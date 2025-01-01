CopyTo
Kopiert alle Schlüssel-Wert-Paare aus der Hashtabelle in die angegebenen Arrays, beginnend mit einem bestimmten Index.
Eine Version für das Kopieren der Hashtabelle in den Array von Schlüssel-Wert-Paaren.
|
int CopyTo(
Eine Version für das Kopieren der Hashtabelle in separate Arrays für Schlüssel und Werte.
|
int CopyTo(
Parameter
*&dst_array[]
[out] Array, in den alle Paare aus der Hashtabelle geschrieben werden.
&dst_keys[]
[out] Array, in den alle Schlüssel aus der Hashtabelle geschrieben werden.
&dst_values[]
[out] Array, in den alle Werte der Hashtabelle geschrieben werden.
dst_start=0
[in] Index des Arrays, mit welchem das Kopieren beginnt.
Rückgabewert
Gibt die Anzahl kopierter Schlüssel-Wert-Paare zurück.