Contains

Stellt fest, ob die Hashtabelle das angegebene Schlüssel-Wert-Paar beinhaltet.

Eine Version für das Arbeiten mit einem gebildeten Schlüssel-Wert-Paar.

bool Contains(

CKeyValuePair<TKeyTValue>* item

);

Eine Version für das Arbeiten mit einem Schlüssel-Wert-Paar in Form eines separat angegebenen Schlüssels und Wertes.

bool Contains(

TKey key,

TValue value

);

Parameter

*item

[in] Schlüssel-Wert-Paar.

key

[in] Schlüssel.

value

[in] Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn es in der Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert gibt, andernfalls false.