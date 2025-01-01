DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCHashMap<TKey,TValue>CopyTo 

CopyTo

Kopiert alle Schlüssel-Wert-Paare aus der Hashtabelle in die angegebenen Arrays, beginnend mit einem bestimmten Index.

Eine Version für das Kopieren der Hashtabelle in den Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

int CopyTo(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*&  dst_array[],     // Array, in den Schlüssel-Wert-Paare geschrieben werden
   const int                    dst_start=0      // Anfangsindex
   );

Eine Version für das Kopieren der Hashtabelle in separate Arrays für Schlüssel und Werte.

int CopyTo(
   TKey&      dst_keys[],                        // Array, in den Schlüssel geschrieben werden
   TValue&    dst_values[],                      // Array, in den Werte geschrieben werde
   const int  dst_start=0                        // Anfangsindex
   );

Parameter

*&dst_array[]

[out]  Array, in den alle Paare aus der Hashtabelle geschrieben werden.

&dst_keys[]

[out]  Array, in den alle Schlüssel aus der Hashtabelle geschrieben werden.

&dst_values[]

[out]  Array, in den alle Werte der Hashtabelle geschrieben werden.

dst_start=0

[in]  Index des Arrays, mit welchem das Kopieren beginnt.

Rückgabewert

Gibt die Anzahl kopierter Schlüssel-Wert-Paare zurück.