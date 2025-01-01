DokumentationKategorien
Stellt fest, ob die Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel beinhaltet.

bool ContainsKey(
   TKey  key     // ключ
   );

Parameter

key

[in]  Schlüssel.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel in der Hashtabelle vorhanden ist, andernfalls false.