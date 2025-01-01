DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCHashMap<TKey,TValue>ContainsValue 

Stellt fest, ob die Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Wert beinhaltet.

bool ContainsValue(
   TValue  value     // Wert
   );

Parameter

value

[in]  Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Wert beinhaltet, andernfalls false.