MA_NRTR - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Ivan Kornilov
Der Indikator berechnet einen Kanal auf der Grundlage eines normalen gleitenden Durchschnitts. Das Diagramm zeigt nur den Teil des Kanals, in dessen Richtung der Ausbruch zu erwarten ist. Er dient so als aktueller Trendindikator. Die Momente für das Eröffnen neuer Positionen wird durch Punkte mit einem Kreis in der entsprechenden Farbe angezeigt.
MA NRTR
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.08.2012 (in Russisch).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/967
