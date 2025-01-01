MQL5 ReferenceStandard LibraryPanels and DialogsCDialogCreateClientArea CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd CreateClientArea Creates dependent control (client area). virtual bool CreateClientArea() Return Value true - successful, otherwise - false. CreateButtonClose OnClickCaption