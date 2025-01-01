DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryPanels and DialogsCScrollOnThumbDragProcess 

OnThumbDragProcess

The virtual handler of the control "ThumbDragProcess" event.

virtual bool  OnThumbDragProcess(
   const int  x,     // x coordinate
   const int  y      // y coordinate
   )

Parameters

x

[in]  Current X coordinate of mouse cursor.

y

[in]  Current Y coordinate of mouse cursor.

Return Value

true - event processed, otherwise - false.

Note

The "ThumbDragProcess" occurs when the scroll bar control (thumb button) is moved.