ContainsValue

Stellt fest, ob die Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Wert beinhaltet.

bool  ContainsValue(
   TValue  value      // Wert
   );

Parameter

value
[in]  Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Wert beinhaltet, andernfalls false.