]=0;
     }
//--- Frequenzen des Auftretens innerhalb des Intervalls füllen
   for(int i=0; i<size; i++)
     {
      int ind=int((data[i]-minv)/width);
      if(ind>=cells) ind=cells-1;
      frequency[ind]++;
     }
   return (true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Calculates values for sequence generation                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetMaxMinStepValues(double &maxv,double &minv,double &stepv)
  {
//--- die absolute Spannweite der Sequenz berechnen, um die Genauigkeit der Normalisierung zu erhalten
   double range=MathAbs(maxv-minv);
   int degree=(int)MathRound(MathLog10(range));
//--- den höchsten und den niedrigsten Wert mit der angegebenen Genauigkeit normalisieren
   maxv=NormalizeDouble(maxv,degree);
   minv=NormalizeDouble(minv,degree);
//--- den Schritt der Erzeugung einer Sequenz auch basierend auf der angegebenen Genauigkeit setzen
   stepv=NormalizeDouble(MathPow(10,-degree),degree);
   if((maxv-minv)/stepv<10)
      stepv/=10.;
  }