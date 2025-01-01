Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCHashMap<TKey,TValue>ContainsKey AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsKey Stellt fest, ob die Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel beinhaltet. bool ContainsKey( TKey key // ключ ); Parameter key [in] Schlüssel. Rückgabewert Gibt true zurück, wenn ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel in der Hashtabelle vorhanden ist, andernfalls false. Contains ContainsValue