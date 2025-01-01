DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCHashMap<TKey,TValue>Contains 

Contains

Stellt fest, ob die Hashtabelle das angegebene Schlüssel-Wert-Paar beinhaltet.

Eine Version für das Arbeiten mit einem gebildeten Schlüssel-Wert-Paar.

bool Contains(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  item     // Schlüssel-Wert-Paar
   );

Eine Version für das Arbeiten mit einem Schlüssel-Wert-Paar in Form eines separat angegebenen Schlüssels und Wertes.

bool Contains(
   TKey   key,                          // Schlüssel
   TValue value                         // Wert
   );

Parameter

*item

[in]  Schlüssel-Wert-Paar.

key

[in]  Schlüssel.

value

[in]  Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn es in der Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert gibt, andernfalls false.