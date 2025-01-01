MQL5 ReferenceStandard LibraryPanels and DialogsCScrollOnThumbDragProcess
- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
OnThumbDragProcess
The virtual handler of the control "ThumbDragProcess" event.
|
virtual bool OnThumbDragProcess(
Parameters
x
[in] Current X coordinate of mouse cursor.
y
[in] Current Y coordinate of mouse cursor.
Return Value
true - event processed, otherwise - false.
Note
The "ThumbDragProcess" occurs when the scroll bar control (thumb button) is moved.