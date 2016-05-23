Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ytg_Day_candle - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1144
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9214
ytg_DveMashki_ind
Indicador MA.Sistema de trabalho dentro do canal
Indicador com sinais de entrada no mercado e linhas stop
ChartPlusChart
Gráficos a partir de duas plataformas Metatrader exibidos em uma janela.NRTR ATR STOP
NRTR_ATR_STOP Indicator.